Critique de Street Fighter V: Champion Edition (PS4)

J’ai vraiment aimé Street Fighter 4 quand il est sorti. Le style artistique était unique, il avait une bonne liste d’anciens / nouveaux personnages et cela semblait être un retour aux jeux de combat que Capcom a commencé puis finalement tués. Ce jeu a connu au moins trois mises à niveau différentes, ajoutant plus de personnages, d’étapes, etc. Lorsque Street Fighter V a été annoncé, leur attitude était essentiellement «Eh, vous l’achèterez quand même, donc nous n’avons pas à essayer trop dur. ” Eh bien, je ne l’ai pas fait, et à en juger par beaucoup de gens, ils sont également passés. Alors, qu’est-ce que l’édition Champion semble apporter à la table?

Au niveau le plus fondamental, Street Fighter V est un jeu de combat suffisamment compétent, surtout si vous avez aimé SF4. Bien que les attaques de concentration aient disparu, il présente un système de déclenchement V modifié qui vous donne certains choix.

Vous avez deux mouvements V-Trigger différents, un pour le coup de poing moyen / coup de pied et un pour le coup de poing lourd / coup de pied. Le moyen est généralement juste un coup rapide, ou un compteur que vous pouvez retirer à tout moment, et est très similaire à l’attaque de mise au point. Le Heavy, vous ne pouvez l’utiliser que lorsque la barre V-Trigger est pleine et met généralement votre personnage dans un état sous tension, pour infliger plus de dégâts ou pour modifier certains mouvements.

En dehors de cela, le gameplay réel des écrous et boulons est à peu près le même que dans les précédents jeux Street Fighter. Vous lancez toujours un Hadouken en appuyant sur, Punch Down-Forward, vous faites toujours le Coup de foudre de Chun-Li en appuyant rapidement sur le coup de pied. Vous devez encore charger Guile pour lancer son Sonic Boom, etc. Dans un niveau général, jouer à ce jeu est comme se glisser dans une vieille paire de chaussures.

Il y a bien sûr de nouveaux personnages nécessaires. Rashid (coup de pied avec le vent), Laura (grappler électrique), etc., mais aussi des personnages DLC comme Abigail (grand mec bagarreur), Menat (joue un peu comme Rose), Lucia (personnage sprinter) et Kage (Evil Ryu ), pour en nommer quelques uns.

Je vais en quelque sorte réitérer ici que le moteur de combat est solide. Tout se passe comme il se doit, le nouveau truc V-Trigger ne casse pas le jeu, il ne fait qu’ajouter à cela, et la plupart des nouveaux personnages sont «bien», mais je n’ai trouvé aucun d’eux exceptionnel, contrairement à Street Fighter 4. Je profite de ce bien maintenant, car voici un tas de mauvais.

J’ai également eu la chance de jouer / revoir Samurai Showdown sur le Switch. Ma pensée de base sur ce jeu était “Le moteur de combat n’est pas génial (à mes yeux), mais tout le reste entourant le jeu est bon.” Eh bien, Street Fighter V est le contraire de cela. Les combats sont bons mais ils sont tellement obscurcis par les ordures, qu’ils sont presque injouables.

Le premier problème, c’est quand j’ai commencé le jeu. Je ne plaisante pas quand je dis qu’il a parcouru une vingtaine d’écrans de nouvelles fonctionnalités, légalisé du texte et des bêtises sur les systèmes en ligne. Ça continue encore et encore, pendant deux bonnes minutes. Je me suis dit: «Eh bien, autant boucler, ce sera un tour.»

Je ne joue pas à Street Fighter 5 tous les jours, je le joue tous les trois ou quatre jours. CHAQUE FOIS, le jeu a dû télécharger une mise à jour du titre. Il le fait dans le jeu, contrairement à la PS4, mais avoir à attendre pour même accéder au menu principal du jeu est horrible. Il contient également des messages système qui, je le jure, sont écrits en grec avec une lecture peu conviviale.

Le netcode est tout simplement une poubelle, ce qui est BEWILDERING pour moi, compte tenu du pedigree de Street Fighter et de 2020. N’était-ce pas Street Fighter V positionné comme un type de jeu eSport au départ? Pourquoi Samurai Showdown, sur le putain de Switch de toutes les consoles, a une expérience en ligne meilleure et plus fluide? Je correspondais spécifiquement avec * seulement * des joueurs PS4 aussi, je n’ai pas fait de cross-play, et le code n’était toujours pas bon.

L’aspect le plus drôle / dégoûtant était les écrans de chargement. Après avoir choisi une scène, des personnages et des V-Triggers, le combat se chargerait. L’écran de chargement serait une publicité pour le DLC Championship Pack… DONT J’AI DÉJÀ DÉTENU! Trois des quatre combats que j’ai chargés essayaient de me vendre le DLC que je possédais. J’ai finalement dû faire une panne et demander à un ami qui a joué plus au jeu, comment désactiver ces publicités stupides, ce que vous pouvez faire avec une simple bascule de menu. Le fait que cela soit activé par défaut, en particulier pour les personnes qui possèdent déjà le DLC, est extra brut.

Oh, aussi, les Fight Bucks, ou quoi que ce soit, que vous gagnez bien que jouer la partie solo du jeu ne vaut rien. Je pense que vous pouvez acheter des bannières de couleurs différentes pour votre profil de combat et c’est peut-être à ce sujet? Il y a aussi quelque chose de machine à sous étrange avec cette étape du Dojo, qui semblait être une arnaque totale de DBFZ, entre autres jeux.

Sur une note hilarante, il y a encore des choses à acheter dans la boutique, en particulier cinq costumes alternatifs de personnages qui ne font PAS partie de l’édition du championnat, et vous ne pouvez pas les acheter avec de l’argent de combat. Ces costumes coûtent environ 6,00 $ par pop, et quelques scènes achetables sont comme 10 $. Je suis sûr que TOUT LE MONDE va ​​jeter 40 $ pour acheter quatre étapes supplémentaires pour le jeu.

Je pense que mon plus gros problème global avec Street Fighter V est que c’est un jeu qui est initialement sorti pour la foule de la scène hardcore / combat et ils n’ont presque rien fait pour faciliter les nouveaux joueurs ou les joueurs occasionnels dans ce jeu. Il a un tutoriel extrêmement simple et c’est tout. Le mode histoire est risible, surtout d’avoir à télécharger le «vrai» dans une option de magasin distinct, avec des combattants IA plus stupides que la voiture que vous avez battue dans Street Fighter 2. Tout est méga-concentré sur les ordures et les combats de la Capcom Cup en ligne, et les jeux en ligne semblent à peine fonctionner.

