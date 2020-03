Critique – Nioh 2 | Atomix

Le grand héritage de Dark Souls

2011 a été une année pleine de bonnes sorties, mais une seule d’entre elles a réussi à établir son propre «sous-genre» qui, neuf ans plus tard, continue d’avoir une pertinence importante dans l’industrie. Je parle bien sûr de Dark Souls, le chef-d’œuvre de From Software qui nous a montré qu’il y avait encore un marché pour les jeux vraiment difficiles. À une époque où chaque nouvel épisode vous a pris par la main à travers des dizaines de tutoriels, points de contrôle, waypoints, points de sauvegarde fréquents et peu ou pas de pénalité pour mourir, Dark Souls ressemblait à cette touche de fraîcheur qui signifie vraiment J’avais besoin, et nous ne le savions probablement pas. Ce fut tellement le succès de ce projet que, par conséquent, nous avons la trilogie de Dark Souls, Bloodborne, et le plus récent, Sekiro: Shadows Die Twice. Au fil des ans, plusieurs studios et développeurs ont voulu reproduire la formule créée par From Software, mais seuls quelques-uns ont approché sa création originale, et je pense que c’est le cas avec Team Ninja et sa nouvelle IP, Nioh.

Après que Sony et Team Ninja ont révélé Nioh en 2015, j’avoue être l’un de ceux qui ont appelé ce projet “un autre clone de la saga Souls”, et honnêtement, c’était difficile de ne pas le faire. Mais j’avais tort. En 2017, quand j’ai finalement pu expérimenter ce titre de mes propres mains, j’ai réalisé que je faisais non seulement face à un autre clone de Dark Souls, mais aussi à une livraison qui deviendrait l’un de mes jeux préférés de cette génération de consoles. Oui, l’inspiration de la saga Souls était évidente dans Nioh, mais Team Ninja a réussi à implémenter son propre label d’une manière qui le différenciait de tous les imitateurs, le consolidant ainsi qu’une autre grande exclusivité PlayStation 4. Maintenant, trois ans plus tard , un de mes titres les plus attendus des 12 prochains mois est arrivé, Nioh 2. Est-il un digne successeur? Pouvez-vous vraiment porter le poids de votre nom? Rejoignez-nous dans cette revue pour savoir tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux Team Ninja et Koei Tecmo.

Jouez comme vous le souhaitez

Après une brève cinématique qui nous donne un peu de contexte sur le monde de Nioh 2, nous sommes immédiatement jetés au créateur du personnage, où nous pouvons personnaliser chaque élément du visage de notre avatar. Dès le départ, nous pouvons choisir d’être un homme ou une femme, la posture, la couleur de la peau et même notre âge. Il existe plusieurs profils par défaut, mais chacun d’eux peut être modifié à notre goût. Après avoir choisi les bases, les choses deviennent intéressantes, car comme je l’ai mentionné plus tôt, c’est l’une des expériences de personnalisation les plus profondes qui soient, et presque tout ce que vous pouvez imaginer peut être modifié pour ressembler à ce que nous voulons .

Une fois que vous avez terminé le processus ci-dessus, vous allez choisir votre arme, ainsi que votre esprit gardien, dont je parlerai plus tard. Dans Nioh 2, nous avons près d’une douzaine d’armes de mêlée à choisir: épées, épées doubles, lances, haches, kusarigamas, odachis, tonfas, haches à main et glaçons (faux). Vous pouvez équiper jusqu’à deux armes différentes en même temps et aucune n’est meilleure que l’autre, elles ont simplement des styles de combat différents, alors ne vous inquiétez pas lorsque vous choisissez, allez simplement avec ce que vous aimez le plus. Ensuite, nous pouvons également utiliser des armes à distance, comme des arcs et des fusils.

