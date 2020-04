Critique – Final Fantasy VII Remake

RPG légendaires

Final Fantasy n’a jamais eu peur de se réinventer, en fait, on pourrait dire qu’après son sixième opus, jouant directement avec sa propre formule, ses bases et bien sûr, les fondamentaux du JRPG, est devenu une partie de son ADN, au détriment de des risques qui l’ont conduit à avoir d’excellents résultats à certaines occasions mais à d’autres, des livraisons qui peuvent être fortement remises en cause dans plusieurs de ses sections. Tout cela a rendu impossible de parler de l’histoire des RPG japonais sans aborder l’héritage de la franchise qui a sauvé la vie du légendaire Square Soft lorsque le fantasme a commencé vers 1987 au Famicom. Sans aucun doute, l’une des bannières qui a été la clé pour forger le mythe derrière toute cette saga est et sera toujours, Final Fantasy VII, un titre créé par plusieurs légendes actuelles du médium qui, après une attente angoissante, reçoit enfin sa réimagination attendue. Final Fantasy VII Remake est bien plus que de la nostalgie. Final Fantasy VII Remake est un voyage fabuleux qui nous rappelle pourquoi cette franchise détient le trône malgré le fait qu’à chaque tranche, elle va dans toutes sortes de directions.

L’histoire de la concrétisation de Final Fantasy VII en 1997 est l’une des plus intéressantes au monde, car après le drame entre Nintendo et Square qui a conduit à un divorce majeur entre les deux sociétés, Hironobu Sakaguchi, créateur de la série qui, comme je vous le disais, était chargée de sauver la société de la faillite, a finalement réussi à sortir de l’équation, non sans s’être d’abord livrée à l’incroyable Final Fantasy VI. Une Yoshinori Kitase déjà expérimentée a pris les rênes de ce que serait l’avenir de la série dans le monde du graphisme 3D et surtout des super productions. Le CD avait atteint les jeux vidéo, aussi les parents de Super Mario RPG, ont décidé de passer à la prometteuse PlayStation. Tetsuya Nomura est monté sur le navire en tant que créateur de personnages et a commencé à forger une histoire qui a été gravée sur ce support avec des lettres en or. En raison de tout ce qui précède, l’idée de ramener un jeu avec tant d’ascendance et d’héritage n’était pas une chose triviale, et après avoir fini avec ce qu’il est vraiment, seulement la première partie d’un tout, il est clair pour moi que le Maintenant, Square Enix a pris le projet très au sérieux, au point que nous parlons de ce qui pourrait bien être considéré comme un Final Fantasy complètement nouveau.

Retour à Midgar

Il est difficile de décider par où commencer à parler de Final Fantasy VII Remake en raison du travail de restructuration très profond qui a été fait par rapport au travail original, cependant, je pense que la chose la plus correcte serait d’aborder la question du récit, car sans aucun doute certains, a été l’un des éléments clés pour lesquels, des milliers de personnes sont non seulement tombées amoureuses du jeu en question, mais d’un genre entier ou même de tout le support des jeux vidéo. D’entrée de jeu, je peux vous dire qu’un travail spectaculaire a été fait sur le sujet du récit, en faisant des ajustements ici et là pour avoir un scénario plus solide, mais en général, en respectant l’histoire qui nous a été racontée il y a 23 ans.

Comme dans le classique PlayStation, dans Final Fantasy VII Remake, nous prenons le contrôle de Cloud Strife, un mercenaire avec un haut niveau de formation militaire qui à travers l’histoire, montre peu à peu ses véritables intentions et surtout, laissant entrevoir son passé. L’aventure commence lorsque le héros est au milieu d’une mission risquée avec des membres d’Avalanche, un groupe de rebelles qui attaquent un réacteur appartenant à Shinra, une société maléfique qui surexploite une substance connue sous le nom de Mako et qui, par conséquent, tue l’écologie de la planète entière.

