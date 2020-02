Critique – HUNT: Showdown | Atomix

Joyau caché?

Aujourd’hui, nous avons une grande variété de tireurs parmi lesquels choisir lorsque nous allumons notre console ou notre PC préféré, et certains d’entre eux sont même gratuits, comme Apex Legends, par exemple. Certaines autres franchises, disent Call of Duty et Battlefield, sont parmi les préférées des fans, bien qu’elles n’innovent guère à chaque nouvel épisode. Cependant, de temps en temps, un titre nous offre vraiment une expérience unique, qui comprend un élément qui le différencie de tous les autres jeux du même genre, et qui, en raison de sa faible popularité, passe souvent inaperçu. Je pense que c’est le cas avec HUNT: Showdown.

Crytek a une très bonne réputation pour développer certains des meilleurs titres FPS sur le marché. La saga Crysis et le premier Far Cry, par exemple, sont des jeux qui à l’époque présentaient de nouvelles mécaniques qui ont contribué à jeter les bases des tireurs modernes. Malheureusement, l’étude a eu du mal récemment à reproduire le succès des livraisons susmentionnées, mais avec HUNT: Showdown, il semble qu’elles vont dans la bonne direction. Rejoignez-nous pour en savoir plus sur le nouveau Crytek.

Une atmosphère terrifiante

HUNT: Showdown a lieu en Louisiane en 1895. Dans ce jeu, nous jouerons le rôle d’un membre d’une société secrète de chasse aux primes qui est chargée d’éliminer les multiples monstruosités qui peuplent les marais. Cependant, le véritable ennemi ici n’est pas les monstres, mais les autres humains. Ce titre est vraiment une expérience terrifiante qui combine les éléments joueur contre joueur contre environnement pour nous donner quelque chose d’unique dans la PlayStation 4.

Le jeu a un tutoriel qui comprend plusieurs niveaux de difficulté, mais en dehors de cela, le titre est complètement multijoueur. En utilisant son propre moteur graphique, CRYENGINE, Crytek a créé quelque chose qui semble assez bon sur une PS4 standard. Pour le moment, le HDR n’est pas pris en charge, mais cette fonction est susceptible d’arriver à un moment donné dans le futur. Malgré cela, le jeu représente très bien le cadre d’une Louisiane abandonnée, avec une grande attention aux détails dans les bâtiments rustiques, les mauvaises herbes et, surtout, les armes.

Cela ne signifie pas que vous n’avez pas de temps à autre certaines incohérences graphiques. Par exemple, dans certains jeux, les textures ne se chargeaient pas correctement et le restaient jusqu’au tour suivant. À d’autres occasions, certains éléments sont apparus de nulle part, et bien que cela n’ait pas trop affecté mon expérience, c’était quelque chose de remarquable et ennuyeux.

C’est vrai que les cartes sont assez grandes, mais pour l’instant il n’y en a que deux dans le jeu. Le fait que chaque élément soit aléatoire lui donne une touche de fraîcheur et de variété dont le titre a fortement besoin en ce moment. En plus de cela, la météo est également un facteur à considérer, car ce n’est pas la même chose pour chasser un monstre pendant la journée lorsque le ciel est clair, lorsque la carte est recouverte de brouillard qui ne nous laisse absolument rien voir.

Tension en tout temps

HUNT propose deux modes de jeu: Showdown, Quickplay et Bounty Hunt. Le premier d’entre eux est un jeu beaucoup plus rapide qui dure environ 20 minutes ou moins et où notre objectif est de trouver ces sources d’énergie dispersées sur toute la carte et de collecter autant d’énergie que possible avant les autres joueurs. . Dans ce mode, il n’y a aucun moyen de faire équipe avec d’autres joueurs, donc une seule personne peut gagner. D’un autre côté, le mode Bounty Hunt est l’endroit où vous passerez sûrement la plupart de votre temps, et c’est là que les choses deviennent vraiment intéressantes.

Comme je l’ai mentionné plus tôt, les monstres ne sont pas notre seul ennemi dans HUNT: Showdown, mais ils sont notre objectif principal. Tout au long de notre chasse, nous rencontrerons d’autres créatures, telles que des zombies, qui peuvent être facilement éliminées avec un bon tir, même des bêtes avec un obus blindé qui nécessitent un peu plus de stratégie pour vaincre. Mais plus que de présenter une menace, ils distraient le vrai danger.

Notre objectif dans chacun des jeux Bounty Hunt est d’éliminer le monstre principal, et pour ce faire, nous devons suivre une piste d’indices pour trouver son repaire, ou si vous avez de la chance, vous pouvez même le trouver par hasard. Pour ce faire, nous avons un outil utile, appelé Dark Sight, qui nous permet d’identifier facilement un élément important dans notre environnement. Bien qu’il n’y en ait que trois pour le moment, chacun offre une expérience de chasse différente. Le tueur est un monstre qui se déplace rapidement et a la capacité de devenir un essaim d’insectes si la situation l’exige. L’araignée vous chassera sous différents angles, et une fois qu’elle vous attrapera dans sa toile, alors prenez-la pour acquise. Et The Butcher est ce genre d’humanoïde mutilé qui vous poursuivra avec son crochet tout en portant une tête de cochon. Et si cela ne suffisait pas, permettez-moi de vous dire que chaque arme doit être rechargée manuellement, ajoutant une autre couche de tension à cette expérience terrifiante.

Tuer la créature n’est pas aussi facile qu’il y paraît, car une fois que nous l’obtenons, nous devons effectuer un rituel pour envoyer son âme dans le monde souterrain. Ce rituel dure deux minutes, et ce qui est frustrant, c’est que ce faisant, votre position sera révélée aux autres joueurs, qui vous chercheront rapidement pour voler votre victoire. Une fois le rituel terminé, le monstre libérera deux objets spéciaux qui doivent être chargés sur un point d’extraction, alors ne croyez pas qu’en le tuant, vous prendrez déjà toute la gloire.

