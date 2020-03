Critique – Ori et la volonté des mèches

De touche spéciale

Microsoft peut être beaucoup de choses. D’une entreprise gigantesque que presque personne ne sympathise, même par exemple, ayant été la société pionnière chargée d’ouvrir les premières voies afin que les développeurs indépendants puissent commencer à atteindre les masses, ceci grâce à des programmes tels que Xbox Live Arcade qui Il n’y a pas longtemps, il nous a donné des bijoux comme Super Meat Boy ou l’inoubliable Braid. En 2015, sans trop de fanfare, les parents de Windows ont publié un petit jeu sous le nom d’Ori et de la forêt aveugle développé par une étude indépendante connue sous le nom de Moon Studios. Quel impact nous avons eu quand nous avons vu la domination que ces Autrichiens avaient sur l’utilisation d’Unity comme moteur graphique et, plus surprenant, la façon dont ils ont interprété la célèbre Metroidvania. Une légende est née et après une attente compliquée, Ori et la Volonté des Feu follets est enfin parmi nous pour ratifier que ce qui s’est passé il y a cinq ans, n’était pas le fruit du hasard ou du hasard.

Le processus de développement d’Ori et de la volonté des feux follets a été beaucoup plus difficile que prévu. Annoncé à l’E3 de 2017, le nouveau jeu Moon Studios a été trouvé avec plusieurs pierres en cours de route, ce qui a même entraîné quelques retards douloureux qui ont commencé à nous faire douter de la viabilité du projet. Nous disons ce qui précède parce que souvent, lorsqu’une étude plus petite ouvre le portefeuille, les ambitions peuvent devenir un peu incontrôlables et entraîner une perte de vision créative. Oui, sans aucun doute, ce nouveau titre est beaucoup plus ambitieux que son prédécesseur dans toutes les sections, de l’échelle générale, aux valeurs de production qui ont été mises dans sa présentation visuelle et auditive. À notre fortune, le travail s’est poursuivi et sans craindre de me tromper, je peux vous dire que les plus récents Xbox Game Studios, sont les meilleurs que j’ai joué en 2020.

La volonté du vent

L’histoire qui nous est racontée dans Ori and the Blind Forest était un peu abstraite et même ambiguë à certains moments, prenant plusieurs éléments de contes de fées classiques pour créer un monde fantastique qui, au moins à sa surface, semblait assez concis. Cependant, et au moins parlant pour moi, l’histoire du jeu est rapidement passée au deuxième ou au troisième mandat. Ne vous méprenez pas. Le monde qui nous était présenté était quelque chose qui vous invitait à en découvrir plus, mais par la même ouverture à l’interprétation du récit, quel que soit le destin de notre protagoniste, il a cessé d’être ma priorité. Maintenant, pour Ori et la volonté des feux follets, une tentative a été faite pour créer un savoir un peu plus complexe, mais comme dans son prédécesseur, nous avons un jeu vidéo dans lequel l’histoire peut devenir la moins importante de toute l’expérience.

Ori and the Will of the Wisps est situé bien après les événements que nous avons vus dans sa préquelle. Encore une fois, nous sommes mis dans la peau d’Ori, un esprit de la forêt qui est à la recherche de son vrai destin et qui bien sûr, a des pouvoirs spéciaux pour guérir la terre et les êtres vivants qui sont affectés par les forces du mal. Après un certain fait qui se produit dans les premières minutes du jeu, notre protagoniste n’a d’autre choix que d’entrer dans les terres de Niwen au-delà des frontières de la forêt de Nibel, ceci pour se rendre compte qu’une force maléfique met fin à tout à son pas

Au fur et à mesure que vous progressez dans votre aventure, vous rencontrez une série de personnages qui habitent les endroits où vous voyagez. La grande majorité d’entre eux vous confiera certaines tâches à travers des sidequests qui prolongeront l’histoire que vous essayez de raconter un peu. Bien qu’il soit extrêmement amusant et satisfaisant de terminer ces missions facultatives, la vérité est que je n’ai jamais trouvé de véritable valeur narrative; c’est-à-dire que les PNJ m’ont simplement dit qu’ils avaient tort pour telle ou telle chose et pas grand chose d’autre. Il est clair pour moi qu’à aucun moment, l’objectif de Moon Studios lors de la réalisation d’Ori et de la Volonté des Feuilles, n’a été de raconter une grande histoire. Je pense que pour eux, donner du contexte et une base pour justifier pourquoi vous faites ce que vous faites était plus que suffisant.