Nous y rencontrons plusieurs des personnages principaux comme Barret, Wedge, Jesse, Biggs et d’autres impliqués dans la révolution des avalanches. Après avoir atteint l’objectif et réalisé que nos actions génèrent également des dommages collatéraux sur des innocents, peu à peu nous sommes présentés avec la grande image de tout ce qui entoure l’univers qui vit à Midgar, une ville futuriste où ils prennent réalisé tous les faits qui nous sont racontés tout au long de Final Fantasy VII Remake.

Bien que l’intrigue principale de ce nouveau visage de Final Fantasy VII soit la même que celle qui nous a été présentée en 1997, pratiquement tout le scénario a été reconstruit, ceci pour donner beaucoup plus de profondeur à l’histoire et aux personnages qui la composent. Ne vous méprenez pas, la forme de ces individus est encore très caricaturale, c’est-à-dire que nous avons encore une fois des personnalités très définies et même exagérées. Cloud est toujours cet être mystérieux sans grande envie de sourire. Barret est le dur à cuire qui a en fait un grand cœur, tandis que Tifa et Aerith sont ces waifus entièrement conçus pour vous faire tomber amoureux d’eux rapidement. Si vous me demandez, Square Enix a pris la bonne décision en gardant le ton de ces connaissances et surtout des personnages bien-aimés, ce qui conduit à une histoire plutôt naïve sur le bien et le mal qui nous rappelle sans aucun doute l’époque de ceux qui ont été écrits.

Quelque chose que vous aimerez sûrement savoir, c’est que Final Fantasy VII Remake est lourdement chargé de cinématiques, toutes en temps réel. Je suis tout à fait convaincu qu’une bonne partie des efforts et du budget du projet ont justement servi à créer ces séquences élaborées qui illustrent de manière très tangible tous les faits de cette histoire, en laissant de côté le caractère abstrait de certaines scènes du jeu. original dans lequel seules les zones de texte s’exécutaient. En outre, il est important de souligner qu’absolument tous les dialogues au sein du titre, aussi pertinents soient-ils, sont joués avec la voix, qui peut être mise en anglais ou en japonais avec la possibilité de textes en espagnol.

Un autre des grands changements de ce remake dans la section narrative, c’est que l’univers de Final Fantasy VII s’est considérablement élargi en ayant des PNJ beaucoup plus participatifs. Dans certaines sections du jeu, comme votre première arrivée dans les bidonvilles du secteur 7, vous aurez une certaine liberté d’interagir avec les habitants, grâce à des quêtes secondaires qui vous en diront beaucoup plus sur leur situation. Les problèmes sociaux, de classe, politiques et, bien sûr, environnementaux de tout cet univers sont maintenant abordés de manière beaucoup plus profonde. Juste à ces points spécifiques, vous commencerez à remarquer comment Final Fantasy VII Remake se sépare du jeu sur lequel il est basé, et bien sûr, c’est l’un des grands prétextes pour prolonger sa durée.

Pour couronner le tout, le jeu a également des sections très inconnues dans lesquelles bien que nous ayons le contrôle du personnage, il ne peut que marcher et se déplacer sur une certaine ligne. Ce qui précède est utilisé pour élargir le récit à travers des dialogues beaucoup plus intimes entre les personnages, ainsi que pour donner un sens plus cinématographique à toute l’expérience qui nous est présentée. La bonne nouvelle est que ces pièces ont été placées aux bons endroits et au moins pour moi, ce furent des moments extrêmement agréables.

En parlant de longueur, nous avons la question qui traîne autour de cette version depuis qu’il a été annoncé combien de temps vous faut-il pour terminer Final Fantasy VII Remake? Au moins dans mon cas, le compteur était un peu plus de 35 heures lorsque l’histoire s’est terminée après 18 chapitres. Étant donné que j’ai laissé des tâches inachevées, je vous dirais que ce nombre peut augmenter encore plus. Pour moi, c’est certainement une quantité de jeu suffisante, car il convient de rappeler que nous sommes confrontés à la première partie d’une trilogie potentielle. À quel moment ça se termine? Je ne vais pas vous révéler cela pour éviter les spoilers, surtout pour ceux qui n’ont jamais joué à Final Fantasy VII, mais il convient de rappeler que Square Enix a souligné à plusieurs reprises que ce titre se terminerait dans la section Midgar du jeu original … bien que vous puissiez surprendre le chapitre 18.

