Crunchyroll met les saisons de Sailor Moon sur YouTube gratuitement

Sailor Moon vous montrant exactement ce qu’elle va vous battre avec: glamour.Image: Toei

Avant la première de Sailor Moon Eternal, une narration cinématographique de l’arc Dream dans laquelle les Senshi s’affrontent contre le Dead Moon Circus, Toei et Crunchyroll invitent tout le monde à revivre les aventures épisodiques qui se préparent à la confrontation céleste du film.

Aujourd’hui, Crunchyroll a annoncé qu’à partir de cette semaine, il commencerait à publier chaque épisode des trois premières séries de Sailor Moon (qui ont été présentées comme des saisons continues dans l’Ouest) en lots de 10 épisodes. Parce que Sailor Moon Eternal raconte l’histoire de la quatrième série, c’est le moment de revenir en arrière et de vous rafraîchir la mémoire sur ce que les Senshi ont traversé, avant qu’un des plus petits et des plus mystérieux membres de leur équipe apparaisse sur la scène. et a révélé des choses choquantes sur l’avenir de Sailor Moon.

Quelque chose à noter, cependant, Crunchyroll ne veut pas exactement que vous regardiez à nouveau, donc les lots d’épisodes devraient être hebdomadaires, à partir de ce vendredi et jusqu’au 17 juillet.

Sailor Moon Eternal sortira dans les salles japonaises le 11 septembre.

