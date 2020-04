Crysis Remastered arrive sur Nintendo Switch cet été

Il ne fait aucun doute que la fuite de Crysis Remastered pour diverses plates-formes, y compris Nintendo Switch, Il a été l’un des bombardements informatifs du moment. Une erreur, localisée sur le site officiel de la franchise, qui semble avoir contraint le développeur allemand Crytek à faire avancer son annonce officielle avec une multitude de nouvelles informations dont une bande-annonce et sa fenêtre de lancement.

Crytek lui-même a été chargé de faire un cri officiel à haute voix. Divers faits intéressants sur le processus de remasterisation de Crysis Remastered et la portée des travaux d’amélioration effectués ont été révélés dans un communiqué de presse. En outre, ils ont partagé un teaser Officiel, un peu plus de 30 secondes, qui peut ne montrer aucun matériel, mais qui servira probablement à promouvoir, encore plus si possible, le battage médiatique.

En revanche, sa fenêtre de lancement a été ouverte. Et est-ce que Crytek Remastered atteindra PC, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch à un moment donné, encore à déterminer, de ça pareil été. Comme vous pouvez le lire, du moins pour l’instant, l’hybride du Big N partage une fenêtre avec le reste des plates-formes. Pour terminer, nous vous laissons la déclaration officielle afin que vous puissiez connaître, de première main, tous les détails. Nous en avons discuté sur le forum!

Crytek publiera un remaster Crysis 1 pour PC, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch cet été Le jeu de tir à la première personne classique revient avec un gameplay plein d’action, un monde de bac à sable et des batailles épiques passionnantes que les joueurs ont adorées pour la première fois, avec des graphiques remasterisés et des optimisations pour une nouvelle génération de matériel co-développé dans CRYENGINE avec Sabre Interactive. À partir de cet été, Crysis Remastered sera disponible sur PC, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Voir aussi Crysis Remastered se concentrera sur les campagnes solo du jeu original et est programmé pour contenir des textures de haute qualité et des actifs artistiques améliorés, un pack de textures HD, un lissage temporaire, SSDO, SVOGI, des champs de profondeur de nouvelle génération, de nouveaux réglages. cartographie de la lumière, du flou de mouvement et de l’occlusion de parallaxe, des effets de particules seront également ajoutés le cas échéant. Des ajouts supplémentaires tels que le brouillard volumétrique et les faisceaux lumineux, le traçage de rayons basé sur un logiciel et les réflexions de l’espace à l’écran fournissent au jeu une amélioration visuelle significative. “Nous sommes ravis de travailler à nouveau sur la franchise Crysis et d’offrir à tous les fans de Crysis un remasterisateur digne de leur passion pour le jeu”, a déclaré le PDG de Crytek, Avni Yerli. «C’est une opportunité passionnante de pouvoir ramener Crysis sur les PC et consoles d’aujourd’hui, même sur Nintendo Switch! – afin que toute une nouvelle génération de joueurs puisse vivre le frisson d’une bataille dans le Nanosuit. “ Dans Crysis 1, ce qui commence comme une simple mission de sauvetage devient le champ de bataille d’une nouvelle guerre alors que des envahisseurs extraterrestres envahissent une chaîne d’îles nord-coréennes. Armés d’un puissant Nanosuit, les joueurs peuvent devenir invisibles pour traquer les patrouilles ennemies, ou augmenter leur force pour détruire les véhicules. La vitesse, la force, l’armure et le camouflage de la nanosuit permettent des solutions créatives à tous les types de combats, tandis qu’un énorme arsenal d’armes modulaires offre un contrôle sans précédent sur le style de jeu. Dans un environnement en constante évolution, adaptez les tactiques et l’équipement pour dominer vos ennemis, dans un immense monde ouvert.

