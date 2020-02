CVC Capital Partners pourrait rejoindre iDreamSky dans le but d’acquérir Leyou Technologies

28 février 2020 – 10h57

La société de rachat CVC Capital Partners serait en discussion tardive avec la société chinoise de jeux iDreamSky au sujet de la capture de Leyou Technologies à Hong Kong.

C’est selon Bloomberg, citant des personnes familières avec le sujet, disant que CVC veut rejoindre iDreamSky dans l’accord. Cette société est en pourparlers pour acheter Leyou depuis décembre 2019 et cherche des co-investisseurs pour l’aider avec le prix de 1,4 milliard de dollars de Leyou Tech.

Leyou est basé à Hong Kong et possède la renommée de Dirty Bomb maker Splash Damage et Digital Extremes of Warframe (photo) dans sa liste. La société a également un projet Lord of the Rings en préparation, lié à la prochaine émission télévisée d’Amazon, ainsi que des titres basés sur la civilisation et les transformateurs IP.

Dans un dossier déposé le 17 février, les actionnaires de Leyou ont déclaré qu’il était “en train de finaliser la transaction et les documents de financement” avec iDreamSky, ce qui signifie qu’un accord pourrait être conclu.

Editeur – PC Games Insider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le métier des jeux. Il a débuté au journal britannique MCV en 2013 et est devenu rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il a été embauché pour lancer PCGamesInsider.biz pour Steel Media avant de quitter le cabinet en octobre 2019.

Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.