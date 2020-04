Critique – Neon City Riders

La nostalgie est une arme assez terrifiante. Nous avons vu comment plusieurs entreprises, grandes et petites, ont utilisé notre mémoire collective des années 80 et 90 pour nous vendre un souvenir. Dans cette pratique, nous trouvons des exemples de bons produits qui ne restent pas au niveau de base de simplement pointer vers un dessin animé ou un groupe, mais travaillent plutôt avec ces stéréotypes et lieux communs pour leur donner un meilleur arrière-plan. La première saison de Stranger Things, le genre de musique Vaporwave et Shovel Knight sont de bons exemples de nostalgie utilisée de manière formidable.

Cependant, les cas contraires, où seule une référence est prise et aucun commentaire ou nouvelle perspective n’est proposée, sont plus abondants. La troisième saison de Stranger Things, Ready Player One et Mighty No. 9 sont de simples panneaux aussi attrayants que ceux que nous pouvons trouver au milieu de la route. Ce n’est plus 2012, un regard sur le passé doit être critique, ou du moins offrir plus qu’un regard sur l’enfance et l’adolescence de beaucoup.

Malgré cela, les masses consomment des références, donc les entreprises sont plus concentrées sur l’offre d’une image simple, plutôt que d’un discours décent. Kickstarter est l’une des principales sources de tout cela. Sur cette plate-forme, nous pouvons trouver des centaines de projets visant à nous offrir un jeu indépendant qui, d’une certaine manière, essaie d’utiliser des éléments du passé dans les jeux modernes. Les histoires d’échec sont plus que des histoires de réussite, mais cela ne signifie pas que la contribution des gens ne produit pas un contenu de qualité.

De cette façon, nous arrivons à Neon City Riders. Ce titre est le premier jeu du studio mexicain Mecha Studios, et a été publié par Bromio, célèbre pour Pato Box. Le principal argument de vente de ce travail est la nostalgie, non seulement esthétique, mais également au niveau du design et du gameplay. Mais est-ce plus qu’une simple série de références? Neon City Riders parvient-il à élever la position du Mexique dans l’industrie du jeu vidéo? Découvrez la réponse à ces questions et à bien d’autres dans notre revue Atomix.

Ville futuriste, cœur du passé

Neon City Riders nous met aux pieds de Rick un adolescent qui vit à Neon City en 2075. Malheureusement, notre protagoniste a perdu sa famille, le forçant à mettre un masque de hockey et à attraper un tuyau de drainage (très Casey Jones) pour rechercher des êtres chers. Avec l’aide d’un ancien mentor, Rick se lance dans un voyage où il devra affronter quatre factions différentes et trouver un moyen de ramener la paix dans sa société en cours de route. Rien de nouveau.

Le récit touche des lieux très communs. Même son résultat finit par utiliser “le pouvoir de l’amitié” pour rétablir l’ordre établi. Cependant, c’est l’un des points forts de Neon City Riders. Oui, l’histoire est assez simple, mais elle parvient à s’équilibrer en offrant un contexte assez intéressant à la société. Les concepts post-apocalyptiques et cyberpunk sont utilisés pour fournir une critique de la nostalgie.

Ce n’est peut-être pas le meilleur message, ni plus profond que des œuvres d’auteurs comme William Gibson ou Pat Cadigan, mais au moins il offre plus que simplement “vaincre les mauvais parce qu’ils sont mauvais”. Les quatre chefs des différentes factions ont une histoire tragique, et à la fin ils se rendent compte que leurs actions ne pourront pas récupérer le passé perdu. C’est le conflit entre leurs désirs et la réalité qui les transforme, et ils ne réalisent pas leurs erreurs d’un simple coup.

De même, le monde de Neon City Riders a un peu d’histoire et de contexte, mais pas autant que j’aurais aimé le voir. Le jeu propose une brève chronologie détaillant comment la ville au néon a décliné. De la montée de cette population, à travers une révolution robotique, à l’essor d’une société surhumaine.

De même, c’est assez agréable de ne pas voir autant de tropes dans le récit. L’équipe de Mecha Studios aurait facilement pu fusionner Blade Runner avec Back to the Future II plein de références à la culture actuelle ou des années 80. Heureusement, ils ont opté pour une méthode plus originale qui utilise des concepts assez conviviaux. En d’autres termes, les ingrédients sont connus, mais le résultat final atteint sa propre essence.

Dans l’ensemble, l’histoire parvient à livrer son fiancé pour créer un monde plutôt intéressant, mais seulement à mi-chemin. Tout ce qui est pertinent se produit avant le début de notre aventure. La révolution des robots et l’émergence de différentes factions sont des éléments à fort potentiel qui se limitent à un seul paragraphe de texte. Bien que cette section ne porte pas le plus grand poids chez Neon City Riders, elle est la meilleure. Ce qui parle de la qualité du reste des départements.

