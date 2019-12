Crusader Kings: The Kotaku Review

Crusader Kings le jeu vidéo est une chose massive et lourde qui ne peut pas être entassée dans une expérience de jeu de société de 2-3 heures. Mais les développeurs de Free League, bénissez-les, l'ont certainement essayé.

Crusader Kings le jeu de plateau essaie de prendre à peu près tous les éléments clés de la grande série de stratégies de Paradox – personnages dynastiques, diplomatie complexe, troubles, croisade et un sentiment général de cruauté et d'effroi – et de le transformer en une expérience de table pour 2 à 5 joueurs.

Il fait un très bon travail, mais après quelques parties, je suis arrivé à la conclusion qu'il aurait peut-être été préférable que, au lieu d'essayer d'adapter l'ensemble du jeu vidéo, ils se soient concentrés sur les éléments qui fonctionnent le mieux dans la chair, assise devant une table.

Crusader Kings vous fait jouer non pas comme une nation mais comme une famille médiévale dominante. Les joueurs choisissent l'une des cinq grandes régions ethniques – anglais, français, espagnol, italien et allemand – puis passent trois époques à sécuriser la place de leur dynastie dans l'histoire en prenant le territoire, en partant en croisade, en s'assurant des alliances et en préservant l'avenir de votre trône en produisant héritiers, chaque personnage du jeu ayant sa propre personnalité distincte définie par divers traits.

OK, Crusader Kings, nous comprenons, je meurs, jeez.

Ce dernier morceau est souvent à la fois la partie la plus importante (et la plus satisfaisante) du jeu vidéo, car vous associez des princes et des princesses de toute l'Europe avec des partenaires appropriés, et cela fonctionne étonnamment bien ici. Bien sûr, cela a été considérablement réduit, les rois n'ayant que quatre traits de personnalité et tous les autres un seul. Les nouvelles naissances de votre propre famille et d'autres habitants du jeu (il y a des royaumes initialement hors du contrôle du joueur humain) sont des visages tirés de jeux de cartes, qui sont ensuite assignés au hasard des traits d'un grand sac de jetons disant des trucs comme "faible" et "pieux"

Ainsi, chaque dynastie concurrente a sa propre famille distincte qui évolue au fil du temps et est différente à chaque fois que vous jouez. Et lorsque cette famille vieillit et finit par mourir (le jeu simule à peu près le temps qui passe), vous les retirez du tableau, faites glisser leurs enfants dans les positions de dirigeants et le cycle recommence.

Les traits ne sont pas seulement pour le plaisir, ils servent à deux fins importantes. Premièrement, ils sont directement liés à de nombreuses actions et événements qui se déroulent dans le jeu; les rois sournois sont plus susceptibles de réussir des mouvements perfides. Mais ils remplacent également les dés, et pour résoudre les nombreux contrôles du jeu, vous devez plonger dans un sac contenant tous les traits de votre famille au lieu de lancer un coup sûr.

Vous commencerez généralement avec deux «bons» traits et deux «mauvais», et au fur et à mesure que le jeu avance, des choses se produisent et votre lignée s'étend, vous ajouterez de plus en plus de traits à une pochette en feutre plutôt luxueuse fournie avec Crusader Rois. Lorsque vous effectuez un contrôle, vous réussirez généralement si vous dessinez un trait vert et échouez si vous en retirez un rouge.

Cultiver les traits de votre famille est donc tout aussi important ici que dans le jeu vidéo et ajoute une couche stratégique à de nombreux choix apparemment simples du jeu. Bien qu'il soit facile de marier l'un de vos enfants au souverain d'un royaume indépendant à proximité, si leur futur conjoint a un "mauvais" trait, il sera ajouté à votre sac plus tard dans le jeu, augmentant ainsi vos chances d'échouer aux contrôles. .

Le gameplay de Crusader Kings est alimenté par des jeux de cartes d'action, chacun responsable des mouvements possibles du jeu à chaque tour, comme aller en croisade, mener des guerres avec les voisins, améliorer votre royaume et collecter des impôts. Vous piochez huit cartes par tour, mais n'en jouez que six, ce qui vous donne un peu de gestion des mains en cas de chance inégale. Chaque carte est divisée en deux sections: en haut est une action que vous effectuez directement, qu'il s'agisse de construire un château ou de mobiliser vos forces, tandis que ci-dessous est un effet, qui peut parfois être bénéfique, parfois tout à fait simple et parfois absolument désastreux.