Jouez en équipe ou seul

Dans HUNT: Showdown, nous avons la possibilité de jouer seuls ou en équipe. S’il est vrai que jouer accompagné d’amis facilite notre survie, jouer seul vous permettra d’obtenir certains bonus qui vous permettront de monter de niveau plus rapidement. Il y a la possibilité d’inviter d’autres personnes à votre groupe, ou d’en rejoindre un autre au hasard.

Comme dans les jeux Dark Souls, c’est un titre dans lequel vous mourrez constamment, surtout dans vos premières heures. Une fois que vous atteignez le niveau 11, les choses deviennent beaucoup plus tendues, car vos chasseurs peuvent mourir de façon permanente avec tout votre équipement et vos compétences. Mais ne vous inquiétez pas trop, car malgré cela, vos progrès en tant que joueur resteront intacts, peu importe le nombre de fois que vous mourrez.

Au fur et à mesure que vous montez de niveau, vous débloquerez de nouvelles armes et capacités avec lesquelles vous pourrez équiper et personnaliser vos chasseurs. Dans le cas des armes, vous devrez les acheter à nouveau, mais vous ne devriez pas avoir beaucoup de problèmes dans cette section car elles ne sont pas si chères et les récompenses que vous recevez à la fin de chaque jeu sont très généreuses.

Les compétences sont un sujet très différent, car certaines d’entre elles peuvent être acquises au hasard lorsque nous recrutons un nouveau chasseur. Mais il y a aussi la possibilité de les débloquer au fur et à mesure que nous progressons et ceux-ci peuvent déjà être choisis spécifiquement pour personnaliser notre chasseur comme nous le souhaitons.

Malheureusement, si ce que vous recherchez est une expérience solo, vous ne la trouverez pas ici. Comme je l’ai dit, le seul mode hors ligne est le tutoriel, car les deux modes de jeu nécessitent une connexion Internet constante. Il n’y a pas grand-chose à dire sur l’histoire du jeu, car en théorie, elle est inexistante, mais au fur et à mesure que vous tuez des monstres, vous commencerez à débloquer de petites informations qui vous permettront d’en savoir plus sur chaque créature.

Comme beaucoup d’autres jeux, vous pouvez choisir un serveur auquel vous connecter, mais en raison du faible nombre de joueurs au moment où je jouais, la plupart du temps je me suis connecté à n’importe quel serveur, ceci afin d’accélérer le matchmaking . Selon la qualité de votre connexion Internet, vous recevrez occasionnellement une notification vous avertissant du ping élevé que vous pourriez subir dans un certain jeu. Cet avertissement n’est pas aussi précis qu’il y paraît, car même lorsque je l’ai reçu, je n’ai pratiquement pas rencontré de problèmes de retard ou de connectivité, mais comme je l’ai dit, cela dépend totalement de votre Internet.

Faites attention à votre environnement

Chaque fois que vous démarrez le jeu, Crytek vous recommande d’utiliser une bonne paire d’écouteurs et pour une bonne raison; Faire attention à votre environnement est l’un des éléments que vous devez considérer si vous souhaitez augmenter vos chances de survie dans ce no man’s land. Chaque pas que vous faites, selon votre prudence, peut être votre dernier, car à partir du moment où vous posez le pied sur une vitre cassée, jusqu’à ce que vous alertiez un cheval de votre présence, vous révélerez votre position à toute menace à proximité, qu’elle soit ou non Soyez un joueur.

Cela devient beaucoup plus difficile à mesure que vous vous rapprochez de votre objectif, car certains objets que vous devez collecter se trouvent dans des zones pleines de pièges auditifs, qui au début ne sont pas si évidents. Vous devez également être très réservé avec votre arme, car quelque chose d’aussi simple que de tirer pourrait alerter les autres joueurs de votre présence.

Chaque fois qu’une fusillade est déclenchée, à moins que vous ne soyez impliqué, vous ne saurez pas exactement qui a vécu ou qui est décédé, car en tant que tel, aucun indicateur à l’écran ne nous dit qui a tué qui. Ces affrontements sont particulièrement dangereux près du repaire du monstre, car en plus d’attirer l’attention des créatures à proximité, il y a une forte possibilité d’alerter l’un des trois principaux monstres et le plus sûr est que vous ne survivrez plus à cette rencontre .

Beaucoup de potentiel, peu de contenu

HUNT: Showdown est sans aucun doute un jeu pour tous les amateurs d’adrénaline. C’est un titre qui nécessitera constamment votre attention, et qui ne vous permettra à aucun moment de quitter les yeux de l’écran. Chaque jeu est unique et le sentiment d’être toujours surveillé par vos ennemis vous maintiendra sur le bord de votre siège, anticipant l’arrivée d’un monstre ou d’un joueur.

Il est facile de voir comment leurs mécanismes les plus hardcore peuvent mettre de côté un public occasionnel, car même s’il est vrai que le mode Permadeath est quelque chose que nous n’aimons pas tous, la façon dont Crytek a réussi à l’implémenter ici fonctionne très bien et a abouti à un Formule addictive qui vous fera revenir pour chaque fois que vous mourrez.

Malheureusement, le jeu a très peu de contenu, pour l’instant. Sans aucun doute, c’est un titre qui recevra une énorme quantité de soutien après le lancement, ajoutant de nouveaux modes de jeu, des armes et même des monstres. Si vous êtes un fan de terreur et de jeux de tir en général, je peux fortement recommander HUNT: Showdown.

.