Cyberpunk 2077 Dev établit un nouveau record de revenus, grâce à Witcher 3 sur Switch

Même avant le lancement du prochain grand jeu de CD Projekt Red, Cyberpunk 2077, les affaires étaient en plein essor au studio polonais. La société a publié son dernier rapport sur les résultats et montre que le studio a connu le quatrième trimestre le plus solide de l’année depuis sa création il y a des décennies.

Pour 2019, le CDPR a enregistré un chiffre d’affaires de 521 millions de PLN, soit 125 millions de dollars US. Cela représente une énorme hausse de 44% par rapport à l’année précédente. Le CDPR a déclaré que la hausse des ventes était principalement due à la sortie de The Witcher 3: Wild Hunt on Switch, qui s’est vendu à environ 700 000 exemplaires.

Le lancement du jeu gratuit Gwent pour les appareils mobiles a également contribué à améliorer les ventes globales de CDPR au cours de l’année, a indiqué la société. Le jeu est gratuit, mais il fait de l’argent grâce aux microtransactions.

Ce n’est pas seulement les revenus qui ont augmenté au CDPR en 2019. Le bénéfice total a atteint 175 millions PLN (42 millions USD). La division GOG.com de CDPR, quant à elle, a généré 162 millions de PLN (39 millions USD) de revenus, un record pour la plate-forme.

“Le quatrième trimestre de 2019 a été la meilleure période finale de l’année de notre histoire. Nous sommes extrêmement satisfaits de la popularité incessante de The Witcher 3 – surtout compte tenu du fait que le jeu fêtera son 5e anniversaire dans quelques jours seulement. semaines “, a déclaré le directeur financier du CDPR Piotr Nielubowicz dans un communiqué.

Cyberpunk 2077 est la prochaine grande version de CDPR, et il sera lancé en septembre sur PS4, Xbox One et PC. Une version du jeu sera également disponible sur Xbox Series X, et la mise à niveau sera gratuite pour les utilisateurs de Xbox.

Le rapport sur les résultats annuels du CDPR a également révélé de nouveaux chiffres de ventes massifs pour The Witcher 3 et quelques détails clés sur la diversité dans l’entreprise.

