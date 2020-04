Crustle n’est confiant que quand c’est Thicc

Chaque Pokémon est intéressant et mérite d’être mentionné. Je ne joue pas une tonne de Pokémon, mais j’aime l’univers et j’aime en savoir plus sur les créatures qu’il contient. Voici donc un autre Pokémon! C’est Crustle!

Détails de la croûte

Type: Bug / Rock

Hauteur moyenne: 4 ’07 “

Poids moyen: 440,9 lb

Ajouté pour la première fois dans la génération V

La confiance est difficile à gagner et si facile à perdre. Quelqu’un de très sage l’a dit une fois, je pense. Je ne sais pas. Mais c’est vrai, pas seulement pour les gens non plus. Les Pokémon peuvent avoir beaucoup de confiance ou se sentir comme des échecs. Ce sont des créatures complexes avec des émotions, ce qui rend d’autant plus étrange que les enfants les rassemblent dans une petite boule et les font se battre, mais peu importe. Crustle est un Pokémon qui est normalement très confiant, avec sa grande dalle épaisse de roche sur le dos. Mais si cela se casse, ce Pokémon perd cette confiance et devient faible et incertain de lui-même.

Crustle est un insecte qui ressemble à un crabe. Sur son dos, il porte un gros morceau de terrain. Il ressemble à un bloc de sable ou de saleté provenant d’un serveur Minecraft modifié. Ce morceau de roche et de terre peut peser beaucoup, plus de 300 lb (!) Et pourtant Crustle s’en fiche. Selon Bulbapedia, il peut et transporte ce bloc de roche pendant des jours et des jours, marchant à travers les déserts et autres terres arides sans aucun problème. C’est Crustle à leur plus confiant. Ils sont thicc et le monde leur appartient.

Capture d’écran: The Pokemon Company

Mais la tragédie peut frapper. Si un Crustle se bat avec un autre Crustle et qu’un de ses blocs de saleté se brise, non seulement ils perdent la bataille mais aussi toute leur confiance. Après cette terrible tournure des événements, le Crustle perdant deviendra incertain de lui-même et très faible. C’est comme lorsque vous portez une chemise ou une tenue vraiment mignonne et que quelqu’un vous montre à quel point vous avez l’air mal. Des trucs dévastateurs auxquels personne ne devrait avoir à faire face, pas même un truc de crabe bizarre.

Malheureusement, je ne connais pas de fin heureuse cette semaine. En parcourant Bulbapedia, je n’ai trouvé aucune information sur ce qui se passe après l’effondrement de son gros bloc de terre. Je veux supposer qu’après quelques jours de dégoût de soi et de regarder de vieilles émissions de télévision sur Netflix dans leur pantalon de survêtement, Crustle revient là-bas et trouve un bloc plus grand et meilleur. Mais il pourrait aussi se morfondre pendant quelques semaines avant de se recroqueviller et de mourir au soleil. Oui. C’est triste. Imaginons qu’il fasse le truc Netflix et continuons.

Fan Art préféré

Être paléontologue dans l’univers Pokemon doit être ennuyeux. Vous avez choisi un bon site de fouille et vous progressez, puis soudain un fichu crabe déborde et vous enlève vos os de dino. Frustrant!

Faits aléatoires

Selon une récente publication de Pokedex, les griffes de Crustle sont si fortes qu’elles peuvent “… casser la carapace de Rhyperior”. Cela semble étrangement spécifique et me fait penser qu’il pourrait y avoir un drame entre ces deux. Crustle déteste la pluie et reste souvent à l’intérieur pour éviter une tempête. Ces Pokémon sont extrêmement territoriaux, ce que je comprends. Lorsque vous portez littéralement votre territoire sur le dos, vous pouvez prendre très au sérieux si quelqu’un devait s’asseoir là-bas ou quelque chose.

Meilleur commentaire de la semaine dernière

C’est peut-être dû à la quarantaine et aux 3+ semaines de rediffusions, mais c’est comme si Feebas était la version Pokémon des rediffusions de The Big Bang Theory; stupide et partout, mais honnêtement, tout simplement pas si intéressant. -TigerWMD

Quel Pokémon est le jeune Sheldon de l’univers Pokémon? Il doit être un peu mieux que Feebas, plus petit et pourtant moins populaire.

Auparavant, voici un autre Pokémon …

Voici un autre Pokémon est un aperçu hebdomadaire d’un Pokémon et comment il est étrange, dérangeant, idiot ou cool et pourquoi. Attrapez de nouvelles entrées chaque week-end et cliquez ici pour voir tous les Pokémon passés que nous avons couverts.