Dans le cas où vous recherchez une histoire profonde avec un récit complexe et des personnages attachants qui restent dans votre mémoire pour toujours, je vous dis que dans Ori et la Volonté des Feuilles, vous ne trouverez rien de tout cela. Je ne veux pas dire que l’histoire fantastique qui nous est présentée est fausse, encore moins, je dis simplement que c’est une partie mineure de l’expérience qui nous est présentée. Vous êtes un esprit de guérison et votre travail consiste à éradiquer le mal. Ni plus ni moins. Bien sûr, beaucoup auraient aimé se retrouver dans une histoire beaucoup plus ambitieuse, mais vous devez comprendre que les priorités de chaque développeur sont différentes.

Conjonction parfaite

Comme son prédécesseur, Ori and the Will of the Wisps est un vrai bonbon pour les yeux et pour l’oreille, cependant, je pense que ce qui nous a vraiment captivé du travail de cette étude, c’est que dès que vous avez pris le contrôle de l’enfant esprit de la forêt, on pouvait dire que quelque chose était complètement différent de ce qui était là-bas. Moon Studios l’a fait à nouveau, présentant un jeu vidéo clairement supérieur à Ori et à la forêt aveugle qui, en plus de préserver les grandes idées originales, en présente plusieurs complètement nouvelles qui correspondent parfaitement à la façon dont tout devrait couler, car, en effet, Nous sommes confrontés à un titre qui coule comme peu d’autres et, plus important encore, s’exprime à travers ses mécanismes de jeu et sa conception de niveaux.

Sans aucun doute, le sous-genre le plus exploité de la scène indépendante est celui de la soi-disant Metroidvania, qui, avec raison, commence à nous fatiguer. Malgré les grands jeux que nous avons eu sur cette ligne, un de plus peut ne pas être très excité. Je peux vous dire qu’au moins dans ce cas, vous devez mettre de côté ce sentiment, car encore une fois, Moon Studios semble montrer comment les choses se font. Ori and the Will of the Wisps est un véritable maître de la conception de commandes, de la mécanique et de la construction de scènes. Nous sommes face à un jeu que chacune de ses parties ressent comme faisant partie d’un tout, et que chacun de ses éléments a une raison d’être.

Je pense que la première chose que nous devrions jouer sur l’ensemble que représente Ori et la Volonté des Feu follets est la question de son contrôle, car à mon avis, c’est ce qui clique immédiatement avec n’importe quel joueur. Encore une fois, nous avons un protagoniste qui se sent léger mais en même temps, avec le bon poids pour interagir correctement avec les scénarios qui nous sont présentés. L’une des grandes caractéristiques de cette série désormais, c’est que Ori est un être extrêmement agile qui dans chacun de ses mouvements a l’air spectaculaire et qui, surtout, obéit toujours aux ordres que nous, les joueurs, lui donnons. Lorsque vous perdez, c’est parce que vous avez fait quelque chose de mal.

Fidèles à la façon dont fonctionne le sous-genre, dans Ori et la Volonté des Feu follets, on nous donne peu à peu différentes compétences pour avancer. Quelque chose qui m’a surpris à propos de ce titre particulier, c’est que seulement après quelques heures de jeu, on vous accorde presque l’ensemble complet des mouvements de base du protagoniste. Bien sûr, tout au long de l’aventure, vous obtenez des compétences plus nombreuses et meilleures, mais ce que je veux vous dire, c’est qu’en peu de temps vous avez déjà un double saut, être capable de faire un tiret et bien sûr, la célèbre capacité d’Ori à utiliser des projectiles et d’autres éléments de la scène pour se lancer dans d’autres endroits. Probablement ce dernier mécanicien que je mentionne est celui qui donne le plus de personnalité à ces deux jeux Moon Studios.

