Critique de Barents Sea Complete Edition pour Nintendo Switch

Les jeux de pêche sont devenus étonnamment nombreux sur Switch. Pour la plupart, ils suivent tous un concept assez similaire – se diriger sur l'eau sur un bateau ou se tenir près du rivage, lancer votre canne et attendre le moment idéal pour frapper votre cible aquatique. Les jeux de pêche en général sont à peu près tous comme ça. C'est ce que j'attendais de Fishing: Barents Sea Complete Edition également, mais il s'avère que cette expérience est un peu différente.

Ici, vous dirigerez différents types de navires, chacun adapté à différents types de pêche de classe industrielle. Il ne s’agit pas de sortir sur le lac et d’en attraper quelques gros pour le dîner en famille; il s'agit d'amener des traits qui peuvent soutenir les communautés. Il existe trois méthodes de pêche: palangre, filet et chalutier.

Vous commencez par la pêche à la palangre et progressez progressivement vers les deux autres à mesure que vous tirez plus de traits. La progression est gérée en vendant vos prises pour gagner de l'argent et en naviguant, ce qui augmente les points d'expérience nécessaires pour obtenir de nouvelles licences pour piloter des navires plus grands. En conséquence, pousser plus loin dans la pêche est sans aucun doute un peu festif. Il y a même des tâches à accomplir qui ont tendance à se répéter, ajoutant encore à la sensation de grincement.

Cela dit, il y a encore une certaine stratégie dans l'expérience de jeu. Pêche: Barents Sea Complete Edition peut être classé comme un simulateur, il se prend donc relativement au sérieux.

Enroulant dedans

Il existe différents types de poissons, et chacun d'eux se vend à des prix différents par livre. Ainsi, vous devez surveiller quel type de poisson a la plus forte demande. Ensuite, vous devez utiliser votre carte pour voir où le poisson le plus populaire est le plus visible dans l'eau. Cependant, comme il y a des saisons particulières, la population de poissons augmente et diminue au fil du temps. Lors de l'installation d'un équipement, comme une palangre, un certain nombre d'heures doit s'écouler avant l'heure de pointe pour le récupérer. Si vous manquez cette fenêtre, les résultats de votre capture empireront progressivement. Attendez trop longtemps et votre équipement se dégradera et sera perdu. Le jeu fonctionne sur un calendrier complet du jeu, comptant les 365 jours de l'année. Une minute dans le jeu passe toutes les 10 secondes dans le monde réel, le temps s'écoule donc assez rapidement.

Tout au long de mon jeu, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que c'était comme si je jouais à Farming Simulator, mais au lieu d'utiliser des tracteurs pour récolter les récoltes, j'utilisais des bateaux pour récolter du poisson. Ils ne sont pas du tout le même jeu, mais la mécanique et les règles fonctionnent à peu près battu pour battre.

Alors que je décrivais Fishing: Barents Sea Complete Edition comme un festival de grind plus tôt, je l'ai toujours trouvé plutôt relaxant. J'avais un peu une sensation zen en naviguant en pleine mer, juste en regardant les vagues tourner le long du chemin et en entendant le bourdonnement du moteur. Étant donné que la partie de pêche réelle ne dure que quelques secondes et est réduite à quelques pressions de bouton, la voile constitue vraiment l'essentiel du jeu.

#SaltLife

Vous avez généralement la possibilité de naviguer manuellement vers n'importe quel point de la carte que vous désirez, ou vous pouvez utiliser la fonction de voyage rapide. La seule mise en garde est que vous devez avoir déjà exploré une zone pour y accéder rapidement, et seule une partie de la carte a été déverrouillée au début. Ainsi, il y a littéralement des kilomètres de mer à voir manuellement avant que toute la carte ne s'ouvre.

Pour Switch, un jeu comme Fishing est sympa car l'aspect portable rend le broyage plus tolérable. Cependant, le jeu propulsé par Unreal ne semble ni ne fonctionne mieux ici. Le taux de trame chugs quelque part dans les années 20 la plupart du temps, et la qualité de la texture est faible. L'eau est également (étonnamment) décevante. Il y a également quelques bizarreries visuelles comme l'écrêtage de l'eau dans le bateau et des objets ainsi que des effets (comme des reflets) qui apparaissent simplement. La conception sonore se porte beaucoup mieux car la bande sonore atmosphérique ajoute à la nature paisible susmentionnée. Mais les caprices visuels m'ont fait sortir de l'expérience relativement fréquemment.

Travaux d'eau (parfois)

Si vous êtes habitué à la nature délibérément banale des simulateurs, alors Fishing: Barents Sea Complete Edition devrait être une sortie familière. Ce n'est pas aussi pratique que le jeu de pêche typique, ce qui le rend plus automatisé et sans vie. Pourtant, il fait un travail relativement décent pour simuler la vie d'un pêcheur industriel. C'est rude sur les bords, surtout ici sur Switch, mais ce n'est en aucun cas un mauvais jeu.

Date de sortie: 10 décembre 2019

Nombre de joueurs: 1 joueur

Catégorie: Simulation

Éditeur: Astragon

Développeur: Misc Games