Beaucoup, beaucoup de changements

Entrer dans l’un des grands classiques de tous les temps sera toujours une démarche risquée, surtout de nos jours lorsque le public est de plus en plus amer, compliqué, fantasque et surtout, avec une capacité d’émerveillement extrêmement faible. Bien sûr, tout cela fait que leur plaire est un art que personne ne domine, personne. Lorsque nous avons été annoncés en 2015 que Final Fantasy VII Remake était entré en production sous la direction de Kitase, Nojima et Nomura, il y avait une grande excitation et, en même temps, de nombreux doutes, car nous avons été informés que le projet serait divisé en plus de Une partie, c’est-à-dire, nous ne serions pas donnés un remake ou remastering conventionnel.

En effet, Final Fantasy VII Remake n’est pas une réimagination comme celle que nous avons vue dans le passé, je peux même vous dire qu’il va au-delà, par exemple, de ce que Capcom a récemment fait avec Resident Evil. Dans ce cas, Square Enix a brisé de nombreuses conventions de ces termes et bien sûr, de son propre travail pour lui donner une saveur familière mais en même temps, complètement fraîche. Oui, on nous raconte la première partie de cette histoire de 1997, mais en termes de structure, de conception de niveau et de gameplay général, nous avons des changements de racine extrêmement importants.

Avant de vous parler du nouveau système de combat sophistiqué développé par Square Enix pour Final Fantasy VII Remake, je pense qu’il est important de parler un peu de la structure du jeu et, encore une fois, de lever les doutes qui pourraient être sur la table. avoir à ce sujet. Comme ce fut le cas avec le titre sur lequel il est basé, nous sommes ici face à un RPG très linéaire. Attention, je n’utilise pas le terme linéaire comme un mot péjoratif ou péjoratif. Je ne sais pas exactement quand ce mot spécifique a pris ce ton négatif. Peut-être que l’invasion des mondes supposés libres ou ouverts n’a pas affecté plus que nous ne pourrions le penser.

Revenons au point. Oui, Final Fantasy VII Remake est également un RPG dans lequel vous suivez une ligne très bien définie, car rappelez-vous, nous parlons d’un jeu très chargé avec la partie narrative. Malgré ce qui précède, ce n’est pas comme si vous n’aviez aucun pouvoir de décision sur ce que vous faites. Comme je l’ai mentionné dans la section précédente de cette revue, il y a des moments où le jeu vous laisse un peu décrocher pour pouvoir effectuer des activités facultatives. Le premier que vous rencontrerez est lorsque nous nous réveillerons après le vol du premier réacteur Mako. Ici, nous avons la chance d’explorer un peu les bidonvilles du secteur 7 pour en savoir plus à leur sujet.

Vous serez sûrement surpris de voir comment cette zone spécifique a été élargie avec diverses rues, magasins et autres éléments, contrairement à sa petite taille dans l’œuvre originale. Les sidequests qu’ils vous donnent ici ont à voir avec l’aide aux habitants. Trouver des enfants perdus, chercher des chocobos qui ont été libérés, mettre fin aux rats qui mangent les provisions d’un vendeur et d’autres missions, ils vous seront présentés petit à petit. Cela dépendra de vous, que vous les fassiez ou non. Il est également possible d’aller au magasin pour acheter des articles, des armes et même du matériel. Ces activités sont-elles pertinentes? En termes narratifs, pas tellement, mais ils sont certainement amusants à compléter. Je répète que tout cela est facultatif, si vous le souhaitez, vous pouvez aller directement à l’histoire principale, gardez à l’esprit qu’une fois que vous progressez, ces tâches spécifiques à cet endroit ne peuvent plus être terminées. Rappelez-vous, ce n’est pas un jeu à monde ouvert.

