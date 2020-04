Cyberpunk 2077 pour obtenir autant de DLC que Witcher 3, les détails à venir avant le lancement

Par Sherif Saed,

Le développeur de Cyberpunk 2077, CD Projekt, a partagé un peu ses plans DLC pour le jeu.

Dans le cadre d’un appel aux investisseurs, Cyberpunk 2077 et les éditeurs / développeur Witcher CD Projekt ont beaucoup parlé du prochain jeu. Les dirigeants de la société ont réitéré que la date de sortie du jeu en septembre restait inchangée.

Ils ont également révélé qu’il avait déjà été évalué par des agences de notation du monde entier, après avoir été soumis récemment.

Lors d’un appel aux investisseurs polonais, le président Adam Kicinski a déclaré que le développeur prévoyait environ le même volume de DLC pour Cyberpunk 2077 que pour The Witcher 3, traduit par VGC.

Kicinski a également confirmé que, tout comme The Witcher 3, les modules complémentaires de Cyberpunk 2077 seront révélés avant le lancement du jeu. Le Witcher 3, bien sûr, avait un flux constant de petits modules complémentaires gratuits, avec deux extensions d’histoires majeures dans Hearts of Stone et Blood and Wine.

Cela ne ressemble pas à Kicinski, mais nous pouvons au moins nous attendre à une cadence / volume similaire à celui que nous avons vu avec The Witcher 3.

Cyberpunk 2077 sera lancé le 17 septembre sur PC, PS4 et Xbox One.

