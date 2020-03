CS: GO: FunPlus Phoenix confirme sa signature héroïque

Les champions du monde affrontent CS: GO

FunPlus Phoenix est officiellement entré sur la scène compétitive CS: GO avec la signature de l’ancien alignement héroïque, a confirmé l’organisation aujourd’hui. Cette annonce intervient quelques jours seulement après qu’un rapport de 1pv a révélé le projet de l’organisation de signer la programmation danoise. L’équipe participera à la saison inaugurale de Flashpoint ce week-end.

Nous sommes ravis d’annoncer que l’équipe FPX CS: GO a été officiellement fondée aujourd’hui et participera à la @Flashpoint League en tant que membre fondateur! #FPX #FPXCSGO #FPXWIN pic.twitter.com/5tINrm70eF

– FunPlus PhoeniX (@FPX_Esports) 15 mars 2020

FunPlus Phoenix est une organisation d’esports chinoise plus connue pour son équipe League of Legends, qui a remporté l’année dernière le championnat du monde sur G2 Esports. Leur équipe LoL se situe actuellement au sixième rang de la LPL, bien que la ligue ait été bloquée en raison du coronavirus. L’organisation parraine également des équipes dans les champs de bataille de Fortnite et PlayerUnknown. Ils n’avaient jamais aligné une équipe CS: GO, ce qui en fait leur première étape dans le jeu.

Héros du Danemark

Sous la bannière Heroic, l’équipe a remporté le DreamHack Open Atlanta et s’est ensuite classée troisième à EPICENTER 2019 et DreamHack Open Leipzig. Ils représentent actuellement la 14e meilleure équipe au monde, le classement le plus élevé atteint par le noyau dur de l’équipe jusqu’à présent.

L’alignement est composé du leader du jeu Marco «Snappi» Pfeiffer, Patrick «es3tag» Hansen, Martin «stavn» Lund, Johannes «b0RUP» Borup et Casper «cadiaN» Møller. En plus de conserver la gamme complète, FunPlus Phoenix a également acquis l’entraîneur de l’équipe, Frederik “LOMME” Nielsen.

De plus, l’aventure de FunPlus Phoenix dans Counter-Strike les voit devenir un membre fondateur de la ligue Flashpoint. Cet accord permet à l’organisation de rejoindre sept autres équipes fondatrices dans le modèle de partage des revenus de Flashpoint. La toute première saison de la ligue a commencé plus tôt cette semaine, opposant douze équipes les unes aux autres pour la part du lion d’un prize pool de 1 000 000 $.

FunPlus Phoenix fera ses débuts dans Counter-Strike dans la saison 1 de Flashpoint, où il affrontera Cloud9 dans son match d’ouverture le dimanche 15 mars.

Le post CS: GO: FunPlus Phoenix confirme que la signature héroïque est apparue en premier sur Esports News Network | ESTNN.