Croyez-le ou non, les gens sont des coureurs de Speedrunning

Le speedrunning est un passe-temps populaire auprès des joueurs vraiment dévoués, et c’est une pratique qui oblige souvent les joueurs à exploiter les problèmes ou les raccourcis de manière intelligente. Cependant, il n’y a pas une telle technique dans un jeu comme Ring Fit Adventure – mais cela n’a pas empêché un tas de joueurs de le lancer rapidement.

Le joueur japonais Sakinyan détient actuellement le record du monde de speedrunning du nouveau titre de fitness Switch; au cours de la partie record (menée sur un niveau “d’intensité” de 1, le réglage le plus bas), elle a battu le boss final du jeu après 18 heures et 59 secondes. Quand on considère que Ring Fit Adventure est sans doute conçu pour être joué en courtes rafales quotidiennes, c’est tout un exploit.

Sakinyan n’est pas seul dans cette entreprise non plus; Adam “Ventifer” England se situe à la deuxième place du classement avec un temps de 19 heures, 30 minutes et 11 secondes. Pendant ce temps, Liam “LiamGiiV” Gallagher détient actuellement des records pour 10 des 23 mondes du jeu. Bien que la communauté de speedrunning entourant Ring Fit Adventure soit petite en ce moment, elle est clairement à la hausse.

Il va sans dire que l’endurance et la détermination à jouer un jeu aussi exigeant que cela pendant presque une journée entière sont hors de l’échelle (Sakinyan n’a apparemment visité les toilettes qu’une seule fois pendant la course record). Ces joueurs poussent leur corps à la limite absolue – mais même pour Sakinyan, il y a un plafond défini.

Bien que sa course record ait été effectuée sur le mode le plus simple du jeu, le véritable gant – et celui qui sera plus difficile à casser – termine le jeu aussi vite que possible avec le niveau d’intensité réglé à 30. Avec un réglage aussi élevé, le les exigences physiques augmentent considérablement.

Alors, comment Sakinyan a-t-il réussi au niveau 30? 11 heures et 16 minutes. Rien à renifler, et certainement mieux que ce que nous pourrions faire.