Et enfin et surtout, il sera temps de choisir notre esprit gardien, que nous pourrons changer plus tard, alors comme les armes, choisissez celle que vous préférez. Au départ, nous pouvons choisir entre trois, que je détaillerai ci-dessous: nous avons Makami, un loup qui augmentera notre résistance au feu, Ame-No-Mitori, un oiseau qui améliore la récupération de notre Ki, et Kagewani, un requin qui profite à nos La vie

Maintenant, après avoir terminé tout cela, nous aurons enfin une introduction au monde et à l’histoire de Nioh 2, mais une fois que je vous préviens, ce n’est pas son fort. Contrairement au premier Nioh, cette suite échange le personnage prédéfini de William contre un héros silencieux créé par nous, qui pourrait être quelque chose de bon ou de mauvais, selon vos goûts. Après quelques cinématiques, nous serons prêts à profiter de tout ce que Nioh 2 nous offre, bien que je vous recommande d’aller au Dojo avant de faire quoi que ce soit, c’est à vous de décider si vous avez terminé ou non le tutoriel. Je le répète, je recommande fortement de le faire.

Le jeu se déroule au Japon féodal, où nous jouerons le rôle d’un mystérieux chasseur de démons afin de libérer ces terres des différentes bêtes et monstres qui les habitent. Pour ce faire, nous disposerons d’un énorme arsenal d’armes, d’objets, de pièges et de magie que nous pourrons utiliser à notre guise. Comme il s’agit d’une préquelle de l’histoire, il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances sur le jeu original pour savoir ce qui se passe, bien que ceux qui l’ont joué trouveront plusieurs références à des personnages ou à des événements, mais rien d’important. Tout au long de notre aventure, nous rencontrerons plusieurs personnages, certains plus importants que d’autres. Parfois, ces personnages se sentent un peu génériques, et la plupart du temps, la cinématique ne sert qu’à progresser vers la zone suivante, pas tant pour en savoir plus sur cet univers.

Un système de combat profond et satisfaisant

Là où Nioh 2 excelle vraiment, c’est dans son combat spectaculaire et méthodique, où une petite erreur peut vous coûter la vie. La bonne nouvelle? À vos ennemis aussi. Vous décidez du rythme du combat, non seulement pour les armes que vous utilisez et vos mouvements, mais aussi pour trois positions différentes que vous pouvez utiliser contre vos ennemis, et ici je vais vous expliquer comment ils fonctionnent. Mais avant cela, laissez-nous en savoir plus sur les éléments que nous devons considérer pour survivre dans ce monde difficile.

Nous avons notre barre de santé classique, ce qui n’a aucun sens à expliquer. Ce que je dois vous expliquer, c’est le Ki, qui est essentiellement ce qui vous permet d’attaquer, de couvrir et d’esquiver. Contrairement à d’autres jeux similaires, dans Nioh 2, nous avons la possibilité de récupérer une partie de notre Ki juste après l’attaque, mais cela nécessitera beaucoup de pratique, car nous devons appuyer sur R1 juste au moment exact après l’exécution d’un combo. Étant donné que c’est l’un des facteurs les plus importants du jeu, je recommande d’essayer de le maîtriser dès que possible.

Le troisième élément important, et l’une des nouveautés de Nioh 2, est notre compteur Yokai, qui est essentiellement une barre qui nous dira quand nous pouvons activer notre forme Yokai. Cette forme fait de nous un démon puissant, améliorant considérablement nos dégâts et notre endurance, pour une durée limitée. Il existe trois variantes de cette forme: le Gross, où nous serons à l’abri de diverses attaques de nos ennemis, le Wild, qui augmentera notre vitesse de déplacement et nous permettra d’élargir nos combos, et le Ghost, qui améliore également notre mobilité sur le champ de bataille comme l’option de lancer notre arme pour nuire à des ennemis éloignés. Pour accéder au mode Yokai, nous devons éliminer les ennemis, qui libéreront une essence appelée Amrita, qui rechargera notre compteur Yokai.

En parlant d’ennemis, semblables à Sekiro, ils ont une barre de «posture» que nous pouvons épuiser avec des attaques ou en esquivant la leur. Une fois que votre barre atteint zéro, en plus de chacune de nos attaques interrompant vos actions, nous pouvons exécuter un coup puissant qui réduira considérablement votre santé. Faites juste attention à ne pas vider votre propre barre dans le processus.

Une autre nouveauté de Nioh 2 est les noyaux d’âme, qui peuvent être obtenus en battant certains ennemis. Nous pouvons équiper jusqu’à deux âmes en même temps, et chacun d’entre eux, en plus d’avoir sa propre capacité active, nous accordera également des avantages passifs à notre attaque et à notre défense. En combinant plusieurs âmes du même nom, nous pouvons améliorer leurs statistiques, car celles-ci sont classées par niveau, comme tous les autres objets du jeu. Il est essentiel de garder tous nos équipements à jour; Ne sous-estimez pas le changement que peut avoir la modification d’un seul élément.

