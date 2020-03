Critique de Persona 5 Royal pour PS4

Persona 5 Royal arrive avec la vitole d’être la “version définitive” de l’un des meilleurs JRPG de la génération, et le garçon réussit-il. Nous analysons cette aventure RPG d’Atlus pour PS4 pleine de contenu, avec de nombreuses améliorations qui en font un titre essentiel pour tout joueur. Et enfin et surtout en espagnol.

Persona 5 était l’un des meilleurs jeux de 2017. Dans son analyse originale, mon partenaire Alejandro Pascual l’a décrit comme “l’une des expériences de genre les plus uniques que nous ayons vues à ce jour”, et ce n’était pas étonnant. Atlus un as dans le genre JRPG: une aventure qui avait style débordant des quatre côtés, avec un gameplay qui vous maintient accroché, et près de 100 heures de contenu, à venir bientôt. Honnêtement, il était difficile de penser que l’entreprise pouvait offrir une amélioration substantielle Persona 5 Royal au-delà de l’expansion du contenu ou de l’offre de “donjons” supplémentaires. C’est ce que je pensais quand il a été annoncé.

Mon premier contact avec le jeu m’a permis de connaître certaines de ses actualités, bien que rien de très révolutionnaire. Un changement ici, une amélioration là mais avoir le jeu entre mes mains, et le terminer du début à la fin, a été quelque chose qui a vraiment ouvert les yeux. Persona 5 Royal n’est pas une simple version étendue déjà là. Cela va bien au-delà de l’ajout de quelques contenus supplémentaires et de peu d’autre. Cette nouvelle œuvre d’Atlus est la version finale à part entière, aussi ambitieux que le jeu original l’était il y a quelques années, qui touche chaque aspect de l’aventure pour s’améliorer, s’étendre et offrir une expérience à explorer, même si vous en aviez déjà après la version précédente.

On parle de nouvelles mécaniques, d’éléments repensés, d’améliorations dans un système de combat déjà remarquable en soi; de changements de jour en jour, et de nombreuses heures supplémentaires d’histoire, avec de nouveaux personnages et phases. Et on ne peut pas oublier le Traduction en espagnol, qui ouvre les portes de la saga à de nombreux joueurs. Je sais qu’il y en aura beaucoup qui ont déjà joué l’original, mais aussi d’autres qui n’ont jamais joué la saga Persona et qui auront des doutes, il n’est donc pas faux de revoir brièvement ce que vous pouvez attendre du dernier chapitre de la série.

Prends ton coeur

Pour les non-initiés, Persona 5 est un JRPG qui se concentre sur les voleurs de fantômes, un groupe de jeunes inadaptés qui se battent pour réparer une société corrompue, perverti par les désirs du cœur des gens. Ainsi, c’est une aventure qui combine le quotidien d’un étudiant japonais avec le exploration de donjons et combat au tour par tour. Dans le monde réel, vous pouvez explorer certains quartiers de Tokyo et mener des activités pour gagner de l’argent, améliorer vos attributs sociaux ou renforcer vos relations avec d’autres personnages. Et dans le Metaverse, c’est là que se déroule l’action, avec des donjons à explorer, appelés Palais, peuplé d’ombres (ennemis) pour faire face en utilisant votre Personne qui, expliquées de manière simplifiée, sont des manifestations de la psyché et de l’âme de chacun, qui confèrent des pouvoirs.

Tout d’abord, vous n’avez pas besoin d’avoir joué à la précédente Persona, et encore moins à Shin Megami Tensei, pour profiter du jeu. Chaque tranche est sa propre aventure indépendante, et Royal a à son actif tout ce qui faisait partie du jeu original, donc vous pouvez entrer dans la saga avec cette version sans crainte. En ce sens, Persona 5 Royal reste fidèle à ce qu’Atlus a proposé en 2017. Le noyau du gameplay et sa structure sont les mêmes, donc je ne passerai en revue aucun terrain plus connu – ici vous pouvez voir l’analyse originale de Persona 5, juste au cas où cela serait nécessaire – et je vais me concentrer sur tout ce que Royal apporte, ce qui est beaucoup. Parce que Persona 5 Royal a le mérite de réaliser une aventure de plus de 100 heures se sentir à nouveau nouveau, même lorsque vous venez de passer la précédente à plusieurs reprises, comme cela a été mon cas.

Les améliorations des souvenirs rendent l’exploration beaucoup plus divertissante

Bien sûr, c’est en grande partie grâce au nouveau contenu de l’histoire Persona 5 Royal, avec des dizaines d’heures supplémentaires, et deux nouveaux personnages qui ont beaucoup de poids dans l’aventure. D’une part, Kasumi Yoshizawa, étudiante de première année et star de la gymnastique, qui se rapproche progressivement de nous, et qui finit par rejoindre les Phantom Thieves comme les autres personnages principaux. Et de l’autre Takuto Maruki, un conseiller embauché par l’école pour aider les élèves à faire face à leurs problèmes et traumatismes après les événements du premier palais, avec son propre rang de confident que nous pouvons améliorer en lui rendant visite pendant le match.

