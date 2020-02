Cyberpunk 2077 arrivera à Nvidia GeForce Now le jour du lancement

Bien que GeForce Now, le service de streaming de Nvidia, ne soit même pas sorti de la version bêta depuis un mois, les utilisateurs ont déjà la promesse que le Cyberpunk 2077 tant attendu arrivera sur cette plateforme le jour même où il sera disponible PlayStation 4, Xbox One, PC et Google Stadia, c’est-à-dire le 17 septembre.

Les membres de GeForce Now peuvent lire leur copie de Steam depuis Cyberpunk 2077. Il semble que le temps supplémentaire fourni par le retard du Cyberpunk 2077 ne servira pas seulement à compléter tous les détails possibles du jeu, mais permettra aux utilisateurs d’une autre plateforme de profiter de cette expérience.

Les abonnés de la catégorie fondateurs auront accès à RTX On, une résolution de fidélité supérieure utilisant la technologie de lancer de rayons. Nvidia a déclaré que la résolution la plus élevée sera “entièrement optimisée et disponible instantanément, même sur les ordinateurs portables Mac”.

Comme Stadia et PlayStation Now de Sony, GeForce Now de Nvidia est un service de jeu en nuage qui vous permet de diffuser vos jeux PC Favoris directement sur votre Mac, PC, Nvidia Shield TV ou appareils Android.

Cette annonce ne devrait pas surprendre, d’autant plus que Nvidia a dévoilé une carte graphique inspirée de Cyberpunk 2077. De même, Activision Blizzard a retiré ses jeux de cette plateforme de streaming.

Via: Nvidia

.