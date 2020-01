Critique: Tokyo Mirage Sessions #FE Encore pour Nintendo Switch

Il est temps de prendre le devant de la scène à Tokyo Mirage Sessions #FE Encore et d’éblouir votre public avec des mouvements élégants que toute star de la J-pop serait fière de présenter. Et, le moment venu, échangez votre micro contre une épée, un arc ou une hache de combat et balayez l’Idolosphère, arrêtant tout ennemi – sauvage ou boss – sur leurs traces. Le port Switch apporte de nombreux petits changements, mais ce sont les petites choses qui comptent.

En 2016, Atlus a publié son mélange de franchises Shin Megami Tensei et Fire Emblem sur la Wii U. Bien accueilli par les fans et les critiques, Tokyo Mirage Sessions #FE était connu comme l’un des meilleurs titres pour orner la console. Mais avec tout cela, il y en avait encore qui résistaient. Lorsque j’ai examiné le titre original, je n’étais pas entièrement à bord. Alors que je louais le gameplay, le scénario et les quêtes secondaires étaient souvent maladroits, rien de plus qu’un remplissage inutile. Trois ans plus tard, je peux dire que mon opinion a changé pour le mieux.

Maintenant, le scénario semble plus frais (ironiquement) et plus concentré, bien qu’il soit toujours digne des endroits. Peut-être parce que j’ai regardé plus d’anime au cours des trois dernières années et que je sens le changement s’épanouir en moi; performa, si vous voulez. Je garde toujours les mêmes reproches, où la traduction n’est pas tout à fait correcte du japonais vers l’anglais, mais pour la plupart, ils sont moins nombreux et plus éloignés. De plus, si la quête secondaire ou l’histoire principale est un peu trop twee à mon goût, je peux avancer rapidement le dialogue en un éclair.

Comme détaillé dans notre aperçu et pour ceux qui découvrent le jeu (ou qui ont besoin d’un rafraîchissement), voici un bref résumé du scénario principal. Situé à Tokyo, le jeu suit un groupe d’adolescents alors qu’ils gravissent les échelons de la célébrité de Fortuna Entertainment. Le leader, Itsuki Aoi, soutient ses camarades qui découvrent leurs talents d’acteur, de chant, de mannequin et plus encore. Mais sous tout le faste et le glamour des étoiles montantes de Fortuna Entertainment est quelque chose de plus mystérieux. Les idoles de l’agence de talents se font également passer pour des maîtres Mirage, chargés de protéger le monde réel d’un vide éthéré connu sous le nom d’idolosphère; une déchirure dimensionnelle qui fait émerger des mirages malveillants et afflige la population humaine, la prenant parfois en otage.

Pourtant, c’est lorsque la sœur de Tsubasa, Ayaha, réapparaît plusieurs années après avoir disparu que les choses commencent à empirer. Les idolosphères commencent à apparaître partout dans Tokyo, entraînant des citoyens innocents dans les dimensions éthérées pour les laver le cerveau pour la bataille. Et les pouvoirs des Mirage Masters s’affaiblissent, se pliant à la volonté de leur sombre maître. Heureusement, Itsuki et Tsubasa joignent leurs forces avec les idoles de Fortuna Entertainment pour aider à reprendre le contrôle, gagnant la capacité de se lier avec deux nouveaux mirages; Chrom et Caeda de Fire Emblem.

Alors que le scénario principal reste inchangé, le port Switch a (comme mon avis) changé de nombreuses petites zones pour le mieux. Il n’est désormais plus nécessaire de niveler la mouture. Les joueurs peuvent simplement accéder aux zones originales du DLC Wii U «EXPedition Hunter», «Masterful Hunter» et «Savage Hunter» à un stade précoce du jeu pour acquérir une expérience de niveau, des compétences d’arme et de nouveaux défis avec des ennemis plus puissants. Honnêtement, je n’ai jamais été aussi heureux. Ces quêtes de soutien sont une aubaine car elles ont transformé mon jeu de 50 à 80 heures en 30 à 50 heures. Comme ces quêtes sont entièrement facultatives, cela signifie que ceux qui souhaitent niveler le niveau peuvent continuer à le faire. C’est un gagnant-gagnant d’Atlus.

Peut-être que l’un de mes principaux reproches à la version Wii U était de ne pas pouvoir jouer au jeu hors écran. À l’époque, cependant, le jeu était en mesure de combler ses lacunes avec une interface utilisateur, une mini-carte et un écran de messagerie inestimables. Après plus de 30 heures avec la version Switch, je n’ai pas manqué de tenir le Wii U GamePad. Maintenant, il y a une mini-carte dans le coin en bas à gauche, les conversations “Sujet” recouvrent l’écran du jeu, et les statistiques de distribution / ennemi peuvent être affichées en appuyant sur le “+” en combat. Et, bien sûr, il est désormais possible de jouer à Encore en mode portable, ce qui continue d’être impressionnant.