Le lancement de Persona 5 Royal est très similaire au jeu original au niveau de l’histoire, et, en fait, les 10 premières heures sont pratiquement identiques. Quant à l’histoire, je le répète, pas à la mécanique. Cependant, après le premier palais, de nouveaux personnages sont plus présents], et de petits détails commencent à être entrevus dans l’intrigue, des extraits du nouveau contenu de l’histoire et certains éléments narratifs qui se développent et s’approfondissent dans cet épisode. Il y a des situations et des événements complètement nouveaux, des scènes légèrement modifiées ou centrées sur ces nouveaux personnages, tout au long de l’histoire originale, sans avoir à accéder au contenu royal supplémentaire. Et ici ça brille surtout Kasumi, un personnage qui commence timidement, mais qui vole la vedette dans chaque scène dans lequel il apparaît alors qu’il acquiert plus de présence dans l’intrigue.

Persona 5 Royal propose un contenu d’histoire au-delà de la fin du jeu originalLe sentiment général que ces ajouts à l’histoire de base me laissent, sans entrer dans le nouveau contenu, est celui de une histoire plus complète et plus ronde, qui anticipe certaines choses plus tard, et définit mieux certains de ses thèmes narratifs. En dehors de cela, Persona 5 Royal propose quelques contenu de l’histoire au-delà de la fin du jeu original Ils offrent un bon nombre d’heures supplémentaires, ainsi que plus de fins disponibles. Une bonne cerise sur un gâteau qui lui-même faisait environ 100 heures dans le jeu original, et qui ici, je le répète, présente des nouvelles tout au long de son histoire de base.

Une tonne de nouvelles et d’améliorations

Maintenant, l’histoire n’est pas la seule chose qui présente des nouvelles, et en fait, chacun des les éléments de gameplay ont une certaine amélioration. Dans les palais, par exemple, le arpeo et les Graines de désir ce sont deux nouveaux éléments qui font de l’exploration une expérience beaucoup plus profonde. L’arpeo est un crochet qui offre de nouveaux chemins et alternatives, tandis que les graines sont un objet de collection – il y en a trois par palais – dont l’existence vous encourage à explorer chaque coin des niveaux, car elles accordent des accessoires de grande puissance. Aussi, certains puzzles et niveaux ont été repensés pour les adapter à ces éléments. Et puis il y a de petites choses, comme des capacités pour esquiver les Ombres quand ils vous poursuivent, ou pour les tendre une embuscade à distance avec l’arpeo, qui sont débloqués avec l’un des nouveaux confidents, et ajoutent du dynamisme à tous les aspects de “l’infiltration”.

Et il y aurait encore plus de détails dans les Palais, bien que les combats ils ont aussi le leur. Là où Persona 5 possédait déjà l’un des systèmes de combat les plus dynamiques et divertissants de tous les JRPG, la version Royal affine encore cette proposition avec des améliorations importantes dans le système de relais (Baton Pass), qui font du combat une expérience encore plus satisfaisante avec des bonus plus importants plus nous passons le relais. Et puis il y a Attaques spéciales, appelé “Showtime” en anglais, qui sont des mouvements spéciaux très frappants.

Kasumi est l’un des personnages les plus complets et développés de tout le jeu

Ce sont des attaques définitives, effectuées par paires entre deux personnages (qui ne doivent pas être en même temps au combat) qui sont activés au hasard, plus probablement si l’ennemi ou vous avez peu de vie. Le fait est que les Spéciaux provoquent d’immenses dégâts sur un seul ennemi et sont accompagnés de leurs propres scènes vidéo. Chaque scène est différente selon les couples, et elles sont spectaculaires au point de vouloir réaliser l’attaque même s’il ne suffit pas de les revoir.

Mais nous n’en avons pas fini avec les combats, non. Les boss finaux du jeu original, du premier au dernier, ont été plus ou moins retouchées. Certains ont de nouvelles attaques, d’autres ont des phases complètement différentes et certains boss montrent de nouvelles approches sans abaisser leur difficulté. À l’exception de certains cas spécifiques, le sentiment général est celui d’affrontements plus légers, qui ne durent pas aussi longtemps, mais qui gardent leur émotion intacte. De plus, en dehors des patrons, il y a de nouvelles ombres plus puissantes apparaissant dans des combats aux côtés de combats normaux, qui éclatent lorsque vous les battez et offrez des récompenses; et des choses comme ça certains ennemis peuvent prendre vos personnages en otage s’ils les critiquent, ce qui vous oblige à négocier pour eux. Parmi de nombreuses autres nouvelles des combats, bien sûr.

