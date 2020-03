Critique Panzer Dragoon: Remake – Nintendo Switch

Panzer Dragoon est l’une de ces bombes jouables qui sont toujours présentes dans la mémoire ludique de beaucoup d’entre nous. Un titre dont la personnalité, la section artistique et le gameplay ont réussi à éblouir toute une génération de joueurs, réussissant à s’imposer, n’oublions pas, comme le jeu le plus cher produit par SEGA à ce jour. Vingt-cinq ans se sont écoulés et Forever Entertainment, un développeur basé en Pologne, n’a pas voulu permettre à l’une des franchises les mieux notées de Saturne de rester ostracisée plus longtemps. Solution? Obtenir l’approbation de la société du hérisson bleu afin que Panzer Dragoon: Remake est devenu une réalité. Un remake avec lequel ils promettent un lifting dont la base n’est autre que le respect et l’admiration pour le classique auquel il se réplique et sa volonté de garder sa proposition jouable inchangée. Prêt à vérifier s’ils ont réussi?, Analyse à la volée!

Une aventure qui a marqué une époque

Il y a ceux qui soutiennent que la mémoire du cœur élimine les mauvais souvenirs et grossit artificiellement les bons. Et j’ai peut-être raison, car en regardant en arrière, il y a plusieurs dates auxquelles je ne peux me concentrer sur aucun événement négatif. L’année courait 1995, le voyage de “La Chispa Adecuada” a commencé à se couronner comme un autre hymne de Heroes of Silence, Lo + Plus a fait irruption sur la grille de télévision avec force et un événement, si malheureusement sur toutes les lèvres aujourd’hui, est né de la main de l’Interactive Digital Software Association. En effet, nous parlons de la première grande fête mondiale des jeux vidéo, l’E3! (Electronic Entertainment Expo). Un événement qui a vu le jour dans l’esprit des professionnels du secteur du divertissement électronique et a salué le début de la SEGA et Sony se battent pour prendre le contrôle de la nouvelle génération de consoles.

La société du hérisson bleu avait annoncé sa nouvelle console il y a quelques mois et dans ce cas, elle a confirmé son nom (jusque-là Katana), Sega saturn. Sony, quant à lui, a confirmé son intégration dans le monde des jeux vidéo avec PlayStation. Et c’est précisément l’une des raisons pour lesquelles le Panzer Dragoon est si spécial. Et c’est que le projet a laissé libre cours, tant sur le plan économique qu’artistique, à une division interne qui lui est propre SEGA, qui sera appelé plus tard Team Andromeda, pour développer un titre crash, un vrai vend des consoles.

Un autre aspect différenciant de ce grand travail a été introduction spectaculaire et cinématographique avec une mélodie incroyable et des graphismes pré-rendus qui, à l’époque, ont fait disparaître le hoquet. Il convient de noter que bien qu’il soit devenu par la suite une norme, cette façon de présenter le jeu a fait place non seulement à des centaines, mais à des milliers de titres ultérieurs. Enfin, l’autre pilier sur lequel elle s’appuie est sa section artistique (sonore et visuelle). Des graphismes entièrement en 3D et un OST typique de n’importe quel film de l’époque mettent la cerise sur un délicieux gâteau qui a été complété par un gameplay classique, mais avec des nuances, courantes dans le jeu de tir ferroviaire de l’époque.

Il est temps de chevaucher le dragon

Panzer Dragoon se déroule dans les friches d’un monde plongé dans une guerre perpétuelle. Plus de 10 000 ans se sont écoulés depuis la fin de l’ère des Anciens (une civilisation ancienne et technologique). Cependant, les vestiges de cette civilisation (qui incluent des êtres créés artificiellement à partir d’ADN modifié) sont toujours enfouis dans les ruines de l’oubli. Du moins jusqu’à ce que L’Empire, un gouvernement au bras de fer et peu scrupuleux, décide de commencer à les déterrer pour profiter de ces découvertes importantes en faveur de leur désir de pouvoir.

KyleNotre co-star est un chasseur dédié à décimer les armées de créatures qui punissent la population humaine presque inexistante. Au milieu d’une de ses chasses, la présence d’un cavalier sur le dos d’un dragon bleu est mortellement blessée par un autre dragon à la peau noire. Au dernier moment, et après une série d’événements dangereux comme conséquence directe de la bataille elle-même, le cavalier mourant lui donne son pistolet et son dragon (Solo Wing). C’est alors que l’être ailé utilise la télépathie comme un outil pour transmettre les connaissances de ses anciens cavaliers, réussissant à établir instantanément un lien psychique fort avec nous…

Ne le laissez pas retourner à la tour. Mon dragon connaît le chemin. S’il vous plait…

