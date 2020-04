Cuphead célèbre un an sur Nintendo Switch avec une vente spéciale d’anniversaire

Il y a un autre anniversaire qui a lieu et cette fois c’est pour célébrer Cuphead sur la Nintendo Switch. Oui, croyez-le ou non, mais Cuphead et Mugman sont maintenant sur le système hybride depuis une année entière!

Il y a un an, cette nouvelle était l’acte vedette d’une émission Nindies – Nintendo remerciant ses amis de Microsoft. Le créateur Studio MDHR était tout aussi ravi à l’époque, expliquant comment le jeu de tir run ‘n gun était un descendant de jeux d’action rétro tels que Contra sur NES, et notant à quel point il était “surréaliste” d’être enfin sur une console Nintendo.

Pour célébrer cette occasion spéciale, vous pouvez obtenir le jeu à 25% de rabais sur son prix régulier jusqu’au 25 avril. Voici la confirmation officielle de cela via Twitter:

Comme le temps passe vite !! Il y a un an aujourd’hui, Cuphead est officiellement sorti sur Nintendo Switch. À tous ceux qui ont découvert notre petite aventure animée, ou ont fait un autre voyage aux îles Inkwell: nos plus sincères remerciements. Pour fêter ça, le jeu est à -25% sur le Nintendo eShop jusqu’au 25/04. pic.twitter.com/EIw72tgBkc – Studio MDHR (@StudioMDHR) 18 avril 2020

À cette époque, il a même marqué son propre costume et événement Mii Fighter en Super Smash Bros.Ultimate. Il y a aussi une extension qui sortira intitulée “ Le délicieux dernier cours ” et comprend un nouveau personnage appelé Mme Chalice. Si vous n’avez pas encore joué à Cuphead, assurez-vous de consulter notre critique. Nous avons dit que c’était une explosion absolue à condition de pouvoir gérer l’intensité.

Profiterez-vous de cette vente anniversaire? Laissez un commentaire ci-dessous.

