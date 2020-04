Cyberpunk 2077 étoiles dans une superbe nouvelle Xbox One X personnalisée en édition limitée

Le châssis aura un éclairage personnalisé et sera disponible en juin.

Par Mario Gmez / Mis à jour le 17 avril 2020, 23: 2547 commentaires

Microsoft a enfin annoncé, à travers une bande-annonce, le soi-disant “Xbox One X – Cyberpunk 2077 Limited Edition Bundle” un pack deconsole et contrôleur personnalisésqui avait été divulgué ces derniers jours via différentes listes de magasins. Être disponible à un moment donné à préciser à partir dejuin2020, quelques mois avant l’arrivée du CD Projekt RPG, et il ne semble pas que cela inclura le jeu lui-même.

Ce qui est inclus est une console Xbox One X d’une capacité de 1 To avec unchâssis à thèmeAvec des panneaux personnalisés, un éclairage LED unique et même des graffitis brillants dans le noir, à peu près une tranche de Night City à accrocher dans le salon. Il comprend également la commande Johnny Silverhand qui avait été introduite il y a quelques jours et que les fans ont adorée.

Pour l’instant, il y a quelquesdes questionssur l’air, comme son prix, sa date de sortie exacte, ou s’il faut inclure un code de téléchargement Cyberpunk 2077 lors de sa mise en vente (17 septembre). Il est prévu que Microsoft répondra à ces questions dans les prochains jours, nous devrons donc rester à l’écoute pour toute nouvelle à ce sujet.

D’autre part, à la fin de l’année, la Xbox Series X, la console nouvelle génération de celles de Redmond, sortira également en magasin. Bien qu’il n’y ait toujours aucune preuve qu’il existe une version spéciale pour cette machine, il y a quelques semaines, il a été annoncé que Cyberpunk 2077 passerait à la version la plus puissante gratuitement afin que vous n’ayez pas à obtenir deux versions générationnelles du même programme.

En savoir plus sur: Xbox One X, Cyberpunk 2077 et Microsoft.