Néon, égouts, forêts et bâtiments

Visuellement, Neon City Riders ne casse pas le moule. C’est l’histoire d’une société dystopique et post-apocalyptique, un monde cyberpunk à part entière. Cependant, les différents emplacements ne se limitent pas à la ville typique pleine d’enseignes au néon. Oui, le cœur du jeu est une représentation numérique de 28 28 cover 日 の 誕生 couverture de l’album 2814. Mais nous avons aussi une forêt pleine de gens gothiques, un laboratoire secret, une forêt gelée, une décharge, une banlieue et une série de tuyaux et d’égouts remplis de déchets toxiques.

Étrangement, seuls les égouts toxiques et la décharge ont une raison d’exister dans l’histoire. Les autres zones ont été simplement conçues dans le but d’offrir un espace au joueur. Malgré cela, chaque domaine est tout à fait unique. Non seulement ils ont des ennemis et une palette de couleurs de base distincte, mais il présente également ses propres défis créés par l’environnement, quelque chose qui est parfois bien implémenté dans le gameplay et la conception de niveaux, mais parfois non.

Bien que chaque domaine ait suffisamment de différences pour être considéré comme unique à un niveau macro, une fois que nous le considérons d’un point de vue micro, la situation change radicalement. Chaque petit écran est identique et n’a pas suffisamment d’emplacements ou de points de repère pour distinguer la zone un de sept.

Cela pose un gros problème pendant les premières heures du jeu, car vous serez constamment perdu, et il n’y a pas de moyen clair de savoir où vous êtes et où vous allez, et la carte offerte par le jeu n’est pas assez pratique. Les choses s’améliorent un peu à la fin, quand vous avez déjà une meilleure compréhension du monde, mais, sans aucun doute, il y a place à amélioration dans une suite possible, ou dans les travaux futurs de Mecha Studios.

Neon City Riders ne touche aucun nouveau terrain dans ce département. Cela fonctionne pratiquement sous la pensée de “si ce n’est pas cassé, ne le répare pas”, quelque chose qui fonctionne dans certains domaines, mais qui affecte d’autres.

Une musique qui laisse beaucoup à désirer

Savez-vous à quoi ressemble le cyberpunk? Eh bien, Neon City Riders essaie d’offrir une réponse, car elle nous présente de grands morceaux de chiptune combinés avec de la musique électronique et de l’EDM. Malheureusement, les compositions sont assez courtes et nous n’avons pas de sélection substantielle pour éviter de tomber dans la monotonie, ce qui finit par devenir fatigant.

La bande-son ne manque pas de qualité, mais le fait que vous passiez des heures dans une zone qui ne comporte qu’une seule chanson qui boucle chaque minute est assez fatigant. Le seul endroit où ce n’est pas un problème, c’est avec les boss, car chaque morceau est maximisé dans ces confrontations. Il est dommage qu’un appartement avec autant de potentiel soit ruiné par la simplicité et la monotonie.

Tout et rien en même temps

Jusqu’à présent, Neon City Riders ressemble à un bon match. Rien de spectaculaire, mais avec une bonne histoire et une présentation visuelle et sonore décente. Cependant, le gameplay et le level design transforment cette expérience en quelque chose que je n’ai plus jamais voulu vivre de nouveau dans ma vie.

Neon City Riders est un jeu d’action avec une perspective descendante, un combat et une exploration similaires à A Link to the Past, et un système de progression qui me rappelle Castlevania: Symphony of the Night et Metroid Prime. NCR essaie d’être tous vos jeux d’enfance en même temps et finit par ne faire aucun honneur. Dans les premières minutes, le jeu vous montre tout ce que vous pouvez faire avec Rick et vous n’arrivez à aucun moment à acquérir de nouvelles compétences qui revitalisent le gameplay.

Le didacticiel présente rapidement quatre mouvements spéciaux que vous pouvez utiliser à la fois en combat et hors combat. Cependant, une fois que vous avez terminé cette section, vous êtes privé de vos pouvoirs, vous vous retrouvez avec un système de combat très simple et rien d’extraordinaire pendant les premières heures du jeu.

Dans les premiers instants du jeu, le rythme du combat est dicté par les ennemis, ce qui présente une dynamique intéressante que l’on voit rarement dans les autres jeux. Une fois que vous avez récupéré vos quatre capacités spéciales, le plateau change et maintenant vous maîtrisez chaque entraînement. Tout comme le combat devient répétitif et fatigué, le jeu n’introduit pas de nouvelles mécaniques ou des mouvements uniques, laissant l’un des aspects les plus potentiels de cette expérience mourir simplement lentement.

L’une des plus grandes caractéristiques de Neon City Riders est la liberté d’aller où vous voulez … en théorie. S’il est vrai que vous pouvez choisir votre chemin pendant les premières heures de l’aventure, vous vous rendez vite compte que vous avez besoin de certaines compétences pour accéder à de nouveaux domaines. Par conséquent, presque tout le jeu se résume à aller du nord au sud et de l’est à l’ouest à la recherche d’un chemin où vous pouvez avancer dans votre état actuel.