Votre Persona a également d’importants changements, qui vont plus loin dans toute la facette de la «consolidation» quand il s’agit de les fusionner et de les améliorer, pour ainsi dire. Maintenant chaque personne a un attribut, une qualité spéciale qui lui est propre avec des avantages tels que les attaques d’un certain type sont moins chères, que vous êtes à l’abri de certains états, que les relais font plus de dégâts et donc une longue durée de vie. Il y a beaucoup d’attributs possibles, et ils donnent naissance à des créations beaucoup plus variées car ils peuvent être hérités de la fusion. De plus, la salle Velvet dispose d’une fonction pour personne de train à l’intérieur d’une cellule, afin qu’ils acquièrent des capacités spéciales pour chaque jour qu’ils y passent enfermés, et si nous leur donnons de l’encens, ils amélioreront également leurs statistiques.

Les matchs de boss sont mieux équilibrés, et tous ont de nouvelles fonctionnalités

Bien sûr, il y a aussi de nouveaux Persona, ainsi que de nouvelles fusions et des compétences intéressantes. Mais bien sûr, ce qui frappe le plus, ce sont les fusionner les alarmes. Lorsque vous supprimez des ombres, il y a une chance qu’une alarme se déclenche dans la salle de velours. Pendant cette alerte, toutes les fusions qui sont faites sont beaucoup plus puissantes que la normale, avec des compétences de haut rang et d’immenses statistiques pour son niveau. Cependant, il y a un risque que la fusion échoue, et vous obtiendrez une personne différente de celle que vous souhaitez, mais également avec des statistiques et des compétences de haut niveau. C’est un curieux mécanicien de risque et de récompense, dont beaucoup peut être gagné. De même, et sans quitter la salle, il existe une série de défis de combat qui vous permettent d’obtenir des récompenses, et qui sont utiles pour pratiquer et tester vos nouvelles fusions.

Et les souvenirs? Eh bien, c’est précisément l’une des facettes qui m’a le plus impressionné à propos de Persona 5 Royal. Pour résumer, Mementos est un gigantesque donjon divisé par étages, accessible tout au long de l’aventure pour effectuer des missions secondaires ou pour monter de niveau, et qui était auparavant répétitif à long terme. Cela a été plus que résolu dans Royal, grâce à l’inclusion d’un nouveau personnage, Jos, et une série d’objets à collectionner, des fleurs et des timbres, qui encourager l’exploration de chaque étage et ajouter un autre point d’intérêt à cette facette du jeu.

Il est plus difficile de maximiser toutes nos relations avant la finLes fleurs sont une “pièce” avec laquelle nous pouvons acheter des objets à Jos, tandis que les timbres sont des objets de collection (il y a un nombre fixe par niveau), ce qui permet d’améliorer le gain d’expérience, d’argent et d’objets à Mementos. Aussi il y a des étages avec des conditions spéciales Ils se produisent au hasard, et il y a de nouvelles conditions météorologiques à certaines dates, telles que la vague de froid, qui affecte les ombres que nous rencontrons, comme cela s’est produit avec la version originale. Tout cela fait de Mementos une expérience beaucoup plus satisfaisante., ainsi que du plaisir, et rationalise le processus de broyage et de récompense.

Cependant, c’est au jour le jour que plus de nouvelles présentent Persona 5 Royal. L’addition la plus notable de l’extérieur est probablement le quartier de Kichijoji, où il y a de nouveaux magasins spéciaux et quelques points de rencontre pour rencontrer le reste des personnages et améliorer leurs statistiques ou leur rang de relève. En fait, ce dernier est amélioré par un mini-jeu de fléchettes, qui apporte plus de variété aux activités, et il y a aussi un club de jazz où les statistiques et les niveaux des alliés sont améliorés. Il y a aussi de nouveaux endroits, comme un aquarium, pour inviter vos pairs. Mais, comme je l’ai mentionné, ce sont les ajouts les plus visibles de l’extérieur, et derrière il y a beaucoup de petites améliorations, des changements et ajustements qui ne sont appréciés qu’en jouant, mais qui font vraiment la différence par rapport au jeu original.

Des choses subtiles comme ça, nous pouvons déjà faire des activités dans le café après les palais ou certains événements, qui vous permet d’améliorer les statistiques sociales sans avoir le sentiment que l’histoire vous a forcé à perdre une journée. Que le plan de la station vous montre ce que vous pouvez faire à chaque endroit, que le club vidéo vous permet de louer des films indéfiniment ou que certains confidents, comme Chihaya, offrent leurs récompenses avant et dans un autre ordre pour faciliter certaines choses, ou que vous puissiez rencontrer Caroline et Justine dans le monde réel pour obtenir des objets. Et bien d’autres éléments. Il y a mille changements et améliorations ici et là qui en eux-mêmes sont très subtils, mais qui s’additionnent tous, quelque chose de très nécessaire car il y a plus de personnages et de confidents qu’auparavant, et il est plus difficile de maximiser toutes nos relations avant la fin, même si cela reste possible.

