Cyberpunk 2077 célèbre la Journée internationale de la femme avec une nouvelle image de V

Aujourd’hui, le 8 mars, c’est la Journée internationale de la femme, une journée qui commémore la lutte des femmes pour leurs droits et leur participation à la société. CD Projekt RED, étude responsable de The Witcher: Wild Hunt, a décidé de le célébrer avec une nouvelle image de V, protagoniste de Cyberpunk 2077.

L’art qui a partagé CD Projekt RED montre un nouveau regard sur la version féminine de V. Au cas où vous ne le sauriez pas, Cyberpunk 2077 vous permettra de créer un avatar personnalisé et parmi les options, vous trouverez l’option de choisir le sexe. Cela signifie qu’il y a 2 aspects fondamentaux pour V: un homme et une femme.

Au cas où vous l’auriez manqué: Cyberpunk 2077 arrivera sur Xbox Series X et vous pourrez donc l’obtenir gratuitement

Il convient de mentionner que la couverture de Cyberpunk 2077 présentera une version masculine de V.Pour ce qui précède, de nombreuses personnes intéressées à utiliser un avatar féminin ont demandé une couverture réversible.

Heureusement, CD Projekt RED souhaite répondre à ces souhaits. En fait, l’image que vous verrez ensuite sera celle utilisée sur la couverture réversible du Cyberpunk 2077.

Sans plus nous vous laissons avec l’image:

Qu’avez-vous pensé de cette photo? Quelle couverture utiliserez-vous dans votre copie de Cyberpunk 2077? Dites-le nous dans les commentaires.

Nous en profitons pour parler de Cyberpunk 2077 pour vous dire que Grimes, un chanteur qui a participé au développement de ce jeu, a déjà révélé des détails sur son personnage. D’un autre côté, nous pensons que vous serez intéressé de savoir qu’ils lanceront un Cyberpunk 2077 RTX 2080 Ti et il peut être le vôtre sans que vous ayez à payer.

Cyberpunk 2077 sera présenté le 17 septembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur ce RPG si vous cliquez ici.

Source

