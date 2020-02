Critique – Mega Man Zero / ZX Legacy Collection

Mega Man a une histoire compliquée depuis plus de 30 ans dans l’industrie. Ce qui a commencé comme un simple jeu de plateforme pour la NES est rapidement devenu l’une des franchises Capcom les plus reconnues au monde. Nous pouvons trouver des jeux du bombardier bleu sur presque toutes les plateformes et dans différents genres qui vont des titres d’action simples, en passant par la stratégie avec des cartes, à un RPG caché.

Cependant, la sursaturation et la négligence de la qualité de leurs jeux au début du siècle, ont fait chuter les ventes de titres Mega Man et, par la suite, Capcom a cessé de produire des projets de ce personnage, pour se concentrer sur Resident Evil, Devil May Cry et Monster Hunter, des séries qui laissent beaucoup plus d’argent. Heureusement, ces dernières années, nous avons vu comment la popularité de Mega Man a refait surface, en partie grâce à son inclusion dans Smash, et l’intérêt que Mighty No. 9 a suscité.

En conséquence, Capcom a lentement tourné son regard vers ce personnage emblématique une fois de plus. Mega Man 11 a été bien accueilli par les critiques et les fans. Bientôt, la série X reviendra avec un titre mobile. Mais ce n’est pas tout, car le public a déjà un moyen accessible de profiter des classiques Mega Man et X, sans avoir à payer des milliers de pesos, grâce à la Legacy Collection. Heureusement, la société japonaise ne s’est pas arrêtée aux sagas les plus populaires du bombardier bleu et a décidé d’offrir aux consommateurs la possibilité de revoir deux séries que peu de gens ont eu l’occasion d’apprécier, Mega Man Zero et Mega Man ZX.

La Mega Man Zero / ZX Legacy Collection est le prochain grand pari de Capcom pour voir comment il réagit au public à plus de jeux Mega Man. Contrairement aux collections précédentes, qui se concentrent sur une seule série, Zero / ZX, comme son nom il l’indique, il nous offre la possibilité de profiter de deux sagas qui contiennent un récit continu qui comprend six jeux; Ils offrent le plus grand défi de la série jusqu’à présent et, en particulier, n’ont pas été développés par Capcom, mais par Inti Creates. Ce forfait en vaut-il la peine? Quelles sont les nouveautés offertes par la Mega Man Zero / ZX Legacy Collection? Découvrez la réponse à cette question et à bien d’autres dans cette revue Atomix.

Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques?

Contrairement à la Mega Man Legacy Collection et à la Mega Man X Legacy Collection, Zero / ZX n’est pas divisé en deux. Mais dans un seul package, vous pouvez profiter à la fois de séries et de six jeux qui contiennent une narration, un gameplay et un style visuel similaire. Avant de passer complètement aux nouvelles et aux changements proposés par la collection, vous devez d’abord passer brièvement en revue ce que sont Mega Man Zero et Mega Man ZX.

Comme certains le savent, Keiji Inafune, le concepteur et producteur de presque tous les jeux Mega Man et Mega Man X, voulait terminer la série X après le cinquième match, pour se concentrer sur le personnage de Zero. Cependant, comme nous le savons, ce n’est pas arrivé et la saga s’est poursuivie jusqu’au Mega Man X8. Au lieu de cela, Capcom a offert à Inti Creates, une entreprise pratiquement jeune au début des années 2000, la possibilité de travailler sur Mega Man Zero, une spin-off de Game Boy Advance, avec Inafune comme producteur.

Étant la suite directe des événements Mega Man X, la saga Zero explore les conséquences des actions de Zero et X des centaines d’années après la bataille finale contre Sigma. Bien que l’histoire soit différente, la motivation des personnages principaux et le message sont les mêmes. “Combien de temps devrons-nous nous battre pour parvenir à une véritable paix?” Cependant, cette fois, nous avons une fin finale qui n’est peut-être pas ce que beaucoup de gens veulent, mais au moins évitons de créer des suites qui ne font que compliquer tout.

D’autre part, ZX et ZX Advent tentent de mettre fin au récit qui a commencé en X, pour donner naissance à la série Legends. Malheureusement, cela n’a pas été réalisé, car le troisième jeu n’a jamais été développé. Cette fois, nous ne jouons pas en tant que Zero ou X, mais nous nous mettons aux pieds d’humains qui, d’une manière qui n’est jamais correctement expliquée, peuvent fusionner avec l’esprit des légendaires Reploids. Malheureusement, le récit tombe dans des lieux communs et essaie de se souvenir des gloires passées, au lieu de créer son propre chemin.