En plus d’avoir une série de pouvoirs de base, nous pouvons configurer à notre gré plusieurs mouvements d’Ori, y compris ses attaques. À l’aide de trois boutons, vous pouvez équiper les attaques régulières d’une épée, d’un arc ou d’un maillet, ainsi que de la capacité de récupérer de la santé en utilisant de l’énergie ou même de pouvoir invoquer un parent pour vous aider dans le combat. En parlant de combat, le combat de mêlée revient principalement à la base d’une grande partie de l’expérience et oui, il semble aussi viscéral et précis que dans le jeu précédent. Peut-être que ma seule plainte dans cette section est que la variété des ennemis n’est pas aussi large que je m’y attendais. Pas mal, mais il semblait assez étrange de se battre avec exactement les mêmes insectes dans une forêt sombre, lorsque vous atteignez une zone désertique. Je pense qu’il y avait un peu plus de travail là-bas.

Là où la chose devient vraiment impressionnante, c’est dans les réunions avec les patrons. Oui, dans votre aventure avec Ori et la Volonté des Feu follets, vous rencontrerez plusieurs grands ennemis et plusieurs facettes qui vous rendront la vie petite. C’est là que le niveau de défi du jeu est le plus visible, car il fait un excellent travail en combinant ces sections de combat dans lesquelles le boss montre différents modèles, avec des parties de plate-forme pure dans lesquelles vous devez échapper à une poursuite.

En plus de tous ces pouvoirs dont je parle, vous pouvez également débloquer ce que nous pourrions bien considérer comme des avantages passifs. Ori dispose de trois emplacements différents qui amplifient ses capacités. Par exemple, vous pouvez en équiper un qui augmente les dégâts que vous faites ou qui vous permet de rester collé aux murs. La variété est assez considérable et vous vous gratterez constamment la tête pour décider laquelle équiper et laquelle ne pas. Au moins dans mon cas, j’avais l’habitude de changer les paramètres de mon personnage en fonction du défi auquel je faisais face. Presque comme s’il personnalisait une arme bien réglée pour être aussi efficace que possible sur le champ de bataille.

De nombreuses plateformes et puzzles

Vous vous demanderez sûrement ce qui rend le travail de Moon Studios si spécial? Je veux dire, nous savons déjà que le contrôle de notre personnage est quelque chose hors de ce monde, mais je vous dirais que ce qui différencie Ori et la Volonté des Feu follets de tout ce qui peut lui sembler, c’est sa structure, sa forme et surtout, comment c’est qu’il coule comme un jeu vidéo, sans oublier que comme je l’ai dit au début de cette revue, nous sommes face à un titre que tous ses éléments ont une raison d’être et qu’à aucun moment vous ne sentez que vous jouez une section qui n’a été placée que pour prolonger artificiellement la durée de vie de l’expérience que nous vivons.

À sa base, Ori et la volonté des feux follets fonctionne comme n’importe quel autre Metroidvania: nous avons ces niveaux très en forme de tunnel avec différentes divisions qui vous arrêtent constamment parce que vous avez besoin de telle ou telle nouvelle capacité pour avancer. Ce qui donne à ce jeu une véritable personnalité, c’est que chacune de ses sections est bien délimitée, nous pourrions donc envisager des niveaux indépendants que nous devons résoudre de différentes manières, que ce soit en combattant, en résolvant un puzzle ou en surmontant des plateformes compliquées avec des compétences et pouvoirs dont nous disposons.

Plus qu’un jeu d’action, je vous dirais que Ori and the Will of the Wisps est un jeu de plateforme sophistiqué qui, à l’intérieur de ces sections où vous devez faire des sauts très précis, cache les problèmes que vous devez résoudre. Ce que je veux vous dire, c’est que ce n’est pas seulement une question de compétence et de réflexe. À plusieurs reprises, vous devriez vous arrêter un bon moment pour analyser la situation et voir comment vous devez vous déplacer. Vous construisez et planifiez avec une logique pure, puis exécutez avec vos capacités. Inutile de dire à quel point il est incroyablement agréable de terminer l’une de ces parties dans lesquelles, en effet, vous pouvez voir le niveau de défi du jeu et oui, les séquences d’échappement dans lesquelles tout consiste à réagir le plus rapidement possible, Ils sont de retour.

