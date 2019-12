Critique de Supermash – Flop Jam

Il est facile de penser à la façon dont certains de vos genres de jeux vidéo préférés pourraient s’intégrer. Dans l'espace de pure imagination, il est possible de déconstruire complètement les tropes familiers et de les jeter sauvagement contre un mur pour voir ce qui colle, défiant les normes établies sans conséquence. C’est ce genre de créativité débordante qui rend Supermash initialement difficile à ignorer. En facilitant le choix de deux genres et en les mélangeant avec des résultats déterminés au hasard, Supermash semble promettre une offre presque infinie de concoctions rétro. Mais au lieu de résultats délicatement mélangés, les jeux que Supermash crache manquent d'identité, tout en se sentant trop semblables les uns aux autres quand ils fonctionnent et carrément frustrants lorsqu'ils sont brisés.

L'idée de base de Supermash est la possibilité de créer de nouveaux jeux à partir de modèles de genres. Les genres proposés sont variés, allant d'une aventure d'action NES classique dans la veine de The Legend of Zelda aux étapes sournoises d'un jeu furtif inspiré de Metal Gear. Chaque modèle de genre tire une idée fondamentale de ses inspirations et l'utilise comme mécanisme de base pour vos éventuelles combinaisons. Par exemple, un JRPG offrira un combat au tour par tour à n'importe quel jeu auquel il correspond, tandis qu'un shoot-'em-up introduira des terrains à défilement vertical dans n'importe quel autre genre que vous choisissez de coupler avec lui.

Supermash est incroyablement facile à démarrer – choisissez deux genres, décidez de la durée et de la difficulté du jeu et utilisez principalement des cartes à collectionner à usage unique pour apporter de petits changements cosmétiques et de jeu au résultat initial. Le reste est géré par la génération procédurale de Supermash, qui ne fait pas toujours le meilleur travail pour masquer les modèles limités avec lesquels elle travaille clairement. En moins d'une heure, je reconnaissais les mêmes dispositions dans les purées d'aventure furtive et d'action, et je voyais même régulièrement les mêmes palais visuels utilisés pour les habiller. Voir les cordes derrière la marionnette aurait été décevant mais pardonnable, cependant, si les jeux eux-mêmes étaient amusants à jouer.

La plupart des créations ne présentent aucune différence substantielle entre elles. Que vous jouiez à un donjon rétréci de type Zelda ou que vous sautiez dans un jeu de plateforme inspiré de Mario, vous faites généralement l'une des trois choses suivantes: trouver un personnage spécifique, récupérer un élément spécifique ou tuer un certain nombre de ennemi, le tout dans un court laps de temps. Celles-ci ne changent pas avec les genres que vous assemblez, ce qui rend souvent les genres censés être moins linéaires inutiles. Les genres comme les JRPG ou les metroidvanias sont bien plus que leurs styles de combat ou leurs améliorations de collection, mais Supermash ne vous donne jamais des niveaux ou des objectifs qui reflètent cela. Et même lorsque les objectifs fusionnent avec l'influence principale du genre, ils ne sont tout simplement pas satisfaisants à jouer. La plate-forme semble flottante et imprécise, l'exploration de donjons ne devient rien de plus qu'une liste de contrôle répétitive, et les shoot-'em-ups ne capturent jamais l'exaltation de leurs inspirations.

Les modificateurs assignés aléatoirement appelés "pépins" peuvent quelque peu différencier un mash du suivant, mais le plus souvent, ils entraînent plus de problèmes révolutionnaires. Un pépin peut, par exemple, faire apparaître un nouvel ennemi à chaque fois que vous attaquez, ou inversement vous soigner à chaque fois que vous subissez des dégâts. Ceux-ci servent à éliminer tout défi ou à l'augmenter à des niveaux frustrants, quel que soit le niveau de difficulté que vous attribuez avant de faire le jeu. Mais d'autres sont plus frustrants. J'ai eu un petit problème qui m'a déplacé dans une direction aléatoire pendant quelques secondes après chaque attaque, ce qui a rendu le mouvement simple une corvée. Cela m'a forcé à renoncer complètement au combat tout en naviguant dans un donjon, limitant davantage les actions déjà limitées que j'avais. Il n'y a aucun moyen de désactiver ces problèmes assignés au hasard, donc lorsque vous recevez une mauvaise main, il vous suffit de redémarrer et d'espérer un meilleur résultat la prochaine fois.

Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combinaisons qui ne sont pas au moins amusantes. Jouer à un jeu furtif 2D avec le combat au tour par tour des jeux classiques de Final Fantasy ne fonctionne pas mécaniquement (avoir à aller dans un menu d'action pour effectuer un kill furtif est ridicule), mais cela vous rappelle à quel point chacun des individus est bon les pièces sont dans d'autres jeux. Mais la multitude de petits jeux de Supermash n'atteint jamais les sommets divertissants des genres qu'ils tentent de recréer, ce qui rend difficile de vouloir tester les capacités de sa génération aléatoire après vos premières tentatives.

Entourant toute cette expérimentation est une mince histoire sur trois amis essayant de garder leur magasin de jeux vidéo ouvert, l'équipe espérant emballer et vendre certaines de ces nouvelles créations pour susciter un certain intérêt. Les objectifs de l'histoire définissent certains paramètres pour votre prochain mashup, indiquant quels genres et modificateurs utiliser, sans vraiment vous orienter vers de grands résultats. Il y a un journal supplémentaire pour travailler avec des objectifs liés à chaque genre que vous avez à votre disposition, chacun reliant des histoires petites mais jetables en leur sein.

La progression de ce journal est incroyablement frustrante, car les éléments requis pour l'achèvement sont remplis au hasard dans vos niveaux générés. Vous êtes obligé de mélanger à plusieurs reprises les mêmes genres dans l'espoir d'en obtenir enfin un qui a ce dont vous avez besoin, ce qui ne fait que révéler leur nature répétitive encore plus rapidement. Chaque chapitre se termine par un combat contre un boss spécifique au genre que vous terminez, et bien qu'il s'agisse des seuls éléments rétro fabriqués à la main dans Supermash, ils ne sont pas plus excitants que les engins aléatoires que vous avez mis en place. La plupart sont à une note et sans défi, ne nécessitant que des attaques répétitives et des mouvements simples à surmonter. Ils ne valent pas le temps que vous devez investir pour les débloquer.

Il sera rare que vous souhaitiez enregistrer l'une des créations que Supermash vous permet de construire, ce qui montre à quel point elles sont peu profondes et insatisfaisantes. Dans le but d'essayer de faire tant de choses correctement, Supermash oublie les principes fondamentaux de tous les genres qu'il essaie d'englober, tout en dépassant les limites en essayant de les faire fonctionner d'une manière ou d'une autre. Aucune des créations de Supermash ne semble proche de reproduire la joie de leurs inspirations, et sert plutôt de rappel qu'il existe des tentatives beaucoup plus ciblées et raffinées pour chaque individu qui récompenseront mieux votre temps. Il n'y a aucun doute sur l'idée imaginative au cœur de Supermash, mais elle finit par étouffer son ambition.