CS: GO: MSL revient dans le Nord, JUGi Benched

Mathias «MSL» Lauridsen est de retour dans le Nord, a annoncé l’organisation dans une vidéo partagée sur Twitter. Le célèbre leader du jeu remplace l’AWPer Jakob «JUGi» Hansen sur la liste active CS: GO de North. MSL a représenté North dans le passé, bien qu’il ait été exclu de l’équipe en septembre 2018.

#DawnofNorth jersey x Capgemini x Massive Surprise Plus tard dans la vidéo pic.twitter.com/6qJEYPtxfw

– Nord (@TheNorthIsHere) 17 janvier 2020

Mathias «MSL» Lauridsen a signé pour la première fois avec North en janvier 2017 aux côtés de ses anciens coéquipiers Dignitas. Ils faisaient partie de la toute première gamme Counter-Strike de l’organisation. Au cours de son mandat avec l’équipe, North s’est classé deuxième lors des finales de la saison 5 de l’ESL Pro League et du DreamHack Masters Malmo 2017. Ils ont remporté des trophées lors des événements DreamHack Open à Montréal, Tours et Valence avant de vaincre Astralis pour remporter le DreamHack Masters Stockholm en 2018. MSL a été nommé MVP de l’événement suédois. L’équipe a géré les matches de quart de finale à la fois à l’Eleague Atlanta et au PGL Krakow Majors. North a subi une élimination anticipée au FACEIT London Major en 2018, et MSL a été libéré peu de temps après.

Going Rogue

Après son départ de North, MSL a joué sous les bannières Rogue et OpTic Gaming. Il a trouvé un succès international minime dans les deux équipes, avec des résultats parmi les meilleurs, notamment un classement 5-6 au DreamHack Open Atlanta 2018 et une victoire au DreamHack Open Summer 2019. La liste CS: GO d’OpTic Gaming a été dissoute en octobre de l’année dernière, et MSL a été sans une équipe depuis. Sa nouvelle signature avec North marque la fin du temps de Jakob “JUGi” Hansen sur la programmation active.

Merci, @JUGiOfficial!

Déclaration du chef des opérations Esport, Graham Pitt (@messioso):

“Le départ de Jakob de la liste de départ est une malheureuse nécessité de rétablir l’équilibre dans une équipe qui manquait d’un leadership fort et structuré.” pic.twitter.com/nJLzwvEQnY

– Nord (@TheNorthIsHere) 17 janvier 2020

JUGi a rejoint North en mai 2019 après un passage d’un an avec OpTic Gaming. Après sa signature, North a atteint les demi-finales de la finale de la saison 7 de l’ECS, mais a continué de lutter dans d’autres grands événements internationaux. North s’est classée 12-14e lors du StarLadder Berlin Major, 9-12e lors de la saison 8 de StarSeries et 13-16e lors des finales de la saison 10 de l’ESL Pro League. L’équipe danoise a clôturé 2019 avec une victoire au DreamHack Open Sevilla. Malheureusement, ils n’ont pas réussi à se qualifier pour l’IEM Katowice début 2020.

Il n’est actuellement pas clair où JUGi ira ensuite. MSL fera ses débuts dans le Nord la semaine prochaine au DreamHack Open de Leipzig.