Quelque chose que j’aime chez Ori and the Will of the Wisps, c’est à quel point il est honnête dans la façon dont sa structure est construite. S’agissant principalement de défis compliqués que vous pouvez à peine relever à la première tentative, lorsque vous mourrez, immédiatement et pratiquement sans attendre, le jeu vous remet au début de cette section, c’est-à-dire qu’il ne ressemble pas à d’autres jeux du genre dans le Si vous perdez, vous reviendrez à votre dernier point de sauvegarde. Juste pour ce type de décisions de conception, je dis que peut-être, plus qu’une Metroidvania en tant que telle, nous pourrions considérer que nous sommes confrontés à un titre de plates-formes, d’action et d’énigmes.

Le level design d’Ori et de la Volonté des feux follets est tout simplement génial, car il accentue parfaitement les anciennes et nouvelles mécaniques de jeu. Ce problème peut être vu tout au long de l’expérience, mais je dirais que peut-être quand je l’ai remarqué le plus et quand j’ai dit “ces types de Moon Studio sont à un autre niveau”, c’est quand j’ai atteint la section du désert où On vous donne le pouvoir de vous enfouir dans le sable. Lorsque vous enterrez Ori dans l’une de ces parties, il ne s’arrête pas et a le pouvoir de donner un coup de pouce quand il s’agit de la surface, comme lorsque vous êtes dans l’eau. La façon dont cette idée a été utilisée et mélangée avec le reste de la mécanique du jeu, a abouti à quelque chose de vraiment spécial en termes de contrôle, en particulier.

Pour conclure cette section, je vous dis que comme promis, l’échelle d’Ori et de la Volonté des Feuilles est considérablement plus grande que celle de son prédécesseur. En plus d’un point où l’on vous donne plusieurs objectifs principaux que vous pouvez accomplir dans l’ordre que vous voulez, nous avons un grand nombre de quêtes secondaires à compléter. Peut-être que si vous passez directement à travers l’histoire principale et que vous ne prêtez pas beaucoup d’attention à ces tâches facultatives, cela vous prendra environ 12 heures pour terminer le jeu, ce qui peut évidemment être double ou triple si vous commencez à chercher tous les secrets qui sont Ils l’ont, ce que je recommande, car malgré sa forme de niveaux bien définis qui essaient d’être cachés par un monde que vous pouvez visiter à loisir, l’exploration est quelque chose qui est généralement récompensé.

Maître en utilisant Unity mais …

Vous vous souviendrez sûrement que peu importe qui vous avez mis Ori et la forêt aveugle, vous avez été complètement étonné par ses beaux graphismes et sa direction artistique impressionnante. Il était difficile de penser que Moon Studios utilisait un moteur générique comme Unity pour présenter un travail si réussi et que, par-dessus tout, il avait l’air et entendu d’une manière si différente. Maintenant avec plus de maturité et bien sûr, un budget plus important, nous avons que Ori and the Will of the Wisps est un authentique plaisir sonore et visuel qui vous laissera simplement la bouche ouverte tout le temps, car chacune de ses scènes sont des peintures parfaites qui vous donnent envie d’encadrement pour exposer dans une salle d’art.

Comme je vous l’ai dit, l’histoire d’Ori et de la Volonté des Feuilles est peut-être celle que vous oublierez en peu de temps, cependant, le contexte qu’elle donne est suffisant pour les objectifs du jeu. En plus de ce qui précède, nous avons un cadre vraiment impressionnant. Chacune des parties que vous traversez dans le jeu est impressionnante et grâce à son art, ses effets sonores et bien sûr sa musique spectaculaire, il est possible de créer une atmosphère extrêmement profonde. Des routes sombres d’une forêt sombre, aux montagnes enneigées du nord et aux lagunes de l’ouest, à cette occasion, les développeurs ont sorti leurs cheveux pour expérimenter différents scénarios parfaitement réalisés.

L’utilisation de graphismes tridimensionnels sur un plan 2D est quelque chose que Moon Studios n’aime personne d’autre et bien sûr, soutenu par une direction artistique plus qu’exceptionnelle, ils font que leur jeu remplit l’œil des plus exigeants. Pour couronner le tout, nous avons un excellent mix audio qui rend vos coups de poing aussi viscéraux que possible et bien sûr, traverser une forêt enchantée ressemble à ça. La musique entièrement orchestrée est de retour avec plusieurs pièces qui resteront sûrement gravées dans votre mémoire pour toujours.

