Critique de DOOM 64 – Nintendo Switch. Condamné et trouvé

Le 20 mars, il y a eu un double lancement dont on se souviendra dans les annales de l’histoire. Deux jeux qui ne pouvaient pas avoir moins en commun, DOOM Eternal and Animal Crossing: New Horizons, ont été lancés immédiatement. Les deux ont remporté un énorme succès auprès des critiques et du public, battant des records de vente dans leurs franchises respectives malgré (ou peut-être surtout en raison de) la quarantaine de la crise sanglante des coronavirus. Curieusement, aucun n’était censé partir ce jour-là: les deux étaient initialement prévus pour la fin de 2019, mais le destin les a retardés et coïncide le même jour … créant le “shippeo” le plus beau et inattendu de l’histoire.

Blague à part, la vérité est que le retard particulier de la version Nintendo Switch de DOOM Eternal (qui n’a pas encore de date sur notre console) a peut-être profité aux deux jeux, car ils auront plus de marge pour réussir sur la console hybride. Heureusement, si vous avez conservé une combinaison DOOM, Bethesda a lancé en même temps sur toutes les consoles le port DOOM 64, une livraison exclusif à nintendo 64 développé par Midway qui a été injustement négligé. Maintenant, enfin, il aura une deuxième chance.

Le meilleur DOOM de la vieille école

Si Nintendo 64 a fait quelque chose de bien, c’était pour réinventer le genre de jeux de tir à la première personne. Dans un catalogue avec des jeux comme GoldenEye, Turok ou Perfect DarkAvec des niveaux proposant des mélanges innovants de mécanique et des graphismes polygonaux 3D saisissants, DOOM 64 ne semblait pas être l’option la plus appétissante. La énième conversion d’une saga profondément enracinée sur PC, qui avait également été victime d’innombrables “clones” et avec des graphismes utilisant des sprites jugés obsolètes par rapport aux nouveaux polygones. Et en plus de cela, le slogan hackneyed “64” a suggéré qu’il ne s’agissait que d’une conversion de DOOM 1 et 2 (lorsque c’était un tout nouveau versement).

Dans l’ensemble, le jeu s’est déroulé sans pénalité ni gloire et ce n’est qu’à DOOM 3 en 2004 que la plupart des joueurs ont retrouvé la saga id Software. Les modders ont réussi à le faire revivre sur PC, mais c’est jusqu’à aujourd’hui que Bethesda propose pour la première fois en 23 ans une nouvelle façon officielle de jouer ce classique oublié.

DOOM 64 se compose de 32 niveaux courts et flambant neufs. Son aspect graphique est le résultat d’un moteur conçu à partir de zéro pour Nintendo 64, assez continu par rapport à ce qui a été vu dans DOOM et DOOM 2 mais qui offrait un peu plus de détails dans les sprites des ennemis, des effets d’éclairage plus avancés et des mécanismes plus élaborés. Ce n’était pas un pas de géant, mais ce n’était pas non plus entre DOOM et DOOM 2. S’il avait été appelé DOOM 3 (et surtout, exclusif à Nintendo 64), l’histoire aurait peut-être été différente …

Mais cela importe peu. En fait, la seule chose qui devrait nous importe maintenant est de savoir si DOOM 64 est autorisé à jouer, en particulier après avoir joué à DOOM (2016) et DOOM Eternal. La réponse est oui, mais vous devez savoir où vous allez. Contrairement aux nouveaux jeux, qui mettent l’accent sur le combat avec un développement un peu plus linéaire (sauf si vous voulez trouver tous les objets de collection), DOOM 64 est un labyrinthe. Le progrès dépend de l’ouverture des portes et des mécanismes verrouillés avec des clés, que nous devons trouver avant, et la vérité est que son fonctionnement est … assez déroutant. Certains mécanismes fonctionnent de manière très spécifique, et nous ajouterions de la fantaisie, sans beaucoup de logique apparente derrière cela. Alors préparez-vous à beaucoup d’essais et d’erreurs, à beaucoup de retours en arrière et à beaucoup de progrès contre le mur en appuyant sur le bouton A tout le temps jusqu’à ce que vous trouviez quelque chose qui active quelque chose.