Comme la Wii U est toujours branchée, nous avons effectué un test de comparaison «à l’aveugle» sur un téléviseur HD Samsung de six ans. Ergo, la version Switch a été installée dans la même idolosphère avec les mêmes ennemis que la version Wii U. Entre les vues d’un joueur et de deux non-joueurs, les trois ont choisi la version Switch comme la meilleure version visuelle. Et même si Altus n’a pas nécessairement modifié les visuels d’Encore, la résolution du Switch est plus claire et plus nette que celle de la Wii U, en particulier sur les téléviseurs plus anciens. Bien que nous ne puissions pas déterminer les détails techniques exacts, la Wii U semble fausser la résolution du jeu, la faisant apparaître plus grande et moins nette. D’un autre côté, la version Switch apparaît comme initialement prévue, plus nette et plus propre.

Comme mentionné dans notre aperçu, le gameplay au tour par tour reste attrayant avec ‘Sessions’, la version Encore d’attaques combinées physiques et élémentaires. Les performances Ad-lib et les performances spéciales sont très utiles face aux ennemis Savage et Boss, donnant à votre casting de personnages des buffs supplémentaires, distribuant des effets négatifs aux ennemis et permettant des propriétés de guérison, selon la performance utilisée. La fonction de session rapide est également incroyablement utile, permettant aux joueurs d’avancer rapidement à travers ces segments à une vitesse alarmante.

Si vous avez besoin d’une pause dans le gameplay principal et les histoires secondaires, les joueurs peuvent s’arrêter au Bloom Palace et entrer dans la “Zone d’aspiration” pour découvrir de nouveaux contenus basés sur des histoires dans des histoires “EX”. Servant d’extension, ces histoires peuvent être débloquées à différentes étapes du jeu. Bien que nous ne gâchions pas la façon dont vous les débloquez, ils contiennent de nouveaux costumes tels que le «Rebellious Joker» de Persona 5 pour Itsuki, le «Cross Bravery» d’Etrian Odyssey Nexus pour Ellie et la «Demonica Replica» pour Yashiro. Une bénédiction pour les fans qui aiment effacer les ennemis avec style. Et bien que ces histoires supplémentaires ne soient pas lourdes de dialogue, elles offrent des moments intéressants entre les personnages.

Il y a des frustrations mineures dans le jeu, dont certaines existent toujours dans le port amélioré. Vous devrez faire beaucoup de retours en arrière pendant les quêtes secondaires et les événements de l’histoire principale, dont certains ne sont pas clairs. Il y a une quête secondaire spécifique où Tsubasa doit parler le langage du «chat» pour comprendre comment agir de manière appropriée dans son nouveau concert. C’est bizarre, oui, mais l’emplacement de la ruelle n’apparaîtra que lorsque votre personnage entrera dans les paramètres pour lancer la quête. Ce n’est pas quelque chose que vous pouvez physiquement descendre. Qu’il s’agisse ou non d’une erreur de traduction, c’est frustrant néanmoins. De plus, il y a toujours un manque réel de moments “Fire Emblem” dans le jeu. Atlus a créé un nouveau costume pour Mamori basé sur Three Houses pour rassasier les fans, mais il est frustrant de savoir qu’Encore n’est toujours pas un “vrai” croisement entre les franchises.

Un autre défaut à considérer est l’absence totale d’une fonction de sauvegarde automatique. C’est atypique lorsque d’une part, vous n’avez pas sauvé depuis longtemps et, d’autre part, vous rencontrez un ennemi sauvage. Si vous ne disposez pas de l’objet acquis, échapper à la bataille échouera souvent, ce qui entraînera une sombre partie. J’ai perdu environ deux heures de jeu (quatre quêtes secondaires et un combat contre un boss) lors d’un tel événement. Bien que le jeu invite à enregistrer pendant les segments principaux de l’histoire, ceux-ci sont peu fréquents.

En son cœur, Tokyo Mirage Sessions #FE Encore a livré ce qui est attendu dans un port amélioré. Le nouveau contenu, l’interface utilisateur améliorée et les petits ajustements pour rendre le gameplay plus rapide font tous une différence significative pour le plaisir général. Bien que défectueux par endroits, c’est un JPRG qui ose être plus audacieux et plus courageux avec ses séquences élégantes et son histoire kawaii (bien que bizarre). Ce n’est peut-être pas pour tous les goûts, mais ses manières fantaisistes gâteront ceux qui ne peuvent s’empêcher de profiter de choses adorables. Merci d’avoir réincarné celui-ci, Atlus.

8/10

Une copie critique de Tokyo Mirage Sessions #FE Encore a été fournie à My Nintendo News par Nintendo UK.

