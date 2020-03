Cyberpunk 2077 a été soumis pour la classification d’âge

Le très attendu RPG de science-fiction Cyberpunk 2077 de CD Projekt a atteint la tranche d’âge.

C’est selon ., qui a assisté à un briefing de la société, dans lequel le PDG Adam Kicinski a déclaré que le jeu avait été soumis aux agences de classification par âge.

«Nous avons envoyé le jeu à des agences de notation (d’âge) … Le jeu est suffisamment complet pour être joué par des personnes extérieures à l’entreprise … Ces évaluations sont en cours. Nous devrions les recevoir d’ici un mois », a-t-il déclaré.

L’exécutif a également déclaré qu’il n’était pas préoccupé par l’annulation d’événements comme GDC et E3 car il avait d’autres moyens d’atteindre ses utilisateurs.

“Si les foires commerciales n’ont pas lieu, nous montrerons les choses que nous avions prévu de montrer lors des foires commerciales d’une manière différente”, a-t-il déclaré.

“Internet fonctionne, nous pouvons donc atteindre les utilisateurs, même si les échanges équitables ne sont pas détenus physiquement.”

Cyberpunk 2077 a été annoncé de manière explosive à la fin du salon E3 2018 de Microsoft. Le titre a été initialement défini pour une date de sortie le 16 avril, mais a été repoussé au 17 septembre après que CD Projekt RED eut choisi de passer quelques mois supplémentaires à polir et à corriger les bogues.

La version précédente de la société, The Witcher 3: Wild Hunt, a déplacé plus de 40 millions d’unités depuis sa sortie en mai 2015. La firme polonaise vaut maintenant environ 8 milliards de dollars après le lancement de l’émission The Witcher sur Netflix.