À la fin de la journée, les deux sagas présentent la structure classique de Mega Man. Les seuls titres qui jouissent d’un récit plus gris et «mature», où les deux côtés du conflit ont raison d’une certaine manière et vous ne pouvez pas clairement définir qui sont les bons gars et les méchants sont Mega Man Zero, Zero 2 et Zero 3. Le reste finit par répéter quelque chose que nous avons déjà vu dans près de 20 matchs de la série.

Malgré les erreurs que nous pouvons trouver dans ce département, Inti Creates a réussi à créer six histoires qui ressemblent à l’évolution logique de la série. Bien que, honnêtement, vous ne jouiez pas un titre Mega Man à cause de son histoire, mais à cause de son gameplay, et dans cette section, le studio de développement a réussi à créer certaines des meilleures plateformes de plate-forme.

Bien plus que simplement sauter et tirer

Dans leur état le plus pur, les deux séries sont toujours des plateformes orientées vers l’action où notre objectif est de sauter et de tirer sur tout ce qui se trouve devant nous. Mais les deux sagas offrent des éléments uniques qui reprennent les concepts classiques de la série et leur donnent une touche qui les différencie des autres jeux, et offrent des expériences qui, peut-être aujourd’hui, sont plus courantes, mais au début et au milieu des années 2000. Ils étaient nouveaux.

Mega Man Zero se démarque principalement parce qu’il combine de petits éléments de progression de style RPG avec le gameplay classique à défilement horizontal. Il ne suffit plus de simplement vaincre le boss et de prendre son arme pour vaincre un autre boss. Au lieu de cela, les méchants ont une faiblesse élémentaire, que ce soit le feu, la glace ou l’électricité. Zero a non seulement à sa disposition un pistolet qui fonctionne de manière identique au buster X, mais dispose également d’un grand arsenal qui va de son Z-Sabre classique, à travers un bouclier, une lance, un fouet, à ses propres mains, Chacun offre différentes façons d’interagir avec les ennemis et le monde.

La seule chose que nous obtenons lorsque nous battons un boss, ce sont des techniques différentes pour nos armes, appelées compétences EX, quelque chose qui est traité complètement. Ces améliorations élargissent le gameplay de Zero, d’une manière similaire à celle que nous avons vue pour la première fois dans Mega Man X4 et X5. D’autre part, ces jeux GBA mettent davantage l’accent sur un nouvel élément, appelé cyber-elfe, des puces qui ont pour fonction de donner plus de vie, de fournir des boosts momentanés et parfois de remplacer les réservoirs cardiaques et les réservoirs secondaires.

Chaque jeu de la série change la façon dont les cyber-elfes fonctionnent et il semble que les développeurs n’aient jamais eu une idée claire de la façon de les implémenter correctement. Mais, comme les mouvements EX, ils sont facultatifs, et ils ne sont là que pour rendre le jeu un peu plus facile.

ZX et ZX Advent, d’autre part, sont des métroidvanias, un genre qui n’a plus jamais été revu dans les jeux Mega Man. ZX nous présente une tentative de construire une carte interconnectée, mais à la fin de la journée, il ne réussit pas bien son travail en raison en l’absence d’une structure logique qui relie à son monde, le manque de lieux mémorables, et une carte qui ne sert pas à grand-chose. ZX Advent, améliore un peu cet aspect, mais à la fin de la journée, les deux titres semblent être la preuve de quelque chose qui sur le papier sonne bien, mais n’a pas été exécuté de la meilleure façon possible.

Les deux jeux essaient de combiner des éléments du style classique de Mega Man et de la série Zero. Par exemple, les compétences que vous gagnez en battant un boss, appelé Biometal, bien qu’elles soient toujours un moyen viable de combattre les ennemis, leur fonction principale est d’étendre les options d’exploration à votre disponibilité. Cependant, ZX réalise ce concept mieux que ZX Advent.

Si vous faites partie de ceux qui aiment le gameplay classique de Mega Man, ces six jeux seront un grand bol d’air frais pour vous. Cependant, les deux séries ont leurs problèmes et les idées qu’elles introduisent dans un jeu, elles sont rapidement modifiées dans le titre suivant, par d’autres mécaniciens qui peuvent se connecter avec certaines personnes, et être un problème pour d’autres. Bien que cela ressemble à un aspect négatif, le gameplay central est toujours spectaculaire et l’un des meilleurs que vous puissiez trouver dans une plate-forme d’action 2D.

Plus que de simples jeux

Maintenant, Mega Man Zero / ZX Legacy Collection nous offre un moyen simple et simple de profiter de ces six jeux de la meilleure façon possible. En plus des titres en question, nous avons plusieurs options visuelles qui peuvent être adaptées aux préférences de chaque personne, une immense collection d’art, les bandes sonores de tous les jeux, des options pour rendre les expériences plus faciles, un système de réalisations et un Nouveau mode de jeu pour jusqu’à deux personnes.

Semblable aux collections Legacy précédentes, vous avez la possibilité d’ajuster la résolution des jeux pour que vous en vouliez plus. Dans le cas de Mega Man Zero, qui sont originaires de GBA, vous pouvez opter pour le 16: 9 avec des barres sur les côtés; 4: 3; 240 × 160, qui est la taille d’origine de l’écran du gameboy; ou agrandissez l’écran pour couvrir même le plus petit coin. De toute évidence, plus la résolution est proche du jeu original, meilleure sera son apparence.

A cette occasion, j’ai eu l’occasion d’essayer l’édition Switch et je recommanderais, dans le cas de la console dans le dock, de choisir une résolution de 4: 3, où les pixels ne sont pas si mauvais, et quand ils ont le jeu en Portable, optez pour la résolution originale de 240 × 160 pour apprécier le jeu comme il se doit.

En ce qui concerne ZX et ZX Advent, les choses sont un peu plus compliquées, car ces jeux sont originaires de la Nintendo DS, l’emplacement des deux écrans peut être un peu plus compliqué. Dans ce cas, vous avez plus d’options, mais à la fin de la journée, elles sont réduites à si vous voulez voir ces jeux tels qu’ils ont été faits à l’origine, ou avec un zoom qui peut ruiner un peu l’aspect visuel. Quant à l’écran tactile, heureusement, ces titres ne l’utilisent pas à grande échelle, il ne peut donc jamais être un gros problème de l’accueillir et d’interagir avec lui.

Pour accompagner la résolution, vous pouvez choisir différents fonds d’écran avec différents personnages de la série, bien qu’il y ait également la possibilité d’avoir un fond noir. Comme d’habitude dans de nombreuses collections de jeux rétro, vous pouvez changer le style graphique. A cette occasion, il existe trois filtres différents. Le premier d’entre eux crée une tentative HD, ce qui entraîne un mauvais rendu des pixels, car ils semblent plus gélifiés qu’autre chose et ils perdent des détails. Le second est un filtre CRT, qui inclut simplement de l’électricité statique à l’écran. Enfin, la troisième option supprime tout type d’altération et nous offre les graphismes originaux, et c’est ce que je recommande. Bref, essayez de jouer au plus près de l’expérience originale.

Puisque nous sommes sur le sujet de la présentation, il faut parler de Mega Man ZX et Advent. Parce que les deux jeux sont originaires de la DS, Inti Creates a décidé d’inclure une cinématique de style anime et, dans le cas de l’Avent, des voix pour accompagner le dialogue. En raison des limites du matériel d’origine, l’audio et la cinématique ont été compressés. Heureusement, Legacy Collection nous offre correctement la cinématique et l’audio, c’est-à-dire sans compression, ce qui est certainement assez impressionnant et démontre l’engagement de Capcom et le souci du détail avec cette collection.

Maintenant, comme pour les jeux, nous avons la possibilité de choisir la région de notre préférence sans avoir besoin de changer la configuration d’origine de la console. Bien que cela se limite à ne changer que la langue des dialogues, en cas de sélection des éditions japonaises, nous avons le sang et la violence d’origine dans la série Zero, et dans Advent, les voix sont en japonais.

