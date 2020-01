Crossover en vers de flèche présente le flash d’Ezra Miller en crise sur des terres infinies

L’épisode d’Arrow de mardi soir a marqué la partie 4 de l’événement croisé CW / DC Crisis on Infinite Earths. Pendant l’épisode, quelque chose de fou s’est produit. Ezra Miller du film Justice League vient d’apparaître lors de l’événement.

Avertissement: Spoilers pour la partie 4 du crossover de Crisis on Infinite Earths ci-dessous.

Vu sur l’image ci-dessous, Barry Allen – joué par Grant Gustin – entre dans la force de la vitesse avec l’aide d’Oliver Queen / The Spectre. Barry se rend à STAR Labs pour trouver ses autres amis, et il se heurte à … lui-même. Découvrez l’image de l’épisode ci-dessous.

Oui, c’est Ezra Miller, qui joue Barry Allen – The Flash – dans les films de DC Universe. Et oui, le flash de Miller était dans la combinaison Flash étrange et blindée que nous avons vue dans les films. Le camée de Miller ne semble être rien de plus que cela: une brève apparition dans l’épisode. Cependant, il semble qu’Allen d’Ezra ait l’idée de s’appeler “The Flash” grâce à cette petite rencontre entre speedsters, donc il y a quelque chose pour le canon global.

Crisis on Infinite Earths – un événement croisé entre toutes les émissions de DC de CW – se terminera mardi soir avec la finale se déroulant sur Legends of Tomorrow. Les super-héros peuvent-ils sauver le multivers de l’Anti-Monitor? Nous apprendrons assez tôt. Continuez à vérifier avec GameSpot tout au long de la soirée pour plus de révélations sur les deux dernières parties de cet événement monumental.