Critique DEAD OR SCHOOL – Nintendo Switch. Je veux aller à l’école

Aujourd’hui et ironiquement en ces temps, nous devons analyser MORT OU ÉCOLE. Un jeu de style indépendant qui a obtenu une grande acceptation et des notes assez positives sur Steam. Créé par le studio Studio Nanafushi, ce titre nous met dans la peau de Hisako, un adolescent qui veut voir le monde extérieur et faire ce que tout jeune de son âge devrait faire, aller à l’école.

DEAD OR SCHOOL est maintenant disponible sur Nintendo Switch et PlayStation 4 et promet de lutter contre les hordes de zombies, l’action en abondance, le sang et le fanservice, beaucoup de fanservice. Le tout avec une esthétique animée grâce à laquelle le jeu acquiert son propre style. Répondra-t-il aux attentes? Eh bien, voyons ça. Assez d’introduction. Analyse intérieure!

Souterrain et sans école

Quelques années se sont écoulées depuis la chute de notre société. Soudainement et sans avertissement, nous avons été envahis par des zombies, des mutants et d’autres aberrations d’origine inconnue. Nous avons essayé de combattre oui, mais toute résistance était inutile et une grande partie de notre espèce, ainsi que la société que nous avions bâtie, ont péri. Résignés et effrayés, les quelques survivants décident se cacher sous terre et vivre dans des conditions difficiles, mais vivre après tout.

Deux générations plus tard, Hisako, un adolescent légèrement innocent mais au grand cœur, est fasciné par l’idée d’un endroit où vous pouvez voir le ciel bleu et partager des moments de joie. En y réfléchissant, il décide de mettre un uniforme scolaire et de commencer son ascension à la recherche de l’école de ses rêves, mais ce n’est pas tout, car d’autres jeunes aux rêves similaires ont également commencé leur propre aventure à la recherche d’un avenir meilleur.

Tuer comme un fou oui, mais prudemment

Au niveau jouable, DEAD OR SCHOOL Il est présenté comme un hack latéral et une barre oblique dans laquelle bien que la difficulté soit accessible (au moins en mode normal), vous êtes toujours invité à être prudent et à maintenir un certain équilibre dans les actions que vous allez effectuer. Entre nos mains, nous avons trois armes: une mêlée, une arme automatique et une arme lourde, le plus drôle? utiliser chacune d’elles implique de dépenser notre barre d’énergie, une barre partagée avec l’action d’esquiver. Donc, contrairement à ce que propose la bande-annonce, il n’est pas possible d’attaquer les fous et les sans-tête, il faut trouver un certain équilibre pour ne pas mourir après cinq minutes de jeu.

À cela, il faut ajouter le fait que les armes s’usent et que les munitions sont limitées. La solution à cela? repos, repos pour reprendre des forces et tout. L’astuce est que chaque fois que nous nous reposons, les ennemis se régénèrent (y compris les sous-boss) et nous devons y investir à nouveau du temps et des munitions. Un cercle vicieux qui nous oblige à penser au début de chaque niveau et à bien gérer nos ressources.

En ce qui concerne l’exploration, nous sommes récompensés par des objets de collection (en vaut la peine), des quêtes secondaires et la possibilité de rencontrer et de sauver des personnages secondaires. Certains rejoignent notre équipe, d’autres non, mais tous coïncident en nous donnant de bons indices sur l’histoire et le monde qui entoure ce travail. Sur le fanserviceJe peux seulement dire que même lorsqu’il est abondant, il n’éclipse pas le jeu et ne tourne pas à 100% dessus. C’est quelque chose qui doit plaire à un certain secteur du public, point, vous pouvez sauter ces scènes et l’expérience sera la même.

Enfin, nous avons le composant RPG du jeu, un élément assez basique mais qui aide à prévenir les MORT OU L’ÉCOLE cela devient une expérience répétitive. Nous le trouvons de deux manières, la première étant un arbre de compétences facile à comprendre, mais qui influence grandement le style de jeu à suivre. La deuxième façon est dans les armes, elles ont toutes des niveaux de rareté et peuvent être équipées de capacités spéciales, améliorées ou vendues pour obtenir plus de ressources.

Propre style

VISUELLEMENT MORT OU ÉCOLE nous offre un style qui mélange la 3D avec des scènes cinématographiques 2D. Ces derniers sont un peu étranges à certaines occasions (surtout si l’on parle de profils) mais ils donnent au jeu son propre style grâce auquel il peut atteindre se démarquer sans problèmes majeurs. Il n’y a pas de grande différence entre le mode station d’accueil et le mode ordinateur portable, il est donc agréable dans les deux cas. Bien qu’à un niveau personnel, je vous recommande de jouer surtout en mode portable, car il y a des scènes qui, bien qu’elles ne soient pas explicites, sont un peu racées et vous n’aimerez peut-être pas que personne ne vous attrape à ce moment (pas que j’ai passé).

Concernant les performances, je dois dire qu’ayant joué à la version pour PlayStation 4 et Nintendo Switch, cette dernière perd en termes de fluidité et bénéficie à peu près des mêmes pépins que sur la console Sony. Bien sûr, je dois admettre que ces pépins ne cassent pas le jeu et ne sont apparus qu’après les avoir forcés en tant que joueur avec un certain excès de curiosité.

Pour finir, je peux seulement dire que la section sonore est plus que remarquable. On nous présente des thèmes avec suffisamment d’adrénaline et qui accompagnent très bien toute l’action et le sang qui sont dans le jeu. Tout cela accompagné de quelques lignes vocales en japonais. Et oui, encore une fois, nous sommes confrontés à un jeu qui, bien qu’intuitif, n’est disponible qu’en anglais, bien que, heureusement, il ne faut qu’un niveau de base pour comprendre l’histoire.

MORT OU ÉCOLE – Nous allons en classe!

Contrairement à tout ce qui peut sembler au premier abord, DEAD OR SCHOOL est un jeu qui ne se limite pas à tirer les fanservices pour aller de l’avant. Il a des mécaniques solides qui sont à la fois difficiles et agréables, et même s’il a parfois quelques moments répétitifs, il essaie d’avancer grâce à sa mécanique RPG et ses récompenses pour l’exploration.

Rien de nouveau n’est découvert ou révolutionne le hack et le slash, mais nous sommes confrontés à un jeu solide qui peut nous offrir des heures et des heures de plaisir. Bien sûr, je répète qu’il est fortement recommandé de jouer en particulier en mode portable, les raisons en sont plus qu’évidentes. Enfin, je voudrais vous rappeler que pour l’instant MORT OU ÉCOLE Il ne peut être obtenu qu’au format numérique via l’eShop. Meridiem Games sera-t-il encouragé à publier le jeu au format physique? Si tout va bien oui.

Nous avons analysé DEAD OR SCHOOL grâce à un code numérique fourni par Marvelous Entertainment via Decibel PR. Version analysée: 1.0.0

Nous allons en classe!

Bien qu’il en ait une bonne dose, DEAD OR SCHOOL n’a pas besoin de tourner autour du service aux fans pour être un jeu agréable ou engageant. Les mécanismes sont bons et ils fonctionnent assez bien, c’est pourquoi vous pouvez profiter de nombreuses heures de jeu sans vous ennuyer.

PROS

Mécanique solide et divertissante

La difficulté est passable (en mode normal) et l’examen est récompensé de manière satisfaisante

Le style visuel du jeu a du charisme et la bande sonore est très bonne

CONS

Bien qu’intuitif, il n’est disponible qu’en anglais.

Le fanservice rauque pourrait être inconfortable pour certains joueurs.

