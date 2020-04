Crytek sort un remasterisateur Crysis plus tard cette année

Crytek devrait sortir une version remasterisée du premier jeu Crysis cet été.

Comme annoncé sur son site Internet, le développeur allemand a remasterisé le titre pour PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Crysis est sorti pour la première fois en 2007 sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360. La dernière entrée de la série – Crysis 3 – est sortie en 2013 pour ces mêmes plateformes.

L’objectif principal de Crysis Remastered est la campagne solo. Il devrait comporter des textures et des packs d’art améliorés, un pack de textures HD, de nouveaux paramètres d’éclairage, un flou de mouvement et plus encore.

“Nous sommes ravis de travailler à nouveau sur la franchise Crysis et d’apporter à tous les fans de Crysis un remasterisateur digne de leur passion pour le jeu”, a déclaré Avni Yerli, PDG de Crytek.

“C’est une opportunité passionnante de pouvoir ramener Crysis sur PC et consoles actuelles – même Nintendo Switch! – pour que toute une nouvelle génération de joueurs puisse vivre le frisson d’une bataille dans le Nanosuit. »

Crytek a connu quelques années difficiles. En 2014, la société a fermé son studio à Austin et vendu Crytek UK – anciennement Free Radical Games – à Koch Media. Cette tenue a été rebaptisée Deep Silver Dambusters. Parallèlement, Crytek a fermé ses bureaux à Budapest, Séoul et Shanghai en 2016, avant que la société bulgare Crytek Black Sea soit vendue à Sega l’année suivante.

Puis en 2019, le studio de Kiev de Crytek – qui a créé Warface – est devenu indépendant, rebaptisé Blackwood Games.

Plus tôt cette année, Crytek a demandé l’annulation temporaire de sa poursuite contre les jeux Cloud Imperium. Le développeur de Star Citizen a affirmé que le procès de Crytek était “sans mérite”.

La société allemande a intenté une action pour la première fois en 2017, affirmant que CIG avait causé “un préjudice substantiel” après avoir violé son accord d’utiliser la technologie CryEngine exclusivement pour développer Star Citizen. En janvier 2018, Cloud Imperium Games a déposé une demande de classement.

Oh, et la société a également décidé de sauter dans le train des crypto-monnaies en 2017 avec CryCash.