Cuphead danse avec Mario et Banjo dans une animation de fan tapant sur les orteils

Alors que de nombreux joueurs de Super Smash Bros.Ultimate n’étaient pas sur la lune pour que Byleth rejoigne le combat avec la version 7.0 hier, il y a un nouveau costume de Cuphead Mii Fighter sur le bloc que tout le monde peut apprécier. Bien que pas aussi incroyable qu’un combattant complet l’aurait été, avec leur propre scène magnifiquement animée et beaucoup de morceaux, nous avons une peau de Cuphead convaincante avec le morceau de musique Floral Fury. L’utilisateur de Twitter @NapoleonChavez_ a décidé de commémorer l’occasion avec une petite animation amusante de Cuphead dansant avec de nouveaux amis Mario et Banjo, qui sont dessinés et animés comme des personnages de dessins animés à l’ancienne.

Cuphead s’est fait de nouveaux meilleurs amis à Smash.

Contexte par @CaitRustle @RareLtd @StudioMDHR @NintendoAmerica @WinkySteve @grantkirkhope @Sora_Sakurai @MajaMoldenhauer #SmashBrosUltimate @NintendoVS @KrisMaddigan pic.twitter.com/UL0VBDWY0W

– Napo (@NapoleonChavez_) 29 janvier 2020

C’est un petit clip court et doux, mais c’est très amusant de voir Cuphead se brouiller aux côtés de deux mascottes emblématiques. Vous remarquerez peut-être que Mario, le chapeau Cappy et tout le reste, semble descendre avec son shimmy signature de Super Mario Odyssey, tandis que Banjo met en branle les mouvements qu’il réserve normalement pour célébrer la recherche d’un Jiggy.

En passant, Studio MDHR est également d’humeur à célébrer son costume de Mii Fighter dans Super Smash Bros.Ultimate. Ils l’ont fait avec une remise de 5 $ pour Cuphead sur le Switch eShop, permettant à toute personne attirée par le nouveau costume d’économiser quelques dollars sur le jeu complet spectaculaire. C’est un gros problème pour tout personnage indépendant d’obtenir une représentation jouable dans le jeu de croisement ultime, donc les commémorations sont absolument en règle.

C’est une bonne journée pour une bataille houleuse! Cuphead a officiellement rejoint Super Smash Bros.Ultimate dans le cadre de la mise à jour 7.0! Chaque achat du Costume Cuphead Mii Gunner comprend le morceau de musique Floral Fury.

Pour célébrer, le jeu est 25% de réduction sur Nintendo Switch jusqu’à vendredi! pic.twitter.com/nOVpCfnOd3

– Studio MDHR (@StudioMDHR) 29 janvier 2020