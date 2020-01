Critique de Darksiders Genesis (PC) | 411MANIA

La franchise Darksiders est bizarre, vous tous! Alors que le premier jeu était une copie sombre des jeux 3D Legend of Zelda, il avait du cœur, si ce sont des arènes de combat ennuyeuses. Le deuxième jeu a abandonné (la plupart) des arènes et ajouté beaucoup de butin à porter et des types d’armes à manier. Personne ne se souciait du troisième match. Et maintenant, nous sommes sur le 4ème (genre), avec l’introduction du dernier Cavalier, Strife. C’était une route venteuse, mais le gang est là. Eh bien… deux membres du gang sont ici, Death et Fury ne sont pas là. Mais bon, on a Strife et War, et c’est quelque chose?

J’ai vu beaucoup de gens comparer ce jeu à Diablo et bien que la perspective soit la même, c’est à peu près la seule chose que Genesis a en commun avec cette franchise.

Si quoi que ce soit, Genesis partage beaucoup, et je veux dire beaucoup de son ADN avec les deux jeux Lara Croft, Guardian of Light et Temple of Osiris. Les deux jeux proposent de très grands niveaux, qui ont de multiples objectifs et secrets. Les deux jeux présentent deux protagonistes, bien que ce jeu ait une coopération en ligne depuis le début, ce qui est bien. Les deux jeux proposent des puzzles, des boss et une action de plate-forme légèrement douteuse. Donc, je dirais que si vous avez aimé ces précédents jeux Lara Croft, celui-ci est directement dans votre allée.

Darksiders Genesis est un jeu d’action coopératif. Vous incarnez War ou Strife et vous devez empêcher les plans de Lucifer de détruire l’humanité, yadda, yadda yadda. Cela implique essentiellement que vous traversiez différents niveaux de l’enfer, en tant que garçons de courses pour d’autres démons, car ils doivent rassembler des objets pour trouver Lucifer.

Donc, je vais être franc et dire que je n’ai pas joué à Darksiders 3. En lisant ce qui s’est passé dans ce jeu, ce jeu commence sur une … note étrange. Je me souviens de la fin de Darksiders 1 et 2, essentiellement avec les 4 Horseman qui se sont réunis. Darksiders 3 semble se terminer par Fury qui a abattu le Conseil, rencontrant Strife à la toute fin, et Lucifer agacé par ce qui s’est passé.

Ce jeu vous démarre littéralement avec War and Strife prenant les ordres du Conseil pour abattre Lucifer… où le Conseil a été détruit par Fury? Lorsque Strife apparaît avec un “Hé, qu’en est-il des deux autres?”, Il s’agit d’une ligne de “Oh, Fury et Death sont occupés. Amusez-vous tous les deux! ». Peut-être que je pense de façon… beaucoup trop dans ça, mais ça me semblait vraiment gênant.

Quoi qu’il en soit, assez de mon pontificat sur la chronologie de Darksiders, qui, j’en suis sûr, est encore moins compliqué que la chronologie Zelda, la question à poser est «Comment ça se passe?» Ma réponse est «Assez bien, à part quelques choses ennuyeuses. “

Strife et War sont deux personnages différents. Strife est bien plus concentré et jouer avec lui s’apparente à un jeu à double joystick. Vous vous déplacez avec le stick gauche, visez avec la droite et vous pouvez avoir deux types de munitions équipées pour RB et RT. Vous avez un coup d’épée de mêlée, mais c’est uniquement pour des combats rapprochés. Vos attaques spéciales concernent des erreurs de direction (clone de l’ombre) ou des pièges (Caltrops), ainsi que quelques autres, qui sont très orientés à distance.

La guerre, comme vous vous en doutez, est le personnage le plus concentré sur la mêlée. Il a à la fois une attaque légère et lourde avec son épée. Ses capacités spéciales consistent généralement à charger (Rampage), à ​​infliger des dégâts AOE (Blade Geyser) ou à augmenter sa défense (Stoneskin). Il ne commence pas par une attaque à distance, mais gagne un objet plus tard qui lui permet d’en faire une, bien que ce soit beaucoup moins efficace / amusant que les armes de Strife. Dans l’ensemble aussi, War est plus lent que Strife, qui est capable d’esquiver un peu mieux que War.

Dans l’ensemble, j’ai probablement utilisé Strife pendant environ 80% de ma partie du jeu. Je viens de le trouver comme un personnage plus amusant à combattre, ses types de munitions étaient beaucoup plus variés et il était plus intéressant. Cela s’apparente au dilemme Trine de “Le genre de guerrier est nul, et tout le monde aime être plus l’archer ou le sorcier”. Ne vous méprenez pas, la guerre est efficace dans certaines situations, en particulier contre les grands patrons, mais j’ai préféré jouer en tant que Strife pendant la majeure partie du jeu.

Les niveaux dans ce jeu sont longs. LOOOONG. Chaque niveau dure environ 45 minutes, du moins pour moi. Les niveaux sont généralement énormes avec une tonne de différents objets de collection et secrets à débloquer.

