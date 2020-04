Cyberpunk 2077 dévoile de nouveaux détails à Summer of Gaming, l’alternative d’IGN à l’E3 2020

L’événement réunira d’autres grandes sociétés telles que Bandai Namco, THQ Nordic, Sega ou Google.

Par Mario Gmez / 27 avril 2020, 22h00 Commentaires

À ce stade, il est très probable que vous gardiez à l’esprit que l’E3 2020 a été annulé à titre de mesure préventive contre la crise des coronavirus. Avec sa décoloration, il est plus difficile de garder une trace dejeux les plus attenduset découvrez ce que font les grands éditeurs. L’un des jeux qui n’a pas pu manquer le rendez-vous est Cyberpunk 2077, mais n’ayez pas peur: le RPG sandbox deCD Projektdévoilez de nouveaux détails (et probablement une nouvelle bande-annonce ou un nouveau gameplay) lors de l’événement Summer of Gaming.

Pour les plus démunis,Summer of Gamingc’est unealternativenumérique à l’E3 2020 soulevé par le magazine IGN. Il se tiendra à un moment donné en juin et couvrira des sociétés telles que 2K, Square Enix, SEGA, Bandai Namco, Amazon, Google Stadia, Twitter, Devolver Digital ou THQ Nordic, entre autres. Ses managers promettent “des interviews exclusives, des avant-premières, des gameplays et toutes les informations sur les sorties des prochains mois et la nouvelle génération de consoles”, et nous en saurons sûrement plus sur leur mise en scène dans les prochaines semaines.

De son côté, CD Projekt insiste pour que Cyberpunk arrive en septembre, plus précisément le 17, malgré l’incertitude générée par la pandémie actuelle. Nous pouvons y jouer sur PC, PS4, Xbox One et Stadia; Et au-delà de cela, l’équipe polonaise prévoit de passer également à la prochaine génération de consoles via, au minimum, la Xbox Series X. Nous aurons également la chance de récupérer un volume respectable de DLC dans la veine de The Witcher 3. Récemment, nous avons eu plus de détails sur les sociétés qui gèrent Night City, une lecture intéressante pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur l’histoire et les antécédents du jeu.

Summer of Gaming est l’une des nombreuses alternatives à l’E3 2020L’ESA est convaincue que l’E3 reviendra en 2021 et qu’elle le fera avec une force renouvelée. Pendant ce temps, différents éditeurs recherchent leurs propres espaces pour diffuserconférencespersonnalisé, probablement en mai, juin et juillet. Parmi eux, Ubisoft ou Square Enix, mais aussi des événements comme celui qui nous lie ou le plus traditionnel PC Gaming Show.