La poursuite de la perfection

Être honnête, le nombre d’améliorations et d’ajouts dans cette version est énorme, et en fait, il y a beaucoup de détails mineurs sur les combats, ou l’exploration, que j’ai préféré ignorer. Pourtant, il y a encore quelques autres choses à mentionner. En ce qui concerne les confidents d’avant, le rang de Akechi elle n’est plus augmentée uniquement par l’histoire. Vous devez le rencontrer comme n’importe quel autre personnage, avec de nouveaux dialogues et scènes qui caractérisent bien mieux ce personnage qu’il y avait quelque chose de flou dans le jeu original. Et puis il y a des détails tels que vous pouvez faire des cadeaux à n’importe quel confident, ou que, lorsque vous augmentez leur rang, les personnages vous appellent pour renforcer la relation, ce qui facilite le travail d’amélioration.

La section graphique dans l’ensemble, il a également des améliorations subtiles, au-delà de 4K sur PS4 Pro. Les étapes ont été retouchées avec peu de détails Ici et là, et il y a des éléments de la présentation, comme les personnages qui envoient des photos par chat, ou qui ont des portraits animés en parlant au téléphone, qui ne passent pas inaperçus. Et ne parlons plus de la bande originale, où Shoji Meguro revient dans la mêlée avec de nouvelles chansons, qui sont particulièrement visibles dans la section finale. Il y a tellement de nouvelles, j’ai presque oublié Le repaire des voleurs. Un espace “personnel” que vous pouvez décorer à votre guise, comprenant des jeux et des prix, des scènes vidéo, des concerts de saga, la bande-son complète et même un mini-jeu de cartes, le Tycoon, pour passer du temps avec les autres personnages.

Et puis il y a la question de la traduction. Parce qu’au-delà des goûts personnels de chacun, qu’une personne arrive dans les magasins en espagnol complet (avec des voix en anglais et en japonais) est un motif de fête. Dans ce sens, J’ai été assez satisfait avec le travail effectué tout au long du jeu. Il y a des clair-obscur, telles que les expressions traduites de façon très littérale ou incorrecte, et certains guides et blagues perdus dans la traduction. Des choses qui vous font temporairement sortir de l’aventure, mais nous parlons d’un jeu avec un nombre immense de lignes, et la grande majorité des dialogues montrent un bon niveau, surtout quand ils prennent plus de libertés pour mettre des expressions familières, ou du chascarrillo, qui gardent bien le ton des conversations et la façon d’être de chaque personnage.

Ce que je veux dire par là, c’est que, comme je l’ai indiqué au début, Persona 5 Royal regorge d’améliorations, et même sans le contenu supplémentaire à la fin, ce sera déjà une livraison méritoire. Mais le fait est qu’il y a du contenu supplémentaire, et les ajouts de Royal, sans entrer dans les spoilers, m’ont paru précisément la meilleure partie de l’aventure même avec la fatigue de toutes les heures qui les précèdent. Et le nouveau Palace est l’un des meilleurs du jeu, sinon le meilleur, à la fois en termes d’art, de design et d’approche.

Je sais qu’il y a certaines choses à souligner sur le jeu. Comme dans le titre original, le rythme de l’aventure est quelque peu irrégulier, avec certaines sections plus lourdes que d’autres. Et parmi toutes les améliorations et modifications apportées aux boss et aux donjons, il y a un palais spécifique, après l’été, ce qui est toujours aussi fastidieux ici qu’avant, et celui qui a réussi le jeu original se doute sûrement de ce que je veux dire. De même, avec tant d’améliorations, l’expérience semble un peu plus simple au niveau normalBien que ce ne soit pas un problème avec les différents niveaux de difficulté qu’offre le jeu. Mais le fait est que ce ne sont que des minuties, qui ne réussissent en rien à assombrir le travail magistral créé par Atlus avec cette version.

Persona 5 Royal est une mise à niveau complète pour un jeu déjà exceptionnelParce que Persona 5 Royal est une mise à niveau complète pour un jeu déjà exceptionnel, et à une époque où les revendications emphatiques abondent, aucune ne peut être aussi vraie que de dire que Persona 5 Royal est le meilleur JRPG de toute la génération. Une aventure aussi audacieuse que pertinente aujourd’hui, qui revient avec plus de force que jamais et qui est toujours prête à voler le cœur des joueurs. Si Persona 5 était le joyau de la couronne d’Atlus, cette version royale est la couronne entière.