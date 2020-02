Cyber ​​Hook montre la bande-annonce sur Nintendo Switch, retrowave style parkour!

Le développeur Blazing Stick et l’éditeur Graffitti Games, connus pour avoir participé à la publication du deuxième ouvrage de 13h, Double Cross, ont uni leurs forces pour présenter Cyber ​​Hook dans l’eShop de la console hybride dans le premier trimestre de 2020, comme ils l’ont annoncé entre autres plateformes. Il s’agit d’un jeu de plateforme 3D au rythme rapide où nous devons utiliser des compétences de parkour et un crochet pour escalader les murs et surmonter tout obstacle, tout en combattant de nombreux ennemis et en volant à travers les blocs aériens avec notre doigt de pistolet laser. Notre objectif est de toujours sauter en avant à travers des niveaux définis dans un style retrowave vibrant en utilisant nos compétences de parkour susmentionnées, en prenant soin de toujours tomber sur une plate-forme après l’autre, car un saut perdu peut faire la différence entre la vie ou la mort. Ce titre se caractérise par:

Jeu de parkour trépidant en 3D qui nous plonge dans des défis intenses basés sur l’escalade des murs, en faisant attention à sauter correctement ou nous nous en tiendrons aux conséquences. avec notre doigt de pistolet laser.Si nous tombons fréquemment, il n’y a aucun problème car nous pouvons prendre le contrôle de la météo pour éviter de mauvaises conséquences.Plus de 70 niveaux effrénés de style retrowave.Tables de classification dans le monde entier, pour nous tester nous dépassant dans le temps et la position par rapport aux gens de partout dans le monde.



À l’occasion de sa prochaine première sur Nintendo Switch, en l’absence de spécification de la date exacte au cours des prochaines semaines, une nouvelle bande-annonce a été montrée, où nous pouvons voir le jeu en mouvement, que vous pouvez consulter ci-dessous:

Bande-annonce Cyber ​​Hook (Nintendo Switch eShop)

Voir aussi

Source

Connexes