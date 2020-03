CS: GO: Astralis aurait ajouté es3tag en tant que sixième membre

Es3tag pourrait se déplacer vers les étoiles.

Selon un rapport de 1pv, Astralis, le premier ministre danois de l’équipe CS: GO, envisage d’ajouter le joueur de FunPlus Phoenix, Patrick “es3tag” Hansen, au sixième rang de leur équipe. Es3tag n’a signé avec FunPlus Phoenix que la semaine dernière, passant à l’organisation avec l’ancienne gamme complète Heroic. Cette décision pourrait faire échouer l’accord entre Heroic et FunPlus Phoenix.

Temps sur Heroic

Patrick «es3tag» Hansen a rejoint Heroic pour la première fois en 2017, peu après avoir atteint les demi-finales du DreamHack Open Valencia et terminé deuxième au DreamHack Open Atlanta. Plus tard en 2018, Heroic a remporté les Games Clash Masters et TOYOTA Master CS: GO Bangkok. Es3tag est resté avec l’équipe à travers de nombreux changements d’alignement, et en 2019, l’équipe s’est classée 7-8e à la fois aux finales de la saison 9 de l’ESL Pro League et à l’ESL One Cologne. Heroic a clôturé l’année avec une victoire au DreamHack Open Atlanta et une demi-finale à EPICENTER 2019.

Avec le début de la toute première saison de Flashpoint, l’alignement Heroic a été racheté par l’organisation d’esports chinoise FunPlus Phoenix. L’équipe a joué un match sous la bannière FPX, subissant une défaite 1-2 contre Cloud9.

Es3tag cherche maintenant à être transféré à Astralis dans le cadre d’une nouvelle liste de six hommes. La gamme actuelle d’Astralis s’est constituée début 2018 et est rapidement devenue la meilleure équipe CS: GO à avoir jamais existé. Ils ont remporté la première saison d’Intel Grand Chelem, avec chacun des trois CS: GO Majors depuis l’ajout d’Emil “Magisk” Reif. Ils siègent actuellement en tant que deuxième meilleure équipe du classement mondial après une mauvaise performance dans la BLAST Premier Spring Series et une sortie en demi-finale d’IEM Katowice.

FunPlus Phoenix Deal en question

Cette décision pourrait mettre en danger le transfert de la liste héroïque vers FunPlus Phoenix, l’organisation chinoise étant prête à renoncer à l’accord. Cela met également en question le spot fondateur de FPX, bien qu’il ait été révélé qu’ils n’étaient pas tenus de payer le buy-in de 2 millions de dollars pour rejoindre la ligue pour la première année. Bien que beaucoup croyaient déjà que ce transfert d’équipe était déjà fait, leur liste actuelle pourrait revenir à Heroic en cas d’échec.

Aucun de ces mouvements n’a été confirmé. FunPlus Phoenix devrait ensuite participer à la saison 1 de Flashpoint le 22 mars, affrontant Orgless au meilleur des trois. Astralis jouera ensuite Team Spirit dans la saison 11 de l’ESL Pro League le même jour.