Les dynasties jouent deux cartes par tour, il y a trois tours par tour, puis trois tours par époque, ou qui sont trois. Un peu déroutant, je sais, mais c'est ainsi que le jeu s'est construit au fil du temps, car à la fin de chaque tour, chaque joueur doit ajouter un jeton d'âge à son roi ou sa reine, et une fois qu'ils en ont atteint cinq, ils meurent de vieux âge (ils peuvent, bien sûr, mourir plus tôt, grâce à des cartes d'événement, en croisade ou même être assassinés par d'autres joueurs).

Le score des Crusader Kings est très simple. Vous obtenez un point de victoire pour chaque région sur la carte que vous contrôlez, vous obtenez un point de victoire pour la possession d'un des quelques jetons de réussite (donné pour des choses comme être le premier joueur à construire trois châteaux) et en cas d'égalité, le le vainqueur est résolu par celui qui a fait plus de croisades. C'est ça. Tout dans le jeu se résume, pour la plupart, à qui détient le plus de terrain.

Et c'est là que les choses commencent à s'effondrer un peu. Crusader Kings le jeu vidéo ne consiste pas du tout à "peindre la carte" avec votre empire. Bien sûr, c'est possible, mais c'est un jeu sur l'intrigue politique et la ruse diplomatique par-dessus tout, et c'est aussi amusant de jouer qu'un petit Duchesse gallois, de se mêler des affaires de l'élite locale, comme il règne sur l'Europe en tant qu'empereur romain germanique .

Le jeu de société ne vous donne pas cette étendue. C'est conquérir ou rien, ce qui rend un peu inutile les meilleurs éléments du jeu – comme construire un arbre généalogique et marchander avec des rivaux -. Si étendre votre royaume est fondamentalement le seul chemin viable vers la victoire, beaucoup de systèmes du jeu qui permettent l'intrigue et la gestion tombent au bord du chemin.

Pour aggraver les choses, le design de Crusader Kings est si enclin à aller en guerre avec d'autres joueurs que vous penseriez que ses créateurs essayaient intentionnellement de garder les choses pacifiques, travaillant contre le mémoire expansionniste des conditions de victoire. Bien que le plateau de jeu ressemble à son plein d'unités militaires prêtes à rouler dans les royaumes voisins à tout moment, aller à la guerre dans Crusader Kings est un processus lent et tortueux qui vaut rarement la peine.

Avant de pouvoir attaquer une autre dynastie, vous devez d'abord mobiliser une armée, ce qui vous coûte une carte. Vous devez également formuler des troubles dans ce domaine, ce qui vous coûte encore une carte. Ensuite, pour réellement envahir, vous devez jouer une carte. Oh, et avant de faire tout cela, vous avez d'abord besoin d'un Casus Belli. Et puis la personne que vous attaquez a probablement des alliés, car marier vos enfants avec vos rivaux est une partie si nécessaire du jeu.

Ceci est assez similaire au processus laborieux impliqué dans l’entrée en guerre dans le jeu vidéo, mais il est conçu pour être joué pendant des dizaines d’heures. Le jeu de société Crusader Kings essaie de limiter les choses à 2-3 heures, ce qui rend votre nombre limité de tours précieux. Faire exploser plusieurs cartes avant de partir en guerre ne vaut pas la peine quand vous ne pouvez de toute façon détenir qu'un maximum de huit territoires, et il y a beaucoup de royaumes indépendants à proximité à la place.

La guerre n'est pas le seul endroit où les contraintes de temps des Crusader Kings fonctionnent contre un système par ailleurs amusant. La construction et la gestion de votre arbre généalogique est tellement cool. C'est probablement la meilleure partie de tout le jeu, et voir des fils et des filles échangés dans tous les domaines, nouer des alliances et potentiellement l'avenir de votre dynastie, est extrêmement agréable. Mais la façon dont le temps fonctionne dans Crusader Kings signifie que la plupart des jeux ne vous feront traverser que quelques rois, sapant ainsi le système d'une grande partie de son potentiel.

Il y a beaucoup à aimer à propos des Crusader Kings. J'adore le fait qu'il soit compétitif sans être trop hostile, et il y a juste la bonne quantité de courses de chevaux pour garder tout le monde occupé dans les affaires de tous les autres, ce qui en fait une excellente expérience sociale.

Mais je suis finalement frustré et déçu également. Bien que j'admire la tentative d'adapter une telle expérience numérique tentaculaire à quelque chose de accessible à distance (et même à enseigner aux joueurs occasionnels, contrairement au jeu Paradox), Free League pourrait avoir mordu plus qu'ils ne pourraient mâcher ici.

