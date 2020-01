Critique de Riverbond (Switch) | 411MANIA

Après une longue journée à gérer la gravité de la vie, il est agréable de s’asseoir et de dématérialiser le monde. Pour répondre à ces désirs destructeurs, Riverbond propose une aventure idiote remplie de trucs à pirater n ‘slash. Vous incarnez un héros prophétisé pour sauver les esprits Endra, des êtres divins qui protègent les citoyens des environnements que vous explorerez.

Riverbond adopte un style d’art mignonne et pixélisé qui excelle dans la production d’environnements anti-stress. Les neuf cartes ont leurs propres batailles esthétiques et de boss uniques. Le gameplay rend hommage à Bastion et Enter the Gungeon, tous deux honorés de skins déverrouillables. Il existe de nombreux autres skins à débloquer, allant des personnages originaux à une bande de bacon. Une fois que j’ai déverrouillé The Kid de Bastion, je n’ai jamais rien choisi d’autre.

Chaque carte a plusieurs niveaux, un objectif par niveau. L’exploration révèle des coffres qui accordent de nouveaux skins ou armes. Les armes de mêlée ont tendance à varier en fonction de la vitesse de swing, généralement lentes, moyennes ou rapides. Il n’y a pas beaucoup d’armes à feu, mais c’est amusant de dire que j’ai tiré sur des méchants avec des arcs-en-ciel.

Il y a quelques faits sur cette humble aventure que beaucoup pourraient interpréter comme des défauts. Premièrement, la difficulté est inexistante. Dans Riverbond, les points sont accumulés en collectant des objets de valeur dans le monde, tels que des pièces de monnaie et des gemmes, et également en tuant le boss de la carte le plus rapidement possible. Je n’ai pas trouvé de moyen de perdre des points. La mort est un inconvénient mineur sans perte de points, donc l’aventure est en grande partie un contre-la-montre sans dissuasion.

Deuxièmement, les armes à feu visent mal et les cartouches sont incroyablement petites, même pour les plus gros ennemis. J’ai surtout utilisé des armes de mêlée pendant mon séjour à Riverbond. Enfin, après avoir lu tous les dialogues et tué toutes les choses, j’ai joué pendant environ 6 heures au total. Étant donné que la rejouabilité de ce jeu dépend de la vitesse, il n’y a pas grand-chose à vivre une deuxième fois.

Compte tenu de tous ces potentiels négatifs, le charme de Riverbond est sa simplicité. Des RPG tentaculaires avec des histoires intéressantes sont ma préférence, mais j’avoue que c’était satisfaisant de jouer à Riverbond et de ne pas trop réfléchir à quoi que ce soit. J’ai adoré pirater et réduire les environnements et regarder tout s’écrouler en taches pixelisées. L’absence de défi le rend apaisant, tandis que les niveaux apportent encore quelque chose à accomplir.

Riverbond n’est peut-être pas l’aventure tentaculaire que beaucoup préféreraient, mais son charme simpliste a de la valeur. Je compare les cartes comme des répits de la taille d’une bouchée pendant les moments où je n’ai pas envie de jouer à un jeu intensif. Riverbond ferait également une bonne option pour les enfants à jouer. C’est une expérience coopérative, donc ça pourrait même être une aventure entre amis et en famille.

0 – 0,9

Torture

1 – 1,9

Extrêmement horrible

2 – 2,9

Très mauvais

3 – 3,9

Mal

4 – 4,9

Pauvres

5 – 5,9

Pas si bon

6 – 6,9

Moyenne

7 – 7,9

Bien

8 – 8,9

Très bon

9 – 9,9

Incroyable

dix

Pratiquement parfait