Heureusement, nous avons carte très utile que nous pouvons laisser ouvert pendant que nous nous déplaçons, pour nous aider à nous orienter (tant que nous sommes sûrs qu’il n’y a pas de Maures sur la côte). Cela aide également à ce que les niveaux soient relativement petits (vous pouvez terminer chacun en 10-12 minutes, si vous ne le manquez pas), et surtout, la vitesse très rapide à laquelle nous nous déplaçons (et que l’on peut augmenter en appuyant sur le joystick). Tout bouge stable 60 fps sans aucun type de défaut graphique, il n’y a donc pas de problème à cet égard. Dans Plongée de nuit (fabricants de ports Turok, parmi de nombreux autres classiques, et préparant maintenant des remasters pour ShadowMan, un autre classique N64), ils savent ce qu’ils font.

Bien sûr, les tirs contre toutes sortes de démons sont constants et hilarants, basés sur la vitesse pour se tenir debout, esquiver et tirer (C’est un DOOM classique, donc il n’y a pas d’axes à viser, nous tirons sur ce que nous avons devant nous). Se déplacer comme un éclair entre les colonnes pour nous couvrir et tirer des cartouches est une expérience toujours plus satisfaisante et assaisonnée d’un bon nombre d’armes et d’ennemis. En outre, la conception de niveaux tire le meilleur parti de ces séquences d’action, placer des ennemis derrière des portes et des coins pour nous surprendre, jouer avec la verticalité ou remplir des pièces étroites d’insectes pour que nous nous sentions entourés … bien qu’il soit vrai que ce sont des tours qui finissent par être prévisibles, comme les sujets d’un film d’horreur.

Voir aussi

DOOM 64 – La meilleure expérience DOOM classique

Si vous voulez vivre l’expérience DOOM classique, DOOM 64 peut être la meilleure option: il conserve toute son essence avec quelques améliorations graphiques et de gameplay, c’est très amusant et frénétique et c’est aussi très difficile. L’intense et bref de ses niveaux le rend également idéal pour les jeux courts, une montée d’adrénaline que vous pouvez prendre à tout moment. Dans la logique (ou son absence) de ses énigmes et mécanismes, c’est là que les années sont les plus visibles, et il est facile pour vous de vous perdre, bien que étant des niveaux courts et ayant la possibilité d’économiser à tout moment, vous ne ballerez pas.

La conversion elle-même est formidable: des graphismes soignés (que vous aimez son style est une autre chose; pour nous, franchement, il nous semble que les sprites vieillissent mieux que les polygones de l’époque) et solide comme un roc en termes de stabilité, clé dans un jeu où la vitesse est son facteur le plus important. Sans aucun doute, le pire aspect du jeu sur le plan technique est l’obscurité inutile dans tout, dans les niveaux mais aussi dans les menus, où vous pouvez laisser vos yeux pour voir quelque chose. Heureusement, la luminosité peut être augmentée pendant le jeu, et nous les recommandons fortement.

Comme si cela ne suffisait pas, il comprend un toute nouvelle campagne à la fin du jeu, The Lost Levels. Un bel ajout, en ligne avec le reste des niveaux du jeu mais qui renvoie à DOOM 2016 (bien que le récit dans DOOM 64 soit pratiquement inexistant au-delà de certaines zones de texte). C’est un détail plus symbolique qu’autre chose, mais cela montre que Bethesda veut donner à DOOM 64 les cinq années qu’il n’avait pas dans sa version d’origine (DOOM Eternal lui-même fait référence à DOOM 64).

En fin de compte, DOOM 64 est un incontournable si vous êtes un fan de la série, mais même si vous ne l’êtes pas, c’est une option fortement recommandée (et abordable) si vous recherchez une action frénétique avec une saveur old-school.

Nous avons analysé DOOM 64 grâce à un code numérique fourni par Bethesda. Version analysée 1.0.1

Le classique condamné qui revient à la vie

La meilleure façon de découvrir l’expérience DOOM classique. Un coup d’adrénaline sans une minute de mort, solide comme un roc et toujours amusant, bien que parfois un peu déroutant.

PROS

Beaucoup de niveaux courts, parfaits pour “marathonner” ou s’étaler en sessions courtes et intenses

Combats intenses et mouvements ultra rapides à 60 ips stables

Un classique oublié par la saga elle-même revient de la meilleure façon qui soit. Il a même des niveaux inédits

CONS

Le fonctionnement des puzzles et des mécanismes à certains niveaux est un peu … fantaisiste. Il est facile de se perdre

La conception des niveaux et la disposition des ennemis sont bonnes, mais elles deviennent un peu répétitives

L’obscurité tant dans les niveaux que dans les menus: ça ne ressemble à rien! Heureusement, la luminosité dans le jeu peut être augmentée

Connexes