Y a-t-il un surmonde ou quelque chose comme ça dans Final Fantasy VII Remake? La réponse simple est non. Malgré le fait qu’à un certain moment de l’histoire, plusieurs zones que vous avez visitées dans le passé sont ouvertes pour effectuer plus de quêtes secondaires, la réalité est qu’il n’y a rien de tel qu’une zone complètement ouverte dans laquelle vous pouvez aller moudre pour monter de niveau ou trouver plus de trésors. N’oubliez pas que nous sommes confrontés à une première partie qui ne comprend que la section Midgar de ce jeu. Cette décision affecte-t-elle l’expérience? Eh bien, cela dépend des yeux que vous regardez. De mon point de vue, un RPG ou n’importe quel jeu en général, vous n’avez pas du tout recours à un «monde ouvert» pour être considéré comme bon. Je pense que l’approche de Square Enix sur toute cette question est correcte. Assez d’utiliser le mot “linéaire” comme quelque chose de nécessairement négatif.

Passant à ce qui arrive aux sections du jeu lorsque nous sommes déjà dans les quêtes principales, nous avons également ici plusieurs changements qui méritent d’être évoqués. Des parties telles que l’arrivée du secteur 5 à 7 avec Aerith, le cimetière de train, l’attaque du deuxième réacteur ou lorsque vous infiltrez les bureaux de Shinra, ont été considérablement étendues. Ce que je veux dire par là, c’est que les zones qui ont pris quelques minutes à terminer dans le travail original, dans ce remake, prendront quelques heures. Square Enix a construit des donjons complets extrêmement bien conçus où vous tombez sur une confrontation mémorable de temps en temps. Dans ces parties, vous ressentirez également une certaine liberté car, bien que nous continuions avant des couloirs clairement définis, en tournant dans une autre direction que celle indiquée, vous recevez généralement un article ou un autre prix. Rien de l’autre monde, mais sans aucun doute agréable.

Ces donjons ne sont pas seulement pleins de grandes batailles, il y a aussi des moments où le jeu prend son temps pour changer un peu le rythme avec d’autres types de mécaniques. En plus des mini-jeux comme lancer de fléchettes ou danser, il vous sera parfois demandé de manier une main mécanique géante pour pouvoir percer ou de vous accrocher à une série de mains courantes afin de passer de l’autre côté. Ce sont ces mini puzzles qui, bien qu’ils ne redéfinissent pas complètement l’expérience que nous vivons, contribuent à rendre le rythme du jeu beaucoup plus agréable.

Système de combat sublime

Ma perception de ce que faisait Square Enix avec Final Fantasy VII Remake a complètement changé quand à l’E3 l’année dernière, j’ai pu tester par moi-même le fonctionnement de leur système de combat. Dès que j’ai pris le contrôle et commencé à utiliser les différentes commandes et à voir comment la mécanique coulait et s’intégrait les unes aux autres, il est devenu clair pour moi que nous avions affaire à quelque chose de vraiment spécial et, surtout, fidèle à la façon dont cela a toujours fonctionné. saga tentant de réinventer les fondamentaux des jeux de rôle japonais.

Le combat de Final Fantasy VII Remake est une parfaite conjonction entre le plus classique du genre et la façon dont l’action et la mécanique bien plus frénétique ont été incluses petit à petit dans différents versements. L’ensemble de ce système est divisé en plusieurs parties, chacune ayant son propre objectif et sa pertinence, où l’une ne peut pas bien fonctionner sans l’autre. Je pense que c’est là que réside la personnalité de combat de ce jeu, où bien que donner un coup à Cloud soit incroyable, son essence serait rapidement perdue sans être complétée en donnant un ordre via un menu tandis que le l’action se fige presque complètement.

Commençons par la partie action. Chacun de nos quatre personnages principaux a une forme d’attaque de base à l’aide du bouton carré. Cloud frappe avec son épée, Barret tire à distance avec sa mitrailleuse, Tifa génère des attaques à l’aide de ses poings et de ses jambes tandis qu’Aerith lance de la magie avec son personnel. De plus, tout le monde a une action spéciale en utilisant le triangle. Le cloud peut passer à un mode agressif dans lequel ses attaques sont beaucoup plus rapides pour générer plus de dégâts, cependant, dans ce mode, il est vulnérable à l’agression ennemie. Barret lance un tir chargé, Aerith une magie spéciale et Tifa donne un coup de crochet.

