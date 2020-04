Cubone et Clefairy auraient pu avoir des noms différents

Pokémon est toujours présent dans nos vies. Chaque semaine, il y a quelque chose de nouveau à raconter sur cette saga mythique. Qu’il s’agisse de raconter comment les fans de la saga lui rendent hommage dans d’autres jeux, ou comment certains des paris de la franchise ne se déroulent pas comme prévu, il semble qu’il y ait toujours quelque chose de plus à dire sur Pocket Monsters. Surtout quand les informations se réfèrent à la première génération, celle qui a déclenché le phénomène et celle qui, peut-être, a laissé la plus grande impression dans la mémoire des joueurs. Mais bon, en laissant de côté la nostalgie, nous vous apportons aujourd’hui les prénoms en anglais (les mêmes qui nous sont parvenus), qui étaient destinés à deux de ces Pokémon de première génération: Cubone y Clefairy. Les deux noms sont liés aux caractéristiques distinctives de ces deux créatures, donc si vous voulez les connaître, nous vous invitons à continuer le téléchargement.

Un passé triste et une envie de chanter dans Pokémon

Dans le cas du petit Cubone, le premier nom pensé pour ce Pokémon de type terrestre était Orphon, une petite variante d’Orphan (orphelin). Un nom qui fait sans aucun doute référence à la triste fond de ce pokémon, la perte de sa mère. L’histoire de “La Madre de Cubone” a signifié, pour tous ces enfants qui ont commencé à s’émerveiller de Bleu et Rouge, un choc de tristesse et d’intensité qui a rompu avec cet environnement amical et joyeux présent dans le reste de l’aventure.

Pour sa part, le bien de Clefairy allait être appelé, en anglais (rappelez-vous), Aria. Ce nom ne référence à son mouvement distinctif: Song et, peut-être, c’est aussi lié au mysticisme qui accompagnait toujours ce joli pokémon. Dans tous les cas, les deux ont été rejetés et vous savez déjà quelles options ont finalement été choisies pour vous deux. Quels noms auriez-vous aimé le plus?

