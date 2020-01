Critique de livre: Japansoft: une histoire orale – un vrai trésor que vous devez lire

© Nintendo Life

Il y a quelques années, le journaliste et auteur britannique John Szczepaniak a lancé une campagne Kickstarter avec une grande vision – pour documenter les souvenirs de certains des développeurs de jeux les plus influents mais sous-estimés du Japon.

Le résultat a été une vaste série en trois volumes (et le DVD qui l’accompagne) qui, à notre avis, est une lecture essentielle pour quiconque, même le moins du monde, s’intéresse au monde fou du développement de jeux japonais. Cependant, de l’aveu même de Szczepaniak, les ventes de chaque livre ont été inférieures aux attentes et malgré l’atteinte de son objectif initial de Kickstarter, il a dû utiliser une partie de son propre argent pour terminer la trilogie.

Heureusement, le projet The Untold Story of Japanese Games Developers se poursuit via un autre livre intitulé Japansoft: une histoire orale. Publié par la firme britannique Read-Only Memory – qui a produit un livre similaire sur l’industrie du développement britannique il y a quelque temps – cette édition réduite rassemble des interviews sélectionnées de la série de Szczepaniak et les présente dans un format glorieusement dense en texte, avec des informations invisibles des photos de l’époque ainsi que des illustrations et des illustrations de Yu Nagaba.

Comme Britsoft: une histoire orale, Japansoft est principalement basé sur du texte et n’a pas les captures d’écran et les griffonnages souvent grossiers qui ont parsemé les pages de la trilogie de Szczepaniak. Bien que cela puisse être difficile à avaler si vous êtes un fan des tomes de table basse riches en images, il nous offre un livre merveilleusement détaillé et riche en contenu qui regorge de citations, d’anecdotes et bien plus encore (ainsi que d’utiliser Szczepaniak’s Alex Wiltshire, rédacteur en chef de Read-Only Memory, a inclus des interviews entièrement nouvelles avec des personnes comme Dylan Cuthbert, Manami Matsumae et Keiji Yamagishi).

Bien que vous ne puissiez jamais poser une seconde question sur la passion de la série originale de trois livres de Szczepaniak, il était parfaitement clair qu’il effectuait une grande partie du travail de conception par lui-même; c’était un projet passionné et ça s’est montré. Bien que Japansoft ne possède pas ce look de «fanzine» qui a rendu la série de Szczepaniak si unique et brute, c’est sans doute une meilleure façon de présenter ces informations; les entrevues ont été triées sur le volet et éditées, le livre étant plus proprement divisé en entreprises plutôt qu’en individus. Il est également présenté en version cartonnée sur de magnifiques papiers de haute qualité, ce qui en fait quelque chose que vous allez chérir pendant des années. La nature anarchique des originaux de Szczepaniak nous manque cependant, il est donc tentant de vous suggérer de rechercher les deux, si possible (les trois livres originaux sont malheureusement épuisés et deviennent de plus en plus difficiles à trouver).

Bien que nous soyons un peu déchirés entre les originaux Szczepaniak denses et captivants et cette mise à jour compacte et magnifiquement présentée, une chose est sûre: nous sommes heureux que ce projet existe et Szczepaniak devrait être applaudi pour ses efforts pour faire la chronique de la fortune de certains des développeurs les plus sous-estimés de l’histoire du jeu – tout comme la mémoire morte doit être remerciée d’avoir donné à l’entreprise une seconde chance de succès critique et commercial.