Maintenant, nous allons avec les positions de combat, en commençant par la posture élevée, ce qui fera que nos attaques infligeront plus de dégâts, mais cela nous rend également plus vulnérables à une contre-attaque, car l’animation de récupération est généralement plus longue. Ensuite, nous avons la posture moyenne, un mélange entre l’attaque et la défense, qui sert généralement beaucoup lorsque nous faisons face à de grands groupes d’ennemis. Enfin, nous avons la Low Posture, avec des attaques et des mouvements rapides, qui nous permettront d’affronter les ennemis les plus insaisissables. Chaque arme fonctionne différemment avec chaque posture, donc si un ennemi particulier vous pose des problèmes, essayez d’alterner entre différentes techniques. De plus, chaque salle a ses propres capacités qui lui sont attribuées, donnant une profondeur beaucoup plus grande à un vaste système de combat.

Au lieu d’avoir un seul arbre de compétences, Nioh 2 en a un pour chaque arme, mais ne pensez pas qu’il y a peu de choses que vous pouvez améliorer ou débloquer. Pour obtenir des points de chaque arbre, vous devez fréquemment utiliser l’arme que vous souhaitez maîtriser, et à mon avis, cela peut être considéré comme un point négatif. Supposons que vous ayez utilisé une épée pendant une bonne partie du jeu et que vous décidez soudain de passer à une hache. Ce qui se passera, c’est que dans les zones de niveau supérieur, vous serez beaucoup plus affaibli en n’ayant pas toutes les compétences de cet arbre de compétences. Nioh 2 vous récompensera pour rester fidèle à une arme dès le départ, mais c’est pourquoi il vous donne la possibilité d’en équiper deux en même temps, alors faites juste attention à ne pas trop alterner entre elles.

Comme pratiquement tout le reste, notre armure est également un élément que nous pouvons personnaliser; Le casque, le torse, les gants, les jambes et les bottes sont une fente distincte, et comme d’autres jeux axés sur le butin, il existe également des catégories qui vont du commun à l’éthéré. Plus un objet est rare, plus il nous procurera d’avantages.

En plus d’obtenir l’armure des ennemis et des coffres au trésor, nous pouvons également forger la nôtre par le biais du forgeron. Dans cet espace, nous avons la possibilité d’acheter et de vendre des armes et des armures, de forger des objets, d’implanter de nouvelles compétences dans notre équipement et même la possibilité de changer l’apparence physique de n’importe quelle pièce tout en conservant tous ses avantages. Cela est particulièrement utile si vous, comme moi, êtes obsédé par la combinaison de toute l’équipe de notre personnage.

Ce n’est pas un monde ouvert

L’une des caractéristiques les plus impressionnantes de la saga Souls est la façon dont ses zones sont interconnectées, mais dans Nioh 2, cela ne fonctionne pas de cette façon. Nous avons ici un système de niveaux, où chaque zone est isolée de toutes les autres. Personnellement, cela ne m’affecte pas du tout, mais je peux comprendre pourquoi d’autres personnes pourraient avoir un problème avec cela.

Chaque niveau est assez étendu en soi, et possède généralement plusieurs sous-zones, chacune avec ses propres ennemis et terrain. Au lieu d’avoir des feux de joie comme système de points de contrôle, dans Nioh 2, nous avons des sanctuaires de Kodama ou des sanctuaires de Kodama. Ici, nous pouvons passer au niveau supérieur, demander de l’aide à d’autres joueurs, acheter des objets et activer certains éléments passifs qui nous aideront tout au long de notre aventure.

Pour nous guider à travers ces niveaux, nous avons une petite boussole qui nous dira où aller, mais ne vous inquiétez pas, ce n’est pas aussi intrusif que vous le pensez. À mon avis, je ne recommande pas d’aller directement à l’objectif principal. Nioh 2 est un titre qui récompense votre curiosité et votre sens de l’aventure, car généralement, si vous décidez de dévier de la route principale, vous trouverez un trésor précieux ou même un raccourci.