Passant à l’aspect technique du jeu, il y a de bonnes et de très mauvaises nouvelles selon la plateforme à laquelle vous envisagez de jouer. Tout d’abord, je vous dis que dans mon cas j’ai joué Ori and the Will of the Wisps dans sa version PC. Ceci via un GTX 1080 et un Core i7 de 7e génération. Le jeu, la plupart du temps, s’est déroulé sans problème à une fréquence d’images de 60 images par seconde et une résolution de 1080p. Lorsque je l’ai téléchargée en 4K, j’ai commencé à voir que les images souffraient davantage et que parfois, l’image était complètement figée, j’ai donc mieux décidé de revenir en 1080p. Ce que je ne pouvais pas me débarrasser était un bug audio ennuyeux. Chaque fois que la musique changeait ou parlait à un PNJ, vous pouviez entendre une sorte de tonnerre avec de l’électricité statique, comme si vous branchez et débranchez un casque. J’ai vérifié partout pour voir si c’était un problème de configuration, mais rien.

La vraie mauvaise nouvelle est pour ceux qui ont l’intention de jouer à Ori and the Will of the Wisps sur une Xbox One standard ou sur une Xbox One S.Selon ce que des collègues de presse m’ont également signalé qu’ils jouaient également pour examen, ces Les versions sont un véritable désastre technique. En plus de présenter des bugs partout, l’action est constamment mise en pause car l’image se fige complètement pour se charger. Les erreurs de gravure et les points de contrôle qui ne sont pas enregistrés sont d’autres complications, ainsi que des textures qui ne se chargent tout simplement pas. Je ne sais pas comment sont les performances sur Xbox One X, mais on me dit que ce n’est pas beaucoup mieux que ses prédécesseurs.

Selon les informations qui nous ont donné une représentation de la Xbox, il est prévu de lancer un patch du Jour 1 pour corriger plusieurs de ces problèmes, combien va-t-il corriger? Eh bien, il faut voir. La seule chose à laquelle je peux penser est que Moon Studios n’était tout simplement pas intéressé par l’optimisation de son jeu pour un matériel inférieur, car il n’y avait aucun moyen qu’il n’y aurait pas eu de processus de contrôle de la qualité qui remarquerait ces complications. Une vraie honte. Prenez vos précautions si vous prévoyez de jouer sur des consoles.

Talent débordé

Mon temps avec Ori et la volonté des feux follets a été tout simplement fabuleux. Depuis que j’ai eu l’occasion de jouer et de revoir Ori et la forêt aveugle à l’époque, je savais que les gens de Microsoft n’avaient pas eu tort de soutenir une entreprise comme Moon Studios, car ils ont une vision et une façon de faire les choses très différentes de Tout là-bas. Avec ce nouveau travail, les Autrichiens ratifient leur énorme talent et bien sûr, ils laissent la porte ouverte pour se lancer dans des projets probablement plus complexes à tous points de vue. Xbox Games Studios a un vrai diamant dans ses rangs qui, nous l’espérons, continuera d’exploser aussi bien qu’il l’a été jusqu’à présent.

Oui, Ori and the Will of the Wisps est le meilleur que j’ai encore joué en 2020 et pour moi, le premier titre que je peux dire, il a pratiquement obtenu une place dans les listes des meilleurs de l’année. Candidat à se battre pour être GOTY? Cela semble beaucoup plus compliqué si vous passez en revue les productions auxquelles vous devrez faire face, mais dans votre vision, votre portée et même votre sexe, j’ai du mal à ce que quelqu’un vous approche. Bien sûr, Hollow Knight reste une royauté au sein du sous-genre, mais ce que fait Moon Studios y occupe une place ensemble. Inutile de dire que si vous avez un Game Pass, vous pouvez en profiter dès le premier jour sans frais supplémentaires et croyez-moi que, surtout, il le mérite. C’est agréable de voir que Xbox montre enfin un bijou que nous espérons, elle n’a pas l’air si tachée par la gravité de ses versions de console.

.