Une grosse plainte que j’ai avec Genesis est le menu: c’est horrible. Par exemple, il ne vous indique pas réellement où vous êtes, par rapport à la carte. Une simple icône «VOUS ÊTES ICI» ferait des merveilles. Vous permettre de définir des waypoints personnalisés pour les objets de collection serait également un envoi de Dieu. Une autre chose qui pourrait être utile est juste une flèche qui pourrait vous indiquer où aller. Cela n’aurait pas à être allumé tout le temps, mais un bouton à bascule qui pourrait simplement vous guider aurait été vraiment sympa. Certains niveaux sont assez semblables à des labyrinthes, ce qui aurait pu raccourcir considérablement la durée de lecture.

Chaque niveau a généralement un objectif d’histoire “Trouver un objet XXXX” ou “Tuer (insérer le nom démoniaque ici) boss”, mais a également plusieurs missions secondaires. Ceux-ci se décomposent généralement en chasse dans l’environnement pour certains objets à ramasser, ou en tuant certains ennemis, ou en ne mourant pas sur certaines séquences d’histoire, etc. La plupart de ces objets vous rapportent des âmes et des pièces que vous devrez utiliser pour acheter des améliorations pour vos personnages.

Genesis a deux systèmes de mise à niveau différents, l’un est facile et l’autre est difficile. Le plus simple est que vous pouvez simplement acheter des objets / améliorations / nouveaux mouvements auprès de divers fournisseurs en utilisant les âmes que vous collectez et les pièces “Boatman” que vous trouvez dans les niveaux (ou en effectuant des missions secondaires). Pour débloquer les munitions électriques pour Strife, vous devez payer 500 âmes et 5 pièces, par exemple. Les pièces ne sont pas partout, mais elles ne sont pas aussi rares, vous devriez donc être en mesure d’en trouver suffisamment pour les mises à niveau que vous voulez vraiment, et finalement vous en aurez une petite réserve.

Le processus de mise à niveau le plus arcanique est celui du «plateau de créature». Lorsque vous tuez des ennemis, ils laisseront parfois tomber leurs âmes, que vous pourrez insérer dans ce truc aux allures de jeu de société. Il existe trois types d’âmes et elles correspondent aux emplacements sur le plateau. Il existe également des âmes (boss) «majeures» qui peuvent également être placées, qui offrent des améliorations plus substantielles.

War et Strife ont fondamentalement un niveau d’équipement, donc le placement dans les âmes augmente ce nombre et leur efficacité globale, ainsi que vous donne des bonus passifs.

La grande chose est que ce système est boiteux et ils ne l’expliquent pas du tout. Ce n’est qu’à la troisième mission que je me suis demandé quelle était l’option de menu, puis quand j’ai cliqué dessus, elle est entrée dans un tutoriel sur ce que c’était. La plupart du temps, vous trouvez des doublons d’âmes, ce qui les alimente, mais c’est un processus très lent. J’ai seulement commencé à fouiller parce que l’écran de sélection de mission disait “La guerre doit être de 240 et les conflits à 210, et votre guerre à 225 et les conflits à 200”. Euh… pourquoi ne pas avoir un vrai tutoriel expliquant cela? Au lieu de moi, je fouille aveuglément jusqu’à ce que je tombe sur la bonne chose?

Je soupçonne que ce jeu a été fait un peu à bas prix. Ce n’est pas un coup contre cela, en soi, juste une observation. Il n’y a vraiment pas de scènes coupées CGI, ni rien de trop impressionnant visuellement. Le film d’ouverture a été fait sous forme de bande dessinée, et pas quelque chose d’animation. Ou les conversations entre War et Strife se font à peu près uniquement en voix off.

Je leur donnerai cependant le crédit que le travail de voix est toujours vraiment fait, à part un acteur. Ils ont réussi à garder les voix de War, Vulgrim, Samael, etc., ce qui est impressionnant, étant donné que la franchise a une décennie. Et j’imagine que les tarifs de 2019 pour le travail vocal de Troy Baker seraient légèrement supérieurs aux tarifs de 2010 pour le travail. Donc, bon pour eux d’avoir cette continuité.

Le seul faux pas est avec l’acteur de voix de Strife, Chris Jai White. Je ne pense pas qu’il soit un mauvais acteur de voix off mais il semble étrangement mal interprété dans le rôle. Tout le monde dans le jeu a un ton très shakespearien, et son travail semble très moderne et hors de propos, en comparaison.

Le seul autre vrai reproche que je pourrais avoir pour Genesis est qu’une partie de la plate-forme est mauvaise. Cela ne se produit qu’à certains endroits, mais lorsque cela se produit encore et encore, cela devient ennuyeux. Il y a une partie, au quatrième niveau, je pense, où vous pouvez descendre d’un point haut pour essayer de collecter trois pièces de suite. Vous ne penseriez pas que ce serait un gros problème mais je devais le faire environ 5 fois, parce que je manquais toujours la deuxième pièce, car je n’avais pas assez de conscience spatiale et je tombais au sol en dessous. Ce n’était pas énorme, mais il y a des endroits occasionnels dans le jeu où vous devez faire des sauts ou des glissements précis et le jeu ne le permet tout simplement pas.

