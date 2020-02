Critique de Skellboy pour Nintendo Switch

Le monde de Skellboy est charmant dès les premiers instants. L’esthétique visuelle est agréable, les personnages sont drôles et l’aventure prend le dessus. Vous êtes dans une quête pour empêcher Squaruman de conquérir le royaume de Cubold. Ce sorcier maléfique a souffert d’une rupture avec la princesse, et maintenant il est énervé. Dans sa colère, Squaruman a convoqué des hordes de créatures morts-vivants – mais aussi quelqu’un d’héroïque: notre héros, Skippy. C’est un récit intrigant et que j’ai apprécié. Je souhaite juste que l’expérience globale m’ait laissé satisfait. Skellboy est devenu fastidieux à mesure que je progressais.

Les joueurs contrôlent Skippy, qui utilise diverses armes pour vaincre les ennemis morts-vivants. Vous commencez avec une épée de base, mais déverrouillez finalement des armes à distance, lourdes et magiques. Il existe également plusieurs types de chaque style d’arme, donc le mélange et l’appariement peuvent vous aider à découvrir votre chargement préféré.

En plus des armes, Skippy peut également trouver différentes variétés d’armures. Certains peuvent laisser des traces de flammes pour brûler les ennemis. Il y en a une qui transforme votre tête en bombe, vous permettant d’entrer dans de nouveaux endroits. Un ensemble d’armure vous permet de voler. Certains améliorent la santé de Skippy. Il y a beaucoup de plaisir à découvrir quelle combinaison d’armure et d’arme est votre préférée.

Un tout nouveau monde (ouvert)

Au début, je pensais que Skellboy serait une expérience simple. Vous êtes simplement chargé d’aller du point A au point B. Mais finalement, en raison d’une situation narrative, l’exploration devient le point focal de l’aventure.

Skippy peut aller dans n’importe quelle zone qu’il désire. Cependant, il n’y a pas de carte; vous avez juste besoin de savoir où vous allez. Pour cette raison, l’exploration n’est pas nécessairement facile, et je me suis souvent retrouvé à me gratter la tête après avoir pris un mauvais virage. Heureusement, il existe des pierres tombales (points de sauvegarde) qui agissent comme des emplacements de voyage rapides après avoir déverrouillé la crypte plus tard dans le jeu. Même ainsi, une carte aurait rendu le voyage plus gérable, plutôt que de me submerger.

L’un des problèmes les plus importants pour moi est le fait que Skellboy a constamment ralenti. La fréquence d’images est devenue insupportable à certains moments et a souvent «sauté». La course me rendait frustré car il traînait continuellement. Ce problème allait empirer lorsqu’il y avait plusieurs ennemis à l’écran. Dans les zones ouvertes, cela s’est avéré gênant, mais à l’intérieur, Skellboy s’est presque senti injouable dans la construction que j’ai jouée.

Jouons à l’habillage

La crypte est l’endroit où Skippy peut se transformer en la version parfaite de lui-même. Chaque pièce d’armure et arme que vous trouverez sera instantanément transportée dans la crypte, ce qui en fait l’endroit idéal pour découvrir votre chargement parfait. Il peut y avoir des moments où vous échangez accidentellement des armures dans des zones (cela m’est arrivé plusieurs fois) et c’est alors que la crypte devient votre grâce salvatrice. Bien que tout le monde ne puisse pas trouver la crypte, car vous devez interagir avec un personnage spécifique, cela fera de Skellboy une expérience beaucoup plus agréable.

Pièces cassées tout autour

Le combat et la plateforme dans Skellboy laissent à désirer. Attaquer des ennemis avec vos armes fonctionne, mais la détection des coups n’est pas du tout satisfaisante. Je peux visiblement voir les méchants être endommagés, mais quelque chose se sent toujours mal dans le combat. C’est dommage car Skellboy est un RPG d’action et l’un des plus gros arguments de vente tombe à plat.

La plate-forme se porte mieux, mais son ennemi le plus important est la caméra. Étant donné que Skellboy est dans le style isométrique, vous ne pouvez pas vraiment manipuler la caméra. Cela se révèle être une nuisance lorsque vous sautez, car vous pouvez facilement manquer des plates-formes sur lesquelles vous devez monter. Une zone du réseau d’égouts avait une série de tuyaux que je devais traverser. J’ai raté le saut à cause de l’angle de la caméra.

Je voulais vraiment aimer Skellboy. Comme je l’ai mentionné, les premiers instants m’ont amené à croire que j’allais vivre une expérience agréable. Le monde est attachant et j’adore les personnages et l’humour. Malheureusement, malgré quelques bonnes idées, une grande partie de l’exécution tombe à plat. Avec quelques modifications et correctifs, certains de mes problèmes peuvent être résolus, mais dans l’ensemble, Skellboy n’est pas un voyage qui vaut la peine d’être entrepris.

Cependant, si des correctifs récents corrigent des problèmes, nous ferons une mise à jour ici pour le noter.

Date de sortie: 30 janvier 2020

Nombre de joueurs: 1 joueur



Catégorie: Action, RPG



Éditeur: Fabraz

Développeur: Umaiki Games