Ahead, une mission qui, pour l’instant, passe par empêcher le dragon noir d’atteindre la tour. Et comment pourrait-il en être autrement, en cours de route, la “faune” locale (indigène et artificielle) et l’Empire lui-même ne pensent pas à nous faciliter la tâche. Il est vrai que ces débuts sont assez simples, du moins en ce qui concerne le récit (d’autant plus si l’on considère la richesse que la franchise finirait par façonner dans les livraisons ultérieures à cet univers). Cependant, le fond, et ce qu’il permet de comprendre, est extrêmement enrichissant. Que Yukio Futatsugi lui-même, l’un des responsables du premier Panzer Dragoon, incluait le panzerese (un mélange de latin, russe, japonais et grec) comme langue de ce monde (bien qu’il soit vrai que dans ce premier épisode, il n’est perceptible que dans quelques-uns) mots vocalisés au cours de l’aventure) est un exemple clair d’un tel potentiel inné.

Un gameplay classique, mais avec des nuances …

Jouable parlant, Panzer Dragoon: Remake est extrêmement respectueux de la formule originale. Un tireur de rail dans lequel nous devons abattre nos ennemis, viser le pouls béni, soit avec le pistolet du cavalier, soit avec les faisceaux télécommandés de notre imposant partenaire de combat ailé (cette capacité est exécutée en maintenant le bouton de tir enfoncé et en tous les ennemis que nous voulons attaquer). Cependant, si vous vous souvenez de nos mots au début de l’analyse, nous parlons d’un titre classique, mais avec des nuances. Ces nuances, non publiées en 1995, ne sont rien d’autre que la possibilité de faire pivoter la caméra, et avec elle, notre dragon, 360 ° (répartis sur quatre positions d’attaque) pour pouvoir étudier le meilleur angle de tir ou tout simplement pour abattre les ennemis qui sont derrière nous ou sur les côtés. Ce qui, au début, peut être assez déconcertant, finit par être non seulement un dénominateur commun mais un succès complet qui confère au jeu vidéo une touche de stratégie (attention aux embuscades) et une profondeur qui fait du bien.

Comme si cela ne suffisait pas, nous avons la possibilité de faire un zoom arrière ou un zoom avant pour éviter de perdre tout angle de vision au combat ou tout simplement pour profiter du paysage comme il le mérite. À son tour, nous sommes autorisés à modifier une série d’options de base parmi lesquelles se distinguent deux types de contrôle, classique et moderne. Comme vous pouvez le voir, ces caractéristiques différenciantes, par rapport à d’autres titres du même genre, rendent notre capacité à bouger encore plus importante si nous voulons survivre (un fait qui est accentué dans les confrontations avec les derniers ennemis).

Panzer Dragoon: Remake est, comme le titre qu’il réplique, assez court. Le jeu est divisé en 6 épisodes (plus une dernière confrontation) qui se concluent dans des batailles différentes et spectaculaires contre différents boss finaux. Malheureusement, et cela n’a pas changé par rapport à l’original, ces épisodes sont assez courts et peuvent être complétés par les plus intelligents en moins d’une heure. Cependant, ici nous ne sommes pas faciles en un rien de temps (aucune trace d’armoires à pharmacie, points de contrôle ou power-ups). De plus, tout dommage que nous subissons fait baisser une barre d’énergie qui ne se régénère pas avant la fin de chaque phase. Notre seule aide extérieure? Crédits supplémentaires qui nous sont accordés lors de l’achèvement d’un niveau sain et sauf et en fonction de notre taux de mortalité. Il convient de noter que, en attendant une futur patchnous n’avons pas commandes de mouvement. Proposition, cette dernière, que nous trouvons vraiment intéressante. Bien sûr, l’expérience est tellement hypnotique et intense que nous avons complété le titre à plusieurs reprises pour le simple plaisir de répéter l’expérience dans les différents modes de difficulté présents: facile, normal et difficile (ce dernier, un véritable enfer sur terre le air).

Une mise à jour continue et colorée

À ce stade, il convient de souligner que, compte tenu des limites techniques de Sega Saturn, le titre a dû être refait à partir de zéro. Avion à avion, scène à scène et élément à élément. Cela, qui pouvait déplaire à une partie de la communauté des fans, car il ne trouvait pas tout “où” ou avec le même nombre d’éléments à l’écran, devenait inévitable. Malgré tout, de la typographie choisie pour présenter les différents épisodes dont le jeu vidéo est composé, à la forme et à la position de la carte, en passant par les mouvements du dragon ou du BSO lui-même, ils sont fidèlement représentés (dans certains cas avec un similitude étonnante) par rapport à sa réplique. Le résultat? Une véritable ode, chargée d’amour et de respect, qui semble bon si on le compare à l’original, mais quoi il ne cache pas les limitations techniques qui correspondent à son humble budget. Panzer Dragoon: Remake se déplace de manière très fluide, sans secousses ni zones particulièrement problématiques en termes de performances. Cependant, ce titre techniquement limité (si nous le comparons avec n’importe quel AAA de la génération actuelle ou passée de consoles) passe à 30 et non 60 FPS Ce devrait être un crime. Notez que, au moins dans notre cas, il est en mode portable et avec des casques comme nous avons le plus apprécié le jeu, sans apprécier les différences majeures entre ledit mode et le jouer avec la console dans le dock.

