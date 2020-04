Cubchoo a la morve froide dégoulinant de son nez qui alimente ses attaques

Chaque Pokémon est intéressant et mérite d’être mentionné. Je ne joue pas une tonne de Pokémon, mais j’aime l’univers et j’aime en savoir plus sur les créatures qu’il contient. Voici donc un autre Pokémon! C’est Cubchoo!

Cubchoo Détails

Type: Glace

Hauteur moyenne: 1 ’08 “

Poids moyen: 18,7 lb

Ajouté pour la première fois dans la génération V

Une grosse boule de morve froide suspendue à un nez peut-elle être considérée comme mignonne? C’est une question qui a été posée pendant des siècles par des milliers d’universitaires et d’artistes du monde entier. Cubchoo est la réponse à cette question. Il s’avère que, oui, vous pouvez rendre la morve mignonne. Mais c’est aussi encore brut. Comme un chiot qui roulait dans de la boue et du caca.

Cubchoo est un Pokémon de type glace qui ressemble à un bébé ours polaire, ce qui est extrêmement adorable. Il arbore également une grosse goutte de mucus qui pend de son nez. Ce n’est pas seulement un petit détail grossier. Comme expliqué sur Bulbapedia, cette morve est très importante pour Cubchoo. Vous voyez, quand il a besoin d’attaquer quelque chose, il aspire simplement le mucus dans son nez et utilise la morve froide comme source de ses attaques de glace.

Je déteste quand vous êtes avec quelqu’un qui est malade et qui a le nez qui coule et qui continue de le sucer. Encore et encore et encore. Les enfants font beaucoup ça. Ça me fait monter un mur. Vous vous rendez plus congestionné en aspirant cette morve. Mouche ton nez. De plus, ce bruit n’est pas amusant à écouter encore et encore. Mais Cubchoo utilise cette habitude ennuyeuse comme source de son pouvoir.

Pourriez-vous ruiner toute l’affaire de Cubchoo si vous voulez juste, je ne sais pas, mettre des médicaments contre le rhume et la grippe dans leur nourriture? Ou peut-être donnez à un de vos Pokémon du Mucinex et dites-lui simplement au début du combat de l’écraser et de le jeter dans la gorge de Cubchoo. Et puis attendez quelques heures … D’accord, cette tactique pourrait ne pas fonctionner.

Fan Art préféré

Cubchoo, trouvez un masque facial. S’il vous plaît. Et restez à 20 pieds des gens en ce moment. Je vous remercie.

Faits aléatoires

Bizarrement, si Cubchoo tombe malade, la morve qui coule devient plus liquide et moins glaciale. Cela le rend plus faible! Mon idée de médecine plus tôt était terrible. Pourquoi personne ne me l’a dit? Selon une récente entrée de Pokedex, Cubchoo va étaler sa morve sur les gens qu’il n’aime pas. Putain, Cub? Renifler avant d’attaquer lui permet de gagner plus de puissance glaciale.

Meilleur commentaire de la semaine dernière

Donc, nous sommes tous d’accord pour dire que ses yeux ressemblent à la fin d’un Fleshlight, non?

-TigerMWD

Je suis la dernière personne à poser des questions à ce sujet, étant donné que j’ai créé un Fleshlight par accident et que je n’en avais aucune idée jusqu’à ce que les gens me disent.

Voici un autre Pokémon est un aperçu hebdomadaire d’un Pokémon et comment il est étrange, dérangeant, idiot ou cool et pourquoi. Attrapez de nouvelles entrées chaque week-end et cliquez ici pour voir tous les Pokémon passés que nous avons couverts.

