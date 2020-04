CS: GO: Fnatic, Team Liquid remporte la saison 11 de l’ESL Pro League

La saison en ligne de l’ESL Pro League a trouvé ses champions.

La onzième saison de CS: GO Pro League d’ESL est terminée, mais cette fois sans finale LAN. En raison de problèmes de coronavirus, la ligue a été divisée en deux divisions régionales, respectivement en Europe et en Amérique du Nord, et a été jouée entièrement en ligne. Aucune grande finale internationale n’étant possible, deux champions régionaux ont été couronnés.

L’Europe 

Fnatic a commencé sa course EPL dans le groupe B, subissant une perte d’ouverture contre BIG Clan. Ils ont rapidement trouvé leur forme, battant CompLexity, North et ForZe avant de tomber à Natus Vincere. L’équipe suédoise s’est classée deuxième de son groupe, gagnant une place dans le play-in. Ils ont ensuite affronté leurs rivaux nationaux Ninjas en pyjama, obtenant une victoire 2-1 pour verrouiller leur place lors de la deuxième étape.

Fnatic a rapidement prouvé sa valeur dans la deuxième étape, ne subissant qu’une seule défaite contre OG alors qu’ils battaient FaZe, Astralis, mousesports et NaVi pour s’assurer leur place dans la Grande Finale. Astralis et mousesports se sont rencontrés en demi-finale, ce dernier trouvant une victoire 2-1 pour avancer. Fnatic a pris sa revanche sur les sports de souris dans un match revanche de la finale de la saison 10 de l’EPL, battant l’équipe multinationale 3-2 lors de la grande finale de la saison 11, la meilleure de cinq. Ludvig “Brollan” Brolin, star de la Fnatic, 17 ans, a été nommé MVP de la ligue européenne.

Photo via DreamHack.

Amérique du Nord

Du côté nord-américain, Team Liquid a lancé sa saison 11 de l’ESL Pro League avec une victoire 2-0 sur le MIBR. L’équipe a trouvé une autre victoire sur 100 voleurs, et les revers de Swole Patrol et FURIA n’ont eu aucun effet sur leur classement au premier rang du groupe. Liquid a rencontré Evil Geniuses dans la finale du support supérieur, battant leurs adversaires nationaux 2-1 pour assurer une apparition en Grande Finale.

Evil Geniuses a couru le gant à travers la finale du support inférieur, battant FURIA pour remporter sa propre place en Grande Finale. Venant du support supérieur, Liquid a obtenu un avantage d’une carte lors de la finale du meilleur des cinq. Combattant sur Dust2 et Vertigo, Team Liquid a remporté la victoire de la série d’un coup sec. Jonathan «EliGE» Jablonowski a reçu le titre de MVP de la ligue nord-américaine.

Fnatic et Team Liquid s’affronteront ensuite en ligne dans ESL One: Road to Rio dans leurs régions respectives.

Le post CS: GO: Fnatic, Team Liquid Win ESL Pro League Saison 11 est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.