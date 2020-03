Cyberpunk 2077 est toujours sur la bonne voie pour un lancement en septembre alors que les développeurs commencent à travailler à domicile

Par Emily Gera,

Lundi 16 mars 2020 20:54 GMT

CD Projekt Red est le dernier studio à avoir mis en œuvre une politique de travail à distance pendant cette période de l’épidémie de COVID-19.

Le développeur a confirmé dans un tweet qu’il avait déjà commencé à déployer des mesures pour permettre à son personnel de travailler à domicile.

“Au cours de la semaine dernière, nous nous sommes adaptés à la situation et avons progressivement déployé des mesures préventives dans l’ensemble de notre organisation”, indique le tweet. «Nous avons également mis à niveau l’équipement et l’infrastructure et nous nous efforçons de permettre à nos employés de travailler à distance, depuis la sécurité de leur domicile.»

Le travail à distance se poursuivra «aussi longtemps que nécessaire», explique le studio. Mais malgré le changement de lieu de travail, CD Projekt affirme qu’il «relève le défi et ne montre aucun signe d’arrêt dans nos efforts pour vous proposer une action de jeu de rôle à couper le souffle en septembre».

Beaucoup d’entre vous se demandent probablement comment vont les choses chez CD PROJEKT RED en ce moment. Voici une courte mise à jour. pic.twitter.com/aWfHobgtoM

– CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) 16 mars 2020

La plupart des développeurs de jeux majeurs ont pris des mesures similaires à la crainte d’une aggravation de la montée de l’épidémie. La semaine dernière, le développeur de Destiny, Bungie, a annoncé qu’il déménageait indéfiniment tout le personnel de son domicile, suivi de Rockstar et EA. Microsoft a également demandé au personnel de son siège de Seattle ainsi qu’à ceux de San Francisco de travailler depuis son domicile jusqu’au 25 mars. Bungie et Microsoft sont principalement basés à Seattle, qui a actuellement le taux de mortalité par coronavirus le plus élevé du pays avec dix décès.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Cyberpunk 2077 sera lancé sur Xbox One, PS4, PC et Google Stadia le 17 septembre 2020. Découvrez notre introduction complète à Cyberpunk 2077 si vous voulez vous mettre à niveau.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.