La mort vous accompagnera très souvent dans Nioh 2, croyez-moi, vous mourrez beaucoup, même si vous pensez maîtriser un style de combat ou une arme. Lorsque vous mourrez, vous perdrez tout votre Amrita, qui en plus de récupérer votre compteur Yokai, vous permettra également de monter de niveau, et pour le récupérer, vous devez retourner à l’endroit où vous êtes mort et toucher votre cadavre. Si vous mourez avant de récupérer votre Amrita perdue, vous la perdrez pour toujours, mais ne vous découragez pas, car c’est pourquoi il y a des missions secondaires.

Il existe quatre types de missions dans Nioh 2: principal, secondaire, crépuscule et enseignants. Les premiers sont essentiellement ceux où vous passerez la grande majorité de votre temps et ceux qui feront progresser l’histoire. Ils se retrouvent généralement avec un combat contre le patron. Les secondaires ont des zones beaucoup plus petites et linéaires, avec des objectifs plus simples et, parfois, beaucoup plus faciles que les principaux. Ils sont une bonne occasion de récupérer si vous pensez que vous avez perdu beaucoup d’Amrita. Les missions Twilight sont une version modifiée des principales, avec des ennemis beaucoup plus difficiles, mais de plus grandes récompenses. Je vous recommande de les laisser jusqu’à ce que vous ayez terminé l’histoire, et vous êtes vraiment préparé pour eux. Et enfin, les missions de maître sont des missions d’entraînement, où vous pouvez débloquer de nouvelles compétences et techniques en fonction de l’arme que vous perfectionnez.

Dans chaque zone, il existe certains “objets” de collection appelés Kodamas. Ces petites créatures mystérieuses sont réparties le long de la carte, et les trouver vous permettra d’obtenir certains avantages, tels que l’augmentation de la quantité d’élixirs que les sanctuaires de chaque zone vous offrent, entre autres. Ils ne sont généralement pas très difficiles à localiser, et vous en trouverez sûrement plusieurs sans même les chercher.

C’est vraiment difficile, mais …

Oui, Nioh 2 est difficile, surtout dans les premiers niveaux, mais la courbe de difficulté commence à souffrir un peu une fois que nous commençons à obtenir un bon équipement et de meilleures ressources. Les bonus que les ensembles d’armures nous donnent, en plus de tous les objets que nous pouvons utiliser pour bénéficier au combat, facilitent la création d’un personnage trop fort pour certaines parties du jeu et dans d’autres, très faible. Autrement dit, nous pourrions traverser une mission principale sans problème, puis nous retrouver coincés dans une école secondaire à cause de la façon dont les ennemis sont répartis ou parce que les tactiques que nous avons appliquées auparavant ne fonctionnent plus de la même manière. Il y a des décès qui semblent un peu injustes, mais 90% du temps seront de votre faute, alors continuez à pratiquer et à apprendre de vos erreurs.

En plus de pouvoir invoquer deux autres vrais joueurs pour vous aider, vous pouvez également invoquer leurs «fantômes», pour ainsi dire. Ces esprits sont beaucoup plus faibles et ne sont généralement pas très utiles contre les ennemis puissants, mais ils peuvent vous éviter des ennuis si vous en avez vraiment besoin, surtout lorsque vous faites face à un long groupe d’ennemis. Personnellement, je pense que cela devrait être utilisé en dernier recours, car comme je l’ai déjà dit, Nioh 2 est un jeu difficile, mais juste et surmonter tous les obstacles en cours de route est beaucoup plus satisfaisant si vous le faites vous-même.

Sans aucun doute, l’un des processus les plus difficiles du jeu est d’apprendre les schémas d’attaque de tous les ennemis, et bien il y en a une bonne variété ici. Bien sûr, il est également important de maîtriser tous les autres éléments du combat, mais cela ne vous sera d’aucune utilité si vous ne savez pas quand exécuter chaque chose. Je dis cela parce que certaines animations en particulier ne nous indiquent pas toujours précisément quand un ennemi va attaquer, donc nous devrons bien connaître tout le monde pour exécuter une contre-attaque réussie.