En laissant le bouton de la boîte enfoncé, le personnage que vous contrôlez créera automatiquement des combos, bien qu’à tout moment vous puissiez annuler la chaîne pour vous défendre. En parlant de défense, je vous dis qu’avec un cercle vous pouvez faire un mouvement pour esquiver les attaques, tandis qu’avec R1, vous pouvez vous couvrir tel quel et ainsi réduire un peu les dégâts de toute agression contre vous. Les attaques simples que nous menons servent non seulement à causer des dégâts aux ennemis, mais en fait, leur fonction principale est de remplir les barreaux de l’ATB.

Oui, la célèbre Active Time Battle, mieux connue sous le nom d’ATB, est de retour dans Final Fantasy VII Remake, et son intégration avec l’ensemble du système d’action est sublime. Une fois que vous avez suffisamment attaqué avec un certain personnage en utilisant un carré ou un triangle, vos barres ATB se rempliront afin que vous puissiez donner une commande comme nous l’avons fait dans le jeu original ou dans tout autre RPG au tour par tour utilisant ce système de combat. En appuyant sur X sur DualShock 4, vous gèlerez essentiellement le temps et ouvrirez un menu d’action. L’action ne s’arrête pas complètement, car vous pouvez continuer à voir que les personnages et les ennemis continuent de se déplacer lentement, cela, en plus d’avoir l’air très spectaculaire, vous donne amplement le temps de décider quoi faire. Dans le menu de commandes que je vous mentionne, vous pouvez choisir entre trois choses différentes: utiliser une capacité, une magie ou un objet.

Les capacités sont des pouvoirs ou des mouvements spécifiques à chaque personnage et ne coûtent pas de points magiques, mais uniquement des barres ATB. En fait, il existe des actions spécifiques qui nécessitent le chargement des deux barres ATB pour être utilisées. Pour leur part, la magie, qui fonctionne à travers la question dont je parlerai un peu plus tard, peut être apprise par n’importe qui et endommager des éléments comme le feu, la glace, le vent ou l’électricité. Pour sa part, dans la section des objets, vous pouvez choisir entre ce que vous apportez dans votre inventaire pour récupérer votre santé avec des potions ou vos points magiques avec de l’éther. Vous pouvez également utiliser le célèbre Phoenix Down pour faire revivre certains de vos personnages tombés au combat.

Toute action que vous souhaitez effectuer dans le menu de commande nécessite qu’au moins une barre ATB soit chargée, en plus de cela, bien sûr, la magie nécessite également des points magiques pour fonctionner. Il est également important de mentionner que pour que les barres ATB d’un certain caractère se chargent rapidement, nous devons être en contrôle et nous attaquer; c’est-à-dire que si vous voulez lancer immédiatement une magie ou une compétence avec Tifa, vous devez en prendre le contrôle, sinon ses barres se rempliront lentement pendant qu’elle agira seule. Cela m’amène à un autre mécanisme très agréable qui se produit dans le combat de Final Fantasy VII Remake: se promener constamment dans le personnage.

Quand j’ai commencé à jouer, je pensais que ce serait suffisant de donner des ordres à distance sans avoir à changer constamment de personnage. En utilisant R2, il est possible d’ouvrir le menu de commandes d’un personnage que vous ne contrôlez pas directement. Disons que vous vous battez avec Aerith et qu’une fois que l’une des barres ATB de Cloud s’est remplie et que vous devez restaurer votre santé, juste avec la commande que je mentionne, vous pouvez lui demander de faire une certaine action sans avoir à prendre toutes les mesures. le contrôle de celui-ci. Bien sûr, cela ajoute beaucoup de dynamisme au combat. Revenant au changement de personnage, je vous dis qu’à tout moment d’une confrontation, en utilisant les boutons haut et bas du D-Pad, vous pouvez changer n’importe quel membre de votre groupe pour prendre directement le contrôle de lui.

