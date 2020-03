Cyberpunk 2077 aura une couverture réversible avec la nouvelle image de sa protagoniste féminine

Le nouveau CD Projekt RED annonce son protagoniste sur la pochette à l’occasion de la journée de la femme.

Quand on parle des sorties les plus attendues de cette année 2020, il est inévitable de penser à Cyberpunk 2077. Quoi de neuf à propos deCD Projekt REDIl nous a déjà montré suffisamment de contenu capable de tomber amoureux de tout fan de science-fiction. Les rues de Night City nous transporteront dans un monde plein de criminalité dans lequel nous devrons choisir judicieusement nos pas.

Étoile en V sur l’un des visages de la couverture du jeuLe compte Twitter officiel de Cyberpunk 2077 a révélé hier, à l’occasion deJournée internationale de la femme, l’aspect renouvelé de son protagoniste féminin prédéterminé (même si nous savons déjà qu’il peut être personnalisé). Comme nous pouvons le voir sur l’image,V, qui portait auparavant des cheveux violets et différents traits du visage, apparaît dans cette image avec des cheveux roux, un éclairage bleu sur sa veste, une nouvelle cicatrice dans l’œil et d’autres détails mineurs. “Mme V, un plaisir …”, indique la publication suivie du hashtag InternationalWomensDay.

Bien que le plus surprenant soit la révélation que l’édition physique du jeuarriver avec couvercle réversible dédié au V. Cela a été confirmé par le propre compte du jeu sur le commentaire d’un suiveur. “Ce dont nous avons besoin, c’est d’une couverture réversible!”, A déclaré un utilisateur. “Vous le regardez”, a répondu le compte Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 prépare votre arrivée àPlayStation 4, Xbox One, PC et Google Stadiale lendemain17 septembre. Que nous réserve l’actualité des créateurs de The Witcher? Il est encore un peu tard pour votre arrivée, mais en attendant, si vous voulez savoir ce que les rues de Night City vous réservent, consultez notre article sur les 46 choses les plus importantes de Cyberpunk 2077.