En raison de la variété monstrueuse des armes, des styles de combat et des capacités, il est facile de changer la façon dont nous couvrons chaque situation. Plusieurs fois, vous vous rendrez compte que tout ce dont vous aviez besoin était une nouvelle arme, ou quelque chose de plus simple, comme changer de position par exemple. N’oubliez pas non plus d’améliorer constamment votre équipement et de vous débarrasser de tout ce qui ne fonctionne pas, soit en le dissolvant pour obtenir des matériaux de construction, soit en l’offrant en hommage au Kodama.

Bien courir, bien paraître, bien paraître

Nioh 2 vous permettra de choisir entre 3 modes de présentation différents, mais je vous épargnerai la recherche; Choisissez simplement le mode Action, cela vous permettra d’exécuter le jeu à 60 images par seconde à une résolution maximale de 1080p. Le mode vidéo améliorera la fidélité graphique, mais vous limitera à 30 images par seconde dans le processus. Et le mode variable cherchera à avoir le meilleur des deux mondes, mais la vérité est qu’il ne le fait pas, du moins pas dans une PS4 standard, avec une limite de 45 à 50 images par seconde.

Quelle que soit la façon dont vous choisissez, Nioh 2 est vraiment magnifique. Chaque paysage est une véritable œuvre d’art, et je vous assure que le jeu vous coupera le souffle à chaque nouvelle zone que vous visiterez. Ce n’est peut-être pas le titre avec les meilleurs graphismes de cette génération, mais pour ce que Nioh 2 parvient à faire à 60 images par seconde, il a l’air plutôt bien.

La conception sonore est également un élément à souligner, et parfois elle pourrait même vous sauver la vie. Il était tard dans la nuit et ma famille dormait, alors j’ai décidé d’utiliser des écouteurs pour continuer à jouer, et après cette occasion, j’ai voulu continuer à les utiliser quand je le pouvais. Avec un bon casque, vous pouvez entendre tous les sons autour de vous, et c’est vraiment un grand avantage, surtout dans les zones de plus haut niveau où vous ne savez pas où un ennemi pourrait apparaître.

Comme tout autre jeu, tout n’est pas du miel sur des flocons. Je suis venu rencontrer des bugs un peu ennuyeux pendant les combats, mais rien de grave qui affecterait trop mon expérience. Ce qui m’a vraiment affecté, c’est à quel point l’appareil photo peut se comporter dans des espaces clos où, à plusieurs reprises, je suis mort à cause de ce problème. En général, le jeu est très bien optimisé et vous ne devriez pas rencontrer beaucoup de problèmes.

Digne successeur

Nioh 2 a pris tout ce qui nous a été présenté dans le jeu principal et l’a considérablement amélioré. Chaque élément du titre se sent très poli et raffiné, en plus de cela, il est généralement très bien optimisé. La distribution de chaque niveau semble naturelle, en plus de la verticalité de chaque zone nous offre une expérience d’exploration beaucoup plus dense. Dans ce nouvel épisode, le combat a été perfectionné avec de nouvelles compétences et techniques, en plus d’avoir une variété d’armes monstrueuse. Nioh 2 est une expérience entièrement personnalisable et peu importe comment vous décidez de jouer, je vous garantis que vous passerez un bon moment.

D’un autre côté, il existe plusieurs fonctionnalités de Nioh 2 qui semblent très familières, peut-être trop. L’interface utilisateur, les animations du joueur et des ennemis, en plus de la conception de certaines armes sont pratiquement les mêmes que la livraison précédente. Je comprends que si quelque chose n’est pas cassé, il ne devrait pas être réparé, mais cela ne signifie pas nécessairement que nous ne pouvons pas l’améliorer. Le plus grand risque que Team Ninja a pris dans cette suite était dans la section qui, à mon avis, est la moins importante: l’histoire et la personnalisation de votre avatar. Bien que si vous aimez personnaliser votre propre personnage, vous trouverez une vaste gamme d’options pour le faire dans Nioh 2.

Pour conclure, Nioh 2 est un digne successeur du titre original, et un autre grand épisode de Team Ninja. Si c’est la première fois que vous entrez dans cet univers fantastique, je recommanderais de commencer par l’original, qui à ce stade, vous pouvez sûrement le trouver à un prix très abordable, et c’est essentiellement le même jeu. Mais si vous êtes un vétéran de la saga, Nioh 2 devrait être un must pour vous.