La variété d’ennemis et d’affrontements de boss épiques est un autre des grands forts de Final Fantasy VII Remake. En plus du fait que la plupart d’entre eux sont faibles pour certains éléments de notre magie, chacun a son propre schéma et sa propre façon d’attaquer. Ce qu’ils partagent est une barre supplémentaire à leur vie, que nous pourrions comparer à la posture de Sekiro. Par exemple, si un certain ennemi est faible contre l’électricité, plus nous l’attaquons avec cette magie, sa barre jaune se remplit plus rapidement. Une fois qu’il est plein, notre adversaire entrera dans une phase d’étourdissement dans laquelle nous pourrons faire de gros dégâts. C’est là que l’élément de stratégie est le plus apprécié lors des combats. Si Barret a de la magie du feu par exemple qui endommage le patron en face de nous et pas les deux autres, alors la chose la plus logique serait de contrôler notre ami grossier aussi longtemps que possible et que le reste de la fête soit un support pour le guérir. quand il soit nécessaire. Soyez prudent, car il y a des moments où le personnage avec lequel vous faites plus de dégâts peut également être assommé ou endormi, vous n’aurez donc pas d’autre choix que de changer et de trouver un autre moyen de remporter la victoire.

Je sais que tout cela peut sembler extrêmement compliqué et même exagéré, cependant, je vous assure que vous vous y habituerez en un rien de temps grâce à l’intuitivité de toutes les interfaces de contrôle conçues par Square Enix. D’une part, Final Fantasy VII Remake est un RPG d’action fabuleux avec de fortes nuances d’un hack & slash sophistiqué et en même temps, c’est un RPG au tour par tour dans lequel la stratégie est vitale pour aller de l’avant. Non, ne pensez pas qu’il sera possible de réussir en oubliant le menu des commandes, ni ne pensez qu’en vous battant à moitié directement, vous pouvez vous sauver. Il y a plusieurs ingrédients qui doivent être conjugués et quand ils le font, ils aboutissent à l’un des meilleurs systèmes de combat que j’ai dû expérimenter dans un jeu du genre. Il convient de mentionner que le jeu présente une difficulté classique, dans laquelle les personnages attaquent automatiquement afin que vous ne vous concentriez que sur le menu de commande. Je ne le recommande pas, mais chacun.

En ce qui concerne le sujet de la progression et de la personnalisation, nous avons ce que, contrairement à ce qui se passe avec l’ensemble du système de combat où Square Enix cherchait quelque chose de complètement nouveau, dans ces sections, il a été décidé de prendre un chemin beaucoup plus conservateur. En plus du niveau classique classique qui améliorera les statistiques générales de vos personnages grâce à l’expérience qu’ils ajoutent au combat, nous revenons à la question, des éléments aux propriétés différentes. Ces sphères colorées qui s’ajoutent à vos armes et à une partie de votre équipement, ont différentes fonctionnalités. En plus d’être la base de la magie élémentaire, ils ont également d’autres types de propriétés, certaines complètement nouvelles pour ce remake.

Par exemple, il y en a qui vous donnent de nouvelles compétences et des mouvements comme un coup spécial pour Cloud après avoir pris un tour. Nous avons également certains d’entre eux qui aident nos barres ATB à se charger plus rapidement ou qu’il est possible d’analyser les ennemis pour savoir ce qu’ils sont faibles et comment il est préférable de les attaquer. Ce que je veux dire par tout cela, c’est que les sujets ne sont pas seulement utiles pour avoir différents types de magie. La configuration et la façon dont vous placerez ces éléments dans chacun de vos personnages dépendra de vous. Je vous recommande de prendre votre temps pour le faire aussi soigneusement que possible, car étant quelque chose de si libre, vous pouvez avoir une équipe déséquilibrée.

Les sujets d’invocation sont également de retour. Ces sphères spéciales vous permettent de demander l’aide d’êtres magiques dans certains combats de plus grande difficulté. De la même manière, vous décidez quel personnage assigner quelle invocation. Pour sa part, les limites sont dans nos options lors des combats. Dans le cas où vous ne savez pas ce que c’est, ce sont essentiellement des attaques spéciales que chaque personnage a et qui font généralement beaucoup de dégâts ou que dans le cas d’Aerith, elles peuvent vous aider à soigner tout votre groupe d’un seul coup.

