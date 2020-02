Cyberpunk 2077 pourrait-il fonctionner sur Switch? La création ne l’exclut pas complètement

Cyberpunk 2077 est l’un des RPG les plus attendus de l’année et le seul problème pour beaucoup est qu’il n’est pas annoncé pour Nintendo Switch. Bien qu’il semble difficile qu’un jour nous voyions le RPG fonctionner dans la console hybride, il y a un producteur qui n’exclut pas la possibilité.

Dans une récente interview avec OnMSFT, Jason Mamais, chef du studio CD Projekt RED à Cracovie et producteur de The Witcher: Wild Hunt, a clairement indiqué qu’il n’était pas prévu d’apporter Cyberpunk 2077 à Nintendo Switch. En fait, il pense que le RPG attendu pourrait être très lourd pour la console hybride.

«Pas autant que je sache. Pas encore. Je ne sais pas si Cyberpunk 2077 pourrait fonctionner sur la Nintendo Switch. Cela pourrait être très lourd pour [la consola]», A déclaré Mamais.

Plus tard, la créatrice a déclaré qu’elle pensait la même chose de The Witcher: Wild Hunt et du RPG s’est retrouvé dans la console hybride grâce aux efforts de Sabre Interactive. Ainsi, cela n’exclut pas la possibilité que quelque chose comme cela puisse se produire avec votre prochain projet.

“Cependant, nous avons mis Witcher: Wild Hunt dans [Switch] et nous pensions que ce serait très lourd, mais nous l’avons fait d’une manière ou d’une autre », a-t-il déclaré.

Il est à noter que ce n’est pas la première fois que Mamais évoque la possibilité de voir Cyberpunk 2077 sur Switch. Il y a quelques mois, le créateur a fait des déclarations similaires dans lesquelles il a souligné que le port serait très difficile, mais en précisant que l’arrivée de The Witcher: Wild Hunt on Switch ne le rejetait pas non plus.

«Qui aurait pensé qu’un jeu comme The Witcher 3 serait possible sur Switch? Alors qui sait. Je pense que nous verrons si nous décidons de le porter à Switch, si nous pouvons le faire. Probablement pas », a déclaré John Mamais.

Cyberpunk 2077 sera présenté le 17 septembre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et STADIA. Vous pouvez en savoir plus sur ce RPG attendu si vous cliquez ici.