Les limitations techniques ne cachent pas un joli lifting

Bien sûr, aucun fan de la saga n’est alarmé, du moins en excès, le jeu a l’air bien, présentant des paysages d’une grande beauté et, plus important encore, réussir à recréer parfaitement l’essence des moments les plus emblématiques du jeu (Le troupeau «d’oiseaux» et la rencontre ultérieure avec les vers au milieu des dunes est vraiment impressionnant). Néanmoins, et même ayant renoncé au début de l’analyse de tout préjugé qui ne prend pas en compte l’échelle où se situe ce remake par rapport au budget milliardaire du titre qu’il émule, le résultat, qui abuse de la palette de couleurs pour cacher son carences, s’éloigne de l’aspect visuel vu dans son dernier opus (Panzer Dragoon Orta) sorti en 2002 pour Xbox ou son remaster, publié sur Xbox One il y a quelques années. Arrivés à ce point, nous ne pouvons pas fondamentalement oublier si, face à la frénésie constante de l’aventure, nous voulons nous recréer tout en observant tout élément présent à l’écran. Nous ne parlons pas d’autre chose que mode photographie, une section qui nous permet de mettre le jeu en pause à tout moment pour changer l’angle ou la perspective afin de faire le cliché parfait. Nous ne pouvons pas nier que ce soit tout est un succès dont nous avons fait grand usage.

En entrant dans le champ sonore, il y a peu à blâmer (au-delà de quelques bugs occasionnels avec les effets sonores). Panzer Dragoon: Remake a choisi, lors du lancement, de garder le BSO d’origine. Un travail intemporel, par Yoshitaka Azuma, dont les pièces, encore aujourd’hui, continuent de faire durer nos cheveux. Le titre promettait d’inclure, la possibilité de alterner entre compositions originales et arrangements réalisés par Saori Kobayashi elle-même, compositeur régulier de la franchise. Malheureusement, cette fonctionnalité ne viendra pas, comme cela s’est produit avec les commandes de mouvement décrites ci-dessus, jusqu’à la sortie d’une mise à jour dont nous ne connaissons pas la date. Nous comprenons que les correctifs doivent viser à résoudre les erreurs qui affectent l’expérience de jeu, mais pas à ajouter, après la fuite, des éléments fondamentaux tels que les correctifs sonores. À notre avis, leur lancement aurait dû être reporté jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de les inclure.

Sans aucun doute l’un des moments les plus impressionnants de l’aventure

Panzer Dragoon: Remake – Un hommage sincère et humble à un classique

Panzer Dragoon: Remake est une ode au titre original sorti en 1995 sur la défunte Sega Saturn. Une proposition sincère qui ne cache pas ses forces ou ses faiblesses. Il est possible que je sois un continuiste, et que je réclame une adaptation aux temps actuels et, pourquoi pas, un contenu supplémentaire. Cependant, nous ne pouvons nier que le retour de Kyle Fluge et de «l’envoyé ailé des dieux» a réussi à rendre, malgré ses limites techniques, un hommage sincère qui plaira aux amoureux de la saga et, pourquoi pas, peut Tombez amoureux du reste, tant qu’ils le placent comme une reconstitution voyante et méticuleuse d’un titre qui, avec ses forces et ses faiblesses, est sorti il ​​y a 25 ans.

Aude Generous Volucritus Vont Sancitu

Nous avons analysé Panzer Dragoon: Remake grâce à un code numérique fourni par Forever Entertainment. Version analysée: 1.1

À la suite des vestiges des Anciens

Panzer Dragoon: Remake est un hommage sincère à l’une des franchises les plus appréciées de Sega Saturn. Un titre qui, malgré ses limites techniques et son manque d’ambition, vaut le retour de Kyle et de son dragon.

PROS

Rouler à l’arrière d’une aile solo n’a pas de prix. Un hommage parfait pour fêter les 25 ans de la saga

Le mode photographie nous a permis de profiter de chaque minute du jeu

Un délicieux nettoyant visage artistique qui respecte la formule originale …

CONS

… bien qu’inclure un peu plus de niveau, mettre à jour son système jouable ou ajouter du contenu supplémentaire aurait été bien

Techniquement, il est trop pauvre par rapport aux normes actuelles

Ne comprend pas, au lancement, les commandes de mouvement et les nouvelles corrections sonores promises