Côté armes, je vous dis qu’en plus d’en obtenir différents types avec des propriétés différentes pour chaque personnage, il est possible d’apporter des améliorations grâce aux points SP, qui vous sont donnés à chaque montée de niveau. Plus que l’amélioration des armes en tant que telles avec ces points, nous parlons d’une sorte d’arbres de compétences qui, dans Final Fantasy VII Remake, nous sont présentés sous la forme de systèmes solaires. En plus de pouvoir télécharger des éléments comme nos points d’attaque, de défense et de magie, il est possible d’ajouter de nouveaux emplacements afin que l’arme en question puisse contenir plus de matériel ou augmenter notre vitesse. Comme pour la question, ici, vous devez bien choisir quelle arme vous convient le mieux et comment vous la ferez avancer.

Même si je l’ai gratté, je n’ai pas trouvé de défauts significatifs dans le gameplay du jeu au-delà du fait que la caméra devient un peu folle lorsque vous êtes dans des endroits fermés et qu’à certains moments, vous pouvez vous retrouver à avoir du mal à attaquer un ennemi en particulier lorsque vous êtes au milieu d’un combat avec plusieurs.

Sans aucun doute, la grande star de Final Fantasy VII Remake est son système de combat. Square Enix a construit quelque chose de vraiment spécial qui, je pense, aura un impact sur l’avenir des RPG d’action qui cherchent à saisir les racines du genre, en particulier la façon dont il est joué au Japon. Se battre avec l’un des quatre personnages principaux est toute une expérience en raison de leur différence, mais la chose la plus précieuse est à quel point toutes les pièces et idées fonctionnent ensemble comme une machine parfaitement bien huilée. C’est vraiment addictif d’aller au combat. Soit dit en passant, le jeu comporte certaines sections entièrement conçues pour ne combattre que, en plus, je vous dis qu’il n’y a pas de rencontres aléatoires, tous les ennemis sont en vue avant d’entrer en mode bataille en tant que tel.

Un monde qui tombe amoureux mais …

L’une des choses les plus frappantes à propos de tout remake, remasterisation ou tout ce que vous voulez appeler, c’est le travail effectué dans la section visuelle et sonore. Je pense surtout que cette génération de jeux qui a marqué le début de l’ère du graphisme 3D, est celle qui a naturellement connu le pire au fil du temps. Ne vous méprenez pas. Je crois fermement aux réalisations techniques de l’époque et je trouve un charme particulier à l’apparence des jeux PlayStation, Nintendo 64 ou Sega Saturn. En parlant spécifiquement de Final Fantasy VII, nous devons accepter que ces arrière-plans préfabriqués et ces modèles de chibi avec un nombre de polygones très faible, ressemblent déjà à quelque chose d’extrêmement rustique qui, bien sûr, ont donné beaucoup de place à l’amélioration pour ce remake.

Dans les visuels sur Final Fantasy VII Remake, j’ai d’excellentes nouvelles pour vous, mais aussi pas si bonnes. Comme vous l’avez probablement déjà apprécié dans plusieurs bandes-annonces ainsi que dans la démo sortie il y a quelques jours, le jeu fait ressembler Unreal Engine à rien; c’est-à-dire qu’à plus d’une occasion, votre mâchoire touchera le sol lorsque vous verrez ce qui a été réalisé en termes graphiques avec ce jeu. Les rues et les différents quartiers de Midgar ont un aspect spectaculaire, et un accent particulier a été mis sur la transmission d’un grand sens de l’échelle en présentant des arrière-plans très bien conçus tels que les réacteurs Mako et la colonne principale de cette ville futuriste.

Malgré ce qui précède, j’ai peur de vous dire que le jeu présente une certaine incohérence graphique que vous remarquerez sûrement se terminer dans le deuxième chapitre. Surtout quand il fait jour et que vous êtes dans ces zones que vous pouvez explorer avec une certaine liberté pour terminer certaines quêtes secondaires, il est très fréquent de rencontrer des textures qui ne sont tout simplement pas là ou des actifs qui semblent ne pas être finis en raison de leur très faible niveau de détail. Au début, je pensais que c’était une sorte de bug, mais en réalité ce sont des choses qui ne sont pas présentes. Inutile de dire que les PNJ plus génériques sont tout à fait évidents car ils n’ont même pas reçu le quart de l’attention des personnages principaux. Il est assez rare de voir ce Cloud ou Aerith super détaillé parler à un humain qui semble être sorti d’un jeu du passé ou de l’ancêtre d’une génération. Il y a aussi des animations faciales très raides et mal réalisées, ainsi qu’une synchronisation labiale qui manquait sans aucun doute de travail. La bonne nouvelle? Je pense que ce sont des problèmes qui peuvent être résolus avec un patch.

