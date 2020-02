Crossy Road Castle est maintenant disponible sur Apple Arcade

Le développeur australien Hipster Whale a créé le jeu mobile sans fin Frogger Crossy Road, qui a connu un succès retentissant avec 250 millions de téléchargements depuis sa sortie en 2014.

Une suite en quelque sorte, Crossy Road Castle, sera lancée cette semaine via le service d’abonnement Apple Arcade. Comme l’original, Castle est un jeu de course sans fin, mais cette fois, vous vous frayez un chemin à travers des tours pleines de “plaisir d’arcade chaotique”. Les niveaux sont générés de manière procédurale, ce qui signifie qu’ils seront différents à chaque fois que vous jouez.

Le jeu prend en charge les modes solo et multijoueur, et il propose également des entrées de contrôleur tactile et de console. Découvrez la bande-annonce ci-dessous pour voir Crossy Road Castle en action.

Crossy Road Castle se déploie maintenant sur iOS via le service d’abonnement Apple Arcade. Le service coûte 5 USD par mois et vous donne accès à une bibliothèque croissante de jeux. Certains des autres titres du catalogue incluent Sonic Racing, Rayman Mini, Lego Brawls, What the Golf, Sayonara Wild Hearts et Grindstone, entre autres.

Pour en savoir plus sur Apple Arcade, consultez la liste des meilleurs jeux GameSpot sur Apple Arcade.

