CSGO: Flashpoint dévoile le trophée du championnat à la fin de sa première saison réussie

Flashpoint, la toute nouvelle ligue de Counter Strike, devrait terminer sa saison inaugurale aujourd’hui. Parallèlement aux derniers matchs, a eu lieu le début du magnifique nouveau trophée de Flashpoint avec une arme emblématique. Le trophée ira au vainqueur des jeux d’aujourd’hui, avec un gros prix de 500 000 $.

Le match de consolidation se jouera entre HAVU Gaming et MAD Lions, le gagnant affrontera le MIBR en finale pour le grand prix. Flashpoint a livré un tournoi fantastique jusqu’à présent. Au cours de leur série de printemps, ils se sont régulièrement classés parmi les 20 meilleurs streams de Twitch, avec 7 millions d’heures de visionnage et un pic d’audience de 173 555 téléspectateurs. En tant que ligue révolutionnaire, ils sont certainement à la hauteur des attentes qu’ils se sont fixés.

Dan Fiden, PDG de Cloud9 et équipe fondatrice de B Site, Inc. a expliqué le succès du tournoi jusqu’à présent:

«Les équipes fondatrices de Flashpoint ont pour objectif de créer le produit e-sport CS: GO le plus divertissant, durable et rentable, axé à la fois sur ce qui est le mieux pour les équipes et pour les fans du monde entier. Les matchs qui ont précédé ce week-end ont été intenses et très amusants à regarder. C’est également formidable de voir les nouvelles histoires de l’équipe se dérouler, comme avec HAVU, qui est entré dans le tournoi à travers les tours de qualification mondiaux et a maintenant un vrai coup pour gagner tout. “