Une autre très bonne nouvelle est que les performances du jeu sont impeccables. Au moins sur PS4 Pro, le taux de rafraîchissement reste propre et extrêmement stable à 60 images par seconde, avec tout et oui, il y a des batailles extrêmement chaotiques dans lesquelles toutes sortes d’effets et de particules volent dans l’air.

Pour résumer ce qui précède, nous avons que Final Fantasy VII Remake peut passer de l’un des jeux les plus impressionnants de cette génération à quelque chose de vraiment manquant. Là où il n’y a rien à redire, c’est dans la direction artistique, qui recrée tout ce style futuriste de cyberpunk avec des éléments fantastiques de manière fabuleuse. Surtout au début, le grand sentiment que cela vous donne de marcher dans les rues de ce Midgar abstrait qui nous a été présenté il y a plus de 20 ans sur PlayStation est indescriptible.

La musique a toujours été très importante pour Square Enix en raison de la façon dont elle contribue à toute l’expérience qui nous est présentée. À partir de maintenant, je pense que nous pourrions continuer à dire que Final Fantasy VII Remake arbore la meilleure bande-son de cette année. La façon dont Nobuo Uematsu lui-même et Masashi Hamauzu ont réorchestré la musique déjà impressionnante du jeu original, est quelque chose qui vous fera vibrer, que vous soyez ou non fan de cette saga. En vérité, il n’y a pas un moment tout au long de ce grand voyage dans lequel nos oreilles ne soient pas sucrées par une mélodie d’anthologie.

Je ne vais pas vous mentir, la vérité était qu’il était assez difficile de passer du choc de ce que ma PS4 Pro me montrait sur mon écran 4K, à ces actifs sans forme ni texture ou aux PNJ qui semblent avoir été empruntés à une autre époque. Je vous dirais qu’en général, le jeu a l’air et sonne bien, mais au moins pour moi, j’ai cette boisson amère que je m’attendais à avoir une expérience complètement ronde en termes de présentation visuelle.

Une partie d’un tout

Quelque chose à bien comprendre, c’est que Final Fantasy VII Remake est la première partie d’un tout, probablement une trilogie. Esta es la primera aproximación a uno de los proyectos más ambiciosos en toda la historia de Square Enix. La verdad es que no tengo ni idea de qué camino vaya a tomar Nomura para la siguiente parte, probablemente uno que no nos imaginamos. Por ahora, te puedo decir que los esfuerzos hechos para hacer este juego una realidad son de admirarse, pues no estamos hablando de un retoque para vendernos el mismo juego, estamos hablando de que básicamente se hizo un Final Fantasy completamente nuevo y al menos en mi caso, uno que me ha recordado por qué es tan especial esta serie que la verdad, había tenido medio en el olvido desde justamente su séptima entrega y claro, los fabulosos Tactics.

Por su misma naturaleza, Final Fantasy se ha convertido en una serie que desde su octava entrega, perdió bastante de mi atención, esto bajo el entendido de que su legado e impacto en mi vida como videojugador, siempre estará presente. Había pasado una gran cantidad de tiempo desde que la franquicia estrella de Square Enix no me regresaba a ese sentimiento de aventura mucho más inocente e ingenuo que a muchos de nosotros cautivó cuando éramos niños. Final Fantasy VII Remake ha sido un fabuloso viaje del cual hubiera preferido no regresar. Final Fantasy VII Remake también es un recordatorio de que no todo tiene que ser de “mundo abierto” para alcanzar altos estándares de calidad. Final Fantasy VII Remake es prueba de que si bien, podemos tener grandes proyectos con altísimos valores de producción, la inocencia aún tiene cabida en este medio tan lleno de magia.

.