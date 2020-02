Cybarian (NIntendo Switch) – Gameplay commenté

Une tendance dans le large éventail de jeux indépendants est de rechercher l’essence qui caractérise les jeux vidéo classiques, de capturer l’essence “rétro” pour la ramener aux plates-formes actuelles. L’un de ces jeux était Cybarian: Le guerrier voyageant dans le temps, titre développé par Ritual Games et distribué par Ratalaika Games. Dans une sorte de Terminator à l’envers, nous contrôlons un barbare qui voyage vers un avenir apocalyptique pour lutter contre les armes avancées et divers ennemis … avec une simple épée. Le résultat? Un jeu qui pose un défi important, comme nous vous le montrons dans notre gameplay commenté.

Cybarian sur Nintendo Switch

Dans le prochain gameplay, vous pouvez voir comment nous progressons (à peine) à travers les deux premiers niveaux. La mécanique semble simple, mais Cybarian est un jeu qui donne peu de marge d’erreur. Les attaques doivent être menées à un rythme précis: si nous attaquons trop rapidement, nous échouons et sommes exposés aux attaques ennemies. De plus, les étapes de plataformeo sont des intentions, avec toutes sortes d’obstacles qui cherchent à enlever le peu de cœurs que nous avons. D’autre part, la lutte contre boss finaux Ils sont ingénieux et, bien qu’il soit facile de découvrir les directives de chacun, il n’est pas si facile d’être en sécurité.

Voir aussi

Cybarian: The Time Traveling Warrior est maintenant disponible sur le Nintendo Switch eShop. Si vous êtes intéressé, vous pouvez accéder au profil du jeu ou au site Web de Nintendo. Et si vous avez aimé notre vidéo, n’oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube.

Connexes