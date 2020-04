Cyberpunk 2077 présente des fuites de classement et révèle des avertissements de contenu pour adultes

Le nouveau jeu Cyberpunk 2077 de CD Projekt Red est sur le point de sortir, notamment en étant envoyé à des comités de notation à travers le monde pour évaluer dans quelle mesure il est approprié pour les moins de 18 ans. a été divulgué, et c’est seulement 18+.

Comme l’a rapporté PCGamesn, le comité de classification du Brésil a brièvement publié sa note pour Cyberpunk 2077, qui a été capturée et traduite dans un article Reddit avant de pouvoir être retirée à nouveau. Contrairement aux malheureuses fuites de The Last Of Us 2, celle-ci contient moins de spoilers et plus une confirmation du type de jeu Cyberpunk 2077 le sera.

Le résumé met en garde contre «Contenu sexuel; drogues; violence extrême», ce qui est à peu près ce que vous attendez d’un jeu sur le thème du cyberpunk ou d’un jeu développé par le studio polonais CD Projekt Red.

Confirmant cette image pour leur studio, le designer Paweł Sasko a tweeté une capture d’écran de la fuite en disant: “Vous avez été surpris? Nous ne nous amusons pas.”

La page de notation va encore plus en détail, bien qu’en portugais mal traduit, semblant confirmer que le jeu inclura la nudité, des scènes sexuelles “intenses”, des représentations du travail du sexe et de la consommation de drogues illicites. En ce qui concerne la violence, les notes les plus élevées ont été accordées pour les représentations de suicide, de mutilation, de “mort intentionnelle” et de cruauté.

Plus tôt en avril, le directeur de CD Projekt Red, Adam Badowski, a annoncé que Cyberpunk 2077 avait reçu sa note dans la plupart des pays, bien qu’aucun des détails de la note n’ait été publié à l’époque.

Cyberpunk 2077 sortira le 17 septembre sur PlayStation 4, Xbox One, Stadia et PC – et potentiellement sur PlayStation 5 et Xbox Series X.

