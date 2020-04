Cyberpunk 2077 aura un programme d’expansion similaire à celui de The Witcher 3, explique CD Projekt

De plus, les nombreux DLC prévus pour le jeu seront annoncés avant la sortie du jeu.

Par Mario Gmez / 10 avril 2020, 01: 104 commentaires

Lors de sa dernière rencontre avec des investisseurs,CD ProjektIl a parlé des plans de contenu post-lancement pour Cyberpunk 2077, sans doute l’un des jeux les plus attendus de l’année. Il avait déjà été confirmé précédemment que le jeu aurait une sorte d’expansion, mais il semble que l’équipe polonaise ait de grandes ambitions pour le projet: selon une traduction partagée par Video Games Chronicle, CP2077 “n’aura pas moinsDLCdont The Witcher 3: Wild Hunt avait, “selon les mots du président Adam Kicinski.

The Witcher 3 avait 16 DLC gratuits et deux extensions payantesEn fait, la même source déclare que les plans du jeu seront très similaires à ceux de la grande aventure des démonistes, avec au moinsdeux grandes extensions(comme Hearts of Stone et Blood and Wine, avec 30 heures de matériel supplémentaire); Bien que celui-ci ait également une collection de 16 mineures téléchargeables gratuites avec de nouveaux éléments allant des coiffures aux missions supplémentaires à compléter, en passant par le mode Nouveau jeu + qui est devenu si populaire ces derniers temps. Le Cyberpunk 2077 devrait imiter ce geste.

Cependant, il est encore tôt pour entrer dans les détails. CD Projekt garantit que nous auronsplus d’informationsà propos des DLC CP2077 quelque temps avant son lancement, nous devons donc sûrement attendre l’été pour connaître la feuille de route. L’une des inconnues qui subsiste après cette nouvelle est de savoir si le mode multijoueur, déjà confirmé, fait partie de ces ajouts ou s’il sera intégré comme une future mise à jour, ou si peut-être il arrivera dans un format plus ambitieux. Ce qui est presque certain, c’est que nous devrons attendre assez longtemps pour le voir en action.

D’autre part, la société a également évoqué la possibilité de voir Cyberpunk 2077 accompagner la PS5 et la Xbox Series X lors de son lancement. Le jeu sera mis en vente le 17 septembre sur PC, PS4, Xbox One et Stadia, avec une mise à jour gratuite pour Xbox Series X lorsque la console Microsoft sera disponible. Ses dirigeants ne s’attendent pas à plusretardsà cause du coronavirus, et ils rassurent le public en s’assurant que le jeu est presque terminé et que les réserves sont prometteuses.