Ce problème est présent pendant pratiquement la moitié du match. Parce que chaque chef adjoint garde l’une des capacités spéciales de Rick, la seconde moitié parvient à se rapprocher de la liberté que Neon City Riders promet, même s’il parvient toujours à tomber dans une impasse à certaines occasions.

Le fait que les différentes zones soient gigantesques n’aide pas beaucoup. Même s’il est possible d’utiliser des déplacements rapides, il est encore assez difficile de parcourir d’immenses zones pleines d’ennemis et d’obstacles qui sont tout simplement difficiles parce qu’ils sont difficiles.

Bien que les différentes zones, esthétiquement parlant, soient un aspect positif du jeu, elles sont un cauchemar en termes de level design. Chaque section est soit une zone infestée d’ennemis, soit présente une série d’obstacles qui vous tuent d’un seul coup. Il n’y a pas de temps où l’exploration et les énigmes sont liées au combat, ce qui limite les possibilités de zones intéressantes et mémorables.

Chaque zone nous offre un concept qui est utilisé jusqu’à la mort. Il nous présente la formule classique en trois actes, où une idée est introduite dans un environnement assez sûr pour le joueur, et est finalement mise à l’échelle pour offrir un défi compliqué, généralement ce processus est répété trois fois. Cependant, dans Neon City Riders, vous rencontrerez les mêmes puzzles six, sept ou même huit fois de suite, ce qui vous enlèvera tout gramme de divertissement qu’ils peuvent offrir.

Ce qui est dommage car certains domaines présentent des défis assez divertissants. Les égouts introduisent un gaz toxique qui inverse vos contrôles, de cette façon, le défi est plus sur la façon dont vous parvenez à établir une nouvelle connexion entre votre cerveau et le contrôle, et pas tellement sur l’environnement. Mais pour chaque bonne idée, deux ou trois mauvaises sont entrées. Il n’y a pas d’équilibre clair.

Neon City Riders a un bon potentiel, mais il n’est pas réparti également. Certaines décisions d’exploration et de combat peuvent sembler assez logiques pour un développeur, mais elles ne parviennent pas à communiquer efficacement avec le joueur. C’est vraiment dommage.

Le premier jeu de Mecha Studios est un retour sur le passé sans aucune critique. Que propose Neon City Riders à l’exploration qu’A Link to the Past ou Hyper Light Drifter ne fournit pas? Rien. La progression est-elle à égalité avec Symphony of the Night? Non. Là où l’histoire essaie de faire une petite critique de la nostalgie, le gameplay est une contradiction et nous montre simplement quelque chose que nous avons déjà vu des temps interminables, mais pire.

Jouable sur PlayStation 4

Maintenant, j’ai joué à Neon City Riders sur une PlayStation 4 et je vous recommande d’éviter cette version à tout prix. D’après ce que j’ai entendu et recherché, c’est la pire version du jeu. Bien qu’il n’ait pas la baisse de cadres que l’édition PC possède, dans PS4 le jeu est constamment injouable car le titre est constamment bloqué. Il y avait des moments où le jeu se terminait de lui-même cinq fois de suite en 10 minutes. L’horrible optimisation dans laquelle se trouve cette version est impardonnable.

Il est inacceptable que l’ouverture de la carte de jeu puisse interrompre le jeu. Heureusement, Neon City Riders propose une gravure automatique à chaque fois que vous entrez dans un nouvel écran, mais néanmoins, c’est un terrible inconvénient, qui j’espère sera résolu dès que possible.

En plus de cela, le jeu a quelques problèmes qui peuvent vous faire sortir de l’expérience. Des personnages flottant dans les airs, en passant par les ennemis qui ne peuvent pas être déplacés, le dialogue qui sort de la zone de texte, pour éradiquer la fonctionnalité des drones. Ces petits robots volants, en théorie, offrent un soutien, mais à un moment donné, ils ont cessé de fonctionner et continuent de ne pas être utiles.

Mecha Studios, apprenez de vos erreurs

Neon City Riders n’est pas un mauvais match, mais ce n’est pas non plus un bon match. L’histoire décente, la présentation visuelle et sonore sont éclipsées par un design de niveau terrible, une difficulté artificielle et un système de combat et d’exploration ennuyeux qui, avec une performance horrible pleine de pépins, ne méritent pas d’acheter le jeu à son prix standard.

Je sais que cela peut sembler assez dur, mais au fond de mon cœur, je souhaite que Mecha Studio apprenne de ses erreurs, parvienne à nous offrir un autre jeu qui est exempt de toutes les erreurs de Neon City Riders, évite d’utiliser la nostalgie comme argument de vente, et nous offrir quelque chose du niveau Mulaka ou Pato Box, des jeux mexicains de haute qualité. Je ne peux tout simplement pas recommander ce jeu.