Peut-être qu’ils ne le savent pas, mais la série Mega Man Zero est composée de quatre jeux assez difficiles. Heureusement, Capcom l’a compris et a intégré deux fonctions qui faciliteront notre voyage à travers ces titres. La première d’entre elles est une assistance à la sauvegarde, qui élimine le besoin de vies supplémentaires et crée plusieurs stations qui enregistrent la progression en continu, le tout sans réduire la difficulté d’origine. La deuxième option est un mode décontracté, qui réduit considérablement le défi et offre à chacun une expérience plus détendue et concentrée pour profiter de l’histoire. Les deux sont des options qui peuvent être activées en appuyant sur un bouton et leur inclusion est appréciée.

L’émulation remplit sa fonction. À aucun moment, vous n’écrivez des erreurs visuelles ou sonores. Avec la Legacy Collection, ils auront des reproductions pratiquement fidèles des titres GBA et DS originaux. Le seul point négatif de ce département est le manque d’états de sauvegarde, ce qui est devenu un standard dans la relance des jeux classiques, et la possibilité de configurer les boutons comme vous le souhaitez.

Les agrégats de cette collection ne devraient pas surprendre ceux qui ont déjà acheté la précédente Legacy Collection. Chaque jeu est accompagné d’art et de croquis qui nous montrent le développement de ces titres. Dans le cas de la série Zero, nous avons accès à pratiquement tout ce que nous pouvons trouver dans le livre d’art Mega Man Zero: Official Complete Works, uniquement numériquement. Quant aux titres de DS, c’est probablement la première fois que nous avons accès au processus derrière la conception des ennemis, des personnages, des lieux et autres.

Mega Man Zero continue avec l’inspiration musicale du heavy rock et du métal que nous avons vu dans la série X. D’autre part, ZX et ZX Advent optent pour quelque chose de plus similaire à l’EDM, la house et l’électronique, un style musical qui va selon le thème Jeu futuriste. Si vous avez aimé une bande sonore, mais que vous ne la trouvez pas sur Spotify, ne vous inquiétez pas, car la collection Legacy comprend les six ost, prêts à être écoutés quand vous le souhaitez.

Si terminer un jeu ne vous suffit plus, vous pouvez toujours choisir de relever l’un des près de 40 défis proposés par la collection, qui vont de la simple réalisation d’un titre à des réalisations plus spécifiques, telles que battre un boss en utilisant une seule arme. et sans subir de dégâts. Celles-ci sont facultatives et à l’exception d’un fonds supplémentaire, elles n’offrent pas grand-chose.

Enfin, Mega Man Zero / ZX Legacy Collection propose un nouveau mode de jeu qui testera vos compétences. Dans Z Chaser, vous pouvez compléter différents scénarios des six jeux, chacun avec des objectifs différents et une difficulté variée, le plus rapidement possible pour établir votre record dans un classement mondial, en compétition contre le CPU, ou avec un ami sur écran partagé.

Capcom pourrait simplement nous donner une bonne émulation des six titres en question et son travail aurait été bien accueilli. Heureusement, ils n’étaient pas satisfaits de cela. Z Chaser est un moyen intéressant qui offre l’expérience d’un jeu Mega Man en compagnie d’un ami. Les différentes options de difficulté rendent certains des titres les plus difficiles de la série plus accessibles. La possibilité de choisir la région du jeu et de résoudre les problèmes audio et vidéo dans les cinématiques de ZX et ZX Advent, vous fait profiter de ces titres d’une manière nouvelle. Sans aucun doute, un excellent travail.

La meilleure collection Mega Man?

Alors, Mega Man Zero / ZX Legacy Collection en vaut-il la peine? Si cela n’a pas été clair, c’est sûr. Nous avons à notre disposition six jeux qui offrent environ 20 heures de plaisir au total, plus si vous décidez de compléter chaque expérience et les différents défis. Le grand nombre d’extras plaira à tous les passionnés de la série.

À ce stade, il est assez évident que Capcom prévoit de relancer tous les jeux Mega Man via des compilations. La seule question est laquelle? Mega Man Legends est le candidat évident, bien que Battle Network et Star Force disposent des jeux nécessaires pour créer une autre collection Legacy à grande échelle.

Espérons que les ventes de ces Legacy Collection et Mega Man 11 montrent à Capcom que le public aspire à un nouveau titre de l’une des séries là-bas, qu’il propose un Mega Man X9, Mega Man Legends 3 ou Mega Man ZX 3, nous attendons avec impatience la prochaine apparition du bien-aimé Mega Man dans cette